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Ретро-фотографии с вечеринок старого Голливуда

Ретро-фотографии с вечеринок старого Голливуда

Автор:
20 августа 2022 10:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вечеринка   голливуд   знаменитости   люди   отдых   фото   
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Мы знаем Мэрилин Монро, Софи Лорен, Элвиса Пресли, Одри Хепбёрн и других голливудских звёзд прежде всего как легенд кинематографа и поп-сцены, часто не задумываясь об их внесценической жизни.

Однако те же самые люди стояли у истоков ночного Голливуда и культуры американских богемных вечеринок. Несмотря на попытки копировать их за пределами США, успех не удавалось повторить нигде (впрочем, как и в кинематографе), и эпоха «сладкой жизни» Голливуда так и осталась уникальным явлением в американской и мировой истории. Эти архивные снимки — лучшая демонстрация того, как все было на самом деле.


Хамфри Богарт и Мэрилин Монро

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Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд

Дин Мартин, Фрэнк Синатра и Сэмми Дэвис-Младший

Пол Ньюман и Софи Лорен

Элизабет Тэйлор

Элвис и Присцилла Пресли

Одри Хепбёрн

Джоан Кроуфорд

Лайза Миннелли и Дик Кэвитт

Ричард Гир и Дайана Росс

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вечеринка   голливуд   знаменитости   люди   отдых   фото   
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Владимир 52 минуты назад
богема...
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zu4ara 23 минуты назад
фу ,какие мерзкие шлюханские фото...
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