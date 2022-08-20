Ретро-фотографии с вечеринок старого Голливуда

Однако те же самые люди стояли у истоков ночного Голливуда и культуры американских богемных вечеринок. Несмотря на попытки копировать их за пределами США, успех не удавалось повторить нигде (впрочем, как и в кинематографе), и эпоха «сладкой жизни» Голливуда так и осталась уникальным явлением в американской и мировой истории. Эти архивные снимки — лучшая демонстрация того, как все было на самом деле.

Хамфри Богарт и Мэрилин Монро