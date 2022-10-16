Его раздражала популярность и слава. Необыкновенный советский актёр Владимир Головин

После традиционных расспросов актёра о его творческих планах и т.д., она задала конкретный вопрос – как ему удалось так точно изобразить этого сложного и неоднозначного исторического персонажа? Дело в том, что многие историки и даже люди, знавшие Савинкова лично (вначале 80-х ещё были живы и такие), подтвердили почти полное соответствие этого кинообраза своему оригиналу.

Ответ актёра поразил журналистку. Почти не задумываясь, спокойным и твердым голосом он ответил: «Тут всё просто. Если бы я родился на 50 лет раньше, то я бы им обязательно стал»

В 1982 году она не осмелилась опубликовать такие слова советского артиста. Всё-таки Борис Савинков в советской истории был глубоко отрицательным персонажем, который боролся с большевиками и был правой рукой генерала Врангеля в годы гражданской войны. Она вспомнила об этих словах уже в 90-е годы, когда отдельные российские политики уже не так однозначно оценивали гражданскую войну.