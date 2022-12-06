Большие маленькие люди: 5 знаменитых актеров-карликов

Дэвиса вряд ли можно назвать самым популярным актером-карликом, однако он точно один из самых востребованных. Его рост составляет 107 см. В кино Уорвик попал совершенно случайно и довольно рано – его бабушка услышала по радио объявление о начале кастинга людей маленького роста для ролей в шестом эпизоде «Звездных войн». Дэвису на тот момент было всего одиннадцать, и он обожал Вселенную Джорджа Лукаса, поэтому тут же попросил близких довезти его до проб, которые проходили недалеко от дома. Несмотря на возраст и отсутствие опыта, съемочной команде Уорвик приглянулся, и ему доверили роль эвока Уикета. Причудливого маленького инопланетянина он играл не только в финальном эпизоде трилогии, но и в нескольких телевизионных спин-оффах.

Лукас был настолько доволен Дэвисом, что приглашал его едва ли не в каждый свой проект, где требовались актеры-карлики. В 1986 году Уорвик снялся в «Лабиринте» – фантастическом фильме с Дэвидом Боуи, а двумя годами позже и вовсе получил главную роль в сказочной ленте «Уиллоу», где его герой, скромный фермер и начинающий волшебник, совершает добрые поступки и отправляется в опасное путешествие. Продюсером обеих картин был Джордж Лукас.

В 1990-х Дэвис тоже не остался без работы. Он появился в хоррор-франшизе «Лепрекон», в которой ему досталась роль злого гнома, мстящего большим людям за их бестактность. Всего британец сыграл в шести частях этой истории.

Помимо вселенной «Звездных войн», к которой он вернется в 2015 году и примет участие в каждой новой части, в карьере Уорвика была и другая всеми любимая франшиза – «Гарри Поттер». В ней он исполнил сразу несколько ролей: профессора Флитвика и гоблинов из разных эпизодов, включая самого главного, Крюкохвата.

Кенни Бейкер