Его раздражала популярность и слава. Необыкновенный советский актёр Владимир Головин

От невысокого и щуплого человека исходила сумасшедшая энергетика не только на сцене или в кадре, но и в обычной жизни. Он выделялся среди других актёров необыкновенной харизмой своих киногероев. И особенно отрицательных.
Владимир родился примерно за год до начала войны и сразу остался без отца, так как тот погиб на войне с белофиннами через месяц после его рождения.
Его воспитанием занимался отчим, который был театральным актёром. Именно он привил мальчику любовь к театру.
В 1962 году Владимир закончил актёрский факультет ГИТИС и начал карьеру театрального актёра. Но его больше тянуло к режиссуре, поэтому в 1971 году он получил второй диплом театрального режиссера. Служил в театрах по всей стране, в основном ставил классику. Однажды он приехал с театром на гастроли в Ленинград. На спектакль пришел помощник режиссера «Ленфильма», который подбирал актёров для нового исторического фильма «20 декабря».
Нужен был артист, внешне максимально похожий на известную историческую личность Бориса Савинкова. За кулисами он случайно наткнулся на режиссера Головина, который и был очень похож на Савинкова. Так 40-летний Владимир Иванович Головин начал свою большую карьеру в кино.
Его Савинков оказался более чем убедительным, и Головина стали приглашать лучшие киностудии страны. Вскоре работа киноактёром стала основной в его творческой карьере. За Владимиром закрепилось амплуа отрицательного героя. Ему пришлось сыграть десятки злодеев всех мастей, преступников и маньяков, различных бандитов и мафиози. Его персонажи отличались интеллектом, предельной циничностью и жестокостью. Но его лучшей киноработой, по мнению критиков, так и осталась его первая кинороль Бориса Савинкова.
В начале 90-х одна из бывших журналисток «Советского экрана» рассказала о том, что в 1982 году, после успешной премьеры кинокартины «20 декабря» она брала интервью у Владимира Головина.
После традиционных расспросов актёра о его творческих планах и т.д., она задала конкретный вопрос – как ему удалось так точно изобразить этого сложного и неоднозначного исторического персонажа? Дело в том, что многие историки и даже люди, знавшие Савинкова лично (вначале 80-х ещё были живы и такие), подтвердили почти полное соответствие этого кинообраза своему оригиналу.
Ответ актёра поразил журналистку. Почти не задумываясь, спокойным и твердым голосом он ответил: «Тут всё просто. Если бы я родился на 50 лет раньше, то я бы им обязательно стал»
В 1982 году она не осмелилась опубликовать такие слова советского артиста. Всё-таки Борис Савинков в советской истории был глубоко отрицательным персонажем, который боролся с большевиками и был правой рукой генерала Врангеля в годы гражданской войны. Она вспомнила об этих словах уже в 90-е годы, когда отдельные российские политики уже не так однозначно оценивали гражданскую войну.
У Владимира Ивановича Головина была еще одна особенность, которая совсем нетипична для обычного актёра. Популярность, к которой стремятся все артисты, удручала Головина. Снявшись в нескольких известных фильмах, его стали узнавать на улице и буквально не давали прохода. Он жаловался друзьям, что вся эта суета с популярностью очень угнетает его, мешает ему жить и работать. Бывало, что он срывался, когда к нему где-нибудь в гостинице или ресторане приставали поклонники.
В конце концов, он решил бросить свою налаженную городскую жизнь, а также режиссерские проекты в театре, и переехал жить на свою малую Родину, в село Березайки, что находится недалеко от Бологого. Но и туда время от времени приезжали журналисты и гонцы от режиссеров с предложениями по работе.
Как позже вспоминала его жена, в деревне он успокоился, стал более терпимым и добрым. Заработанных ранее актёрских гонораров хватало им на безбедное существование в течении нескольких лет, поэтому он не торопился соглашаться с приглашениями на роли. Но внимательно читал каждый сценарий, которые ему предлагали. Отказывался он гораздо чаще, чем соглашался, поэтому в его фильмографии чуть больше тридцати картин. Это примерно в три раза меньше, чем у других актёров с таким же уровнем известности.
В свободное от съёмок время он занимался с местной детворой, создал детскую театральную студию, ставили для односельчан спектакли.
Владимир Иванович Головин скончался в 70-летнем возрасте. Оторвался тромб, а местные врачи не смогли ему помочь. В последний путь его провожало всё село, а похоронили актёра на сельском погосте, где когда-то были захоронены его предки.
Источник:
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Источник: https://stuki-druki.com/authors/Golovin-Wladimir-akter.phphttps://stuki-druki.com/authors/Golovin-Wladimir-akter.php Штуки-дрюки ©
Чего ты тогда поперся в актеры, если тебя то, ради чего туда идут раздражало??? Любой артист или актер всегда стремится к популярности и славе, потому что это прежде всего признание его таланта, во вторых это привилегии в виде звания "Народного артиста" и все возможные преференции, включая гонорары. Ну шел ты тогда в учителя или трактористы, раз тебя раздражает популярность и слава, не понимаю я этого лицемерия.