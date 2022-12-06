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Большие маленькие люди: 5 знаменитых актеров-карликов

Большие маленькие люди: 5 знаменитых актеров-карликов

Автор:
06 декабря 2022 10:05
Сообщество : Кино
Метки: актер   карлик   кино   маленькие люди   роль   факты   фильм   фото   
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30 ноября на Disney+ вышел сериал «Уиллоу» – продолжение легендарного одноименного фэнтези 1988 года о приключениях доброго лилипута, мечтающего стать великим чародеем. Главную роль в новом сериале, как и в оригинальной картине, сыграл актер-карлик Уорвик Дэвис. Давайте вспомним его и других актеров с этой особенностью.

Уорвик Дэвис

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Дэвиса вряд ли можно назвать самым популярным актером-карликом, однако он точно один из самых востребованных. Его рост составляет 107 см. В кино Уорвик попал совершенно случайно и довольно рано – его бабушка услышала по радио объявление о начале кастинга людей маленького роста для ролей в шестом эпизоде «Звездных войн». Дэвису на тот момент было всего одиннадцать, и он обожал Вселенную Джорджа Лукаса, поэтому тут же попросил близких довезти его до проб, которые проходили недалеко от дома. Несмотря на возраст и отсутствие опыта, съемочной команде Уорвик приглянулся, и ему доверили роль эвока Уикета. Причудливого маленького инопланетянина он играл не только в финальном эпизоде трилогии, но и в нескольких телевизионных спин-оффах.

Лукас был настолько доволен Дэвисом, что приглашал его едва ли не в каждый свой проект, где требовались актеры-карлики. В 1986 году Уорвик снялся в «Лабиринте» – фантастическом фильме с Дэвидом Боуи, а двумя годами позже и вовсе получил главную роль в сказочной ленте «Уиллоу», где его герой, скромный фермер и начинающий волшебник, совершает добрые поступки и отправляется в опасное путешествие. Продюсером обеих картин был Джордж Лукас.

В 1990-х Дэвис тоже не остался без работы. Он появился в хоррор-франшизе «Лепрекон», в которой ему досталась роль злого гнома, мстящего большим людям за их бестактность. Всего британец сыграл в шести частях этой истории.

Помимо вселенной «Звездных войн», к которой он вернется в 2015 году и примет участие в каждой новой части, в карьере Уорвика была и другая всеми любимая франшиза – «Гарри Поттер». В ней он исполнил сразу несколько ролей: профессора Флитвика и гоблинов из разных эпизодов, включая самого главного, Крюкохвата.


Кенни Бейкер

«Звездные войны» стали стартовой площадкой для самых разных актеров: и начинающих Марка Хэммила с Кэрри Фишер, и гигантов – к примеру, Питера Мейхью в роли Чубакки, и карликов. Франшиза открыла миру не только Уорвика Дэвиса, но и Кенни Бейкера, лицо которого в кадре не появляется. Но вы точно его знаете! Он сыграл милого робота R2-D2.

Бейкер родился в 1934 году и к началу кастингов «Звездных войн» уже был популярной в узких кругах творческой личностью. Он работал в цирке, в театральной труппе карликов и кабаре. На пробы во вселенную Джорджа Лукаса он пришел вместе со своим другом-карликом Джеком Первисом. Оба получили роли – Первис стал эвоком, а Бейкер важнейшим героем истории, дроидом R2-D2. Поскольку технологии еще не позволяли создавать роботов без участия актеров, Кенни пришлось ютиться в небольшом металлическом корпусе с панелью управления. Даже со своим небольшим ростом (112 см) актер несколько раз застревал в миниатюрном костюме, но работу выполнял исправно. За это он заслужил признание – вместе со съемочной командой Бейкер оставил отпечатки ног своего героя в Голливуде.

Карьера Бейкера не ограничивалась участием в «Звездных войнах». Он выступал в стендап-шоу и снимался в кино, причем у больших режиссеров. В частности, британец появлялся в картинах Дэвида Линча («Человек-слон»), Терри Гиллиама («Бандиты во времени») и Милоша Формана («Амадей»), а на съемках «Лабиринта» он вновь пересекся с Уорвиком Дэвисом. Здоровье позволяло Бейкеру сниматься до 2000-х – главную роль своей жизни, дроида R2-D2, он играл в I–III эпизодах «Звездных войн», а в трилогии сиквелов лишь консультировал съемочную команду. Актера не стало 13 августа 2016 года.


Верн Тройер

Американец Верн Тройер – один из самых низкорослых взрослых актеров в истории кино. Его рост составляет всего 81 см. Именно это побудило создателей «Остина Пауэрса» пригласить Верна на роль клона Доктора Зло по имени Мини-Мы. Хотя карьера Тройера началась за несколько лет до шпионской комедии: в 1994 году он был дублером 9-месячного ребенка и выполнял некоторые трюки в приключенческой комедии «Младенец на прогулке». Подобной работой он занимался на протяжении пяти лет, появляясь то в трэш-хоррорах («Месть Пиноккио»), то в фантастических комедиях («Люди в черном»), то в кинотрипе Терри Гиллиама («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»).

Впрочем, эти роли были малозаметными, и актер не обрел с их помощью популярности. Слава пришла к нему именно благодаря «Остину Пауэрсу». В тандеме с Майком Майерсом ему удалось создать запоминающегося персонажа даже без реплик. Полученный комедийный опыт Тройера впоследствии эксплуатировался и в других проектах: сериале «Сабрина – маленькая ведьма», картинах «Парень из пузыря» и «Секс-гуру», где он снова сыграл с Майерсом. Еще Верна можно увидеть в первом «Гарри Поттере» в образе гоблина Крюкохвата и «Воображариуме доктора Парнаса».

Сам Тройер обожал свое комедийное амплуа, призывая представлять его как комика. Репутация у него была неоднозначная. На американском ТВ он знаменит участием в различных трэш-ток-шоу, в которых не гнушался использовать черный юмор и совершать непристойные действия на камеру. В жизни его мучила алкогольная зависимость, ставшая причиной смерти в апреле 2018 года.


Тони Кокс

В кино этот афроамериканский актер попал благодаря другому актеру-карлику, основателю общества «маленьких людей» Америки Билли Барти. Кокс вдохновлялся фильмами с его участием и сам захотел стать лицедеем. Начинал Кокс с рекламных роликов и сериалов, а в большое кино пришел по тому же пути, что и многие другие актеры-карлики. В шестом эпизоде «Звездных войн» он сыграл одного из эвоков.

В 1980-х Тони пробовал себя в небольших ролях в «Битлджусе» Тима Бертона и «Птице» Клинта Иствуда, а также принял участие в капустнике актеров-карликов Джорджа Лукаса «Уиллоу». Следом за этим Кокс успешно переквалифицировался в комедийного актера – в этом амплуа ему удалось сорвать куш. Тони воплотил на экранах немало запоминающихся образов. Особенно ярко ему удались две роли: водитель лимузина в комедии «Я, снова я и Ирэн» и эльф из культовой черной новогодней комедии «Плохой Санта».

Помимо кино, Кокс нередко снимается в клипах. На его счету есть совместные работы с такими рэперами, как Тупак, Снуп Дог и Эминем.


Питер Динклейдж

Без Питера Динклейджа представить эту подборку невозможно. Без всяких сомнений, именно он – самый популярный актер-карлик в Голливуде и за его пределами. Причем добиться этого он смог вовсе не благодаря крупнейшим франшизам, как это было в случае Дэвиса или Бейкера. Динклейдж начинал карьеру в театре, а в 1990-х попробовал себя в низкобюджетном кино.

При этом Питер никогда не застревал в одной роли или амплуа – это еще одно его отличие от других актеров-карликов. На горизонте больших режиссеров он появился благодаря фестивальной драме «Станционный смотритель». Американец сыграл сборщика игрушек, который после закрытия магазина перебирается в другой дом, где по-новому смотрит на свою жизнь. Динклейдж стал триумфатором нескольких премий и получил множество интересных предложений, как в кино, так и на телевидении. Из наиболее известных проектов – «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» и, конечно, «Игра престолов».

Телешоу по произведениям Джорджа Мартина позволило актеру продемонстрировать все грани своего таланта. Его Тирион Ланнистер – определенно, один из лучших героев сериала, харизматичный персонаж с тонким чувством юмора, одинаково прекрасно проявляющий себя в драматических эпизодах и батальных сценах. Динклейдж стал первым актером-карликом, номинированным сразу на несколько престижных кинопремий. «Игра престолов» принесла ему «Золотой глобус», «Эмми» и несколько премий Гильдии актеров. А еще – любовь зрителей по всему миру и массу интересных ролей: от экранизаций комиксов Marvel до фестивальных хитов вроде «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури» и мюзикла «Сирано».

Впрочем, главное достижение Питера Динклейджа заключается в том, что он сумел пробить стену из одинаковых ролей-функций для «маленьких людей». Сегодня он представляет собой вдохновляющий пример, ролевую модель для других людей с такими же особенностями физического развития, которые мечтают о больших свершениях.

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Метки: актер   карлик   кино   маленькие люди   роль   факты   фильм   фото   
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10  комментариев
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19k
nobody® 47 минут назад
Уорвик Дэвис так снялся во всех трилогиях ЗВ
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2k
Replicant 39 минут назад
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26k
Лис 40 минут назад
Что ж всё иностранцы то. Наш Владимир Фёдоров. Великолепный актёр. Один Туранчокс из фильма "Через тернии к звёздам" чего стоит.
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