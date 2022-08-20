Ретро-фотографии с вечеринок старого Голливуда

Мы знаем Мэрилин Монро, Софи Лорен, Элвиса Пресли, Одри Хепбёрн и других голливудских звёзд прежде всего как легенд кинематографа и поп-сцены, часто не задумываясь об их внесценической жизни.
Однако те же самые люди стояли у истоков ночного Голливуда и культуры американских богемных вечеринок. Несмотря на попытки копировать их за пределами США, успех не удавалось повторить нигде (впрочем, как и в кинематографе), и эпоха «сладкой жизни» Голливуда так и осталась уникальным явлением в американской и мировой истории. Эти архивные снимки — лучшая демонстрация того, как все было на самом деле.
Хамфри Богарт и Мэрилин Монро
Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд
Дин Мартин, Фрэнк Синатра и Сэмми Дэвис-Младший
Пол Ньюман и Софи Лорен
Элизабет Тэйлор
Элвис и Присцилла Пресли
Одри Хепбёрн
Джоан Кроуфорд
Лайза Миннелли и Дик Кэвитт
Ричард Гир и Дайана Росс
Источник:
АНТИФИШКИ
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