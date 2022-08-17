Новая порция гениальных пародий на идеальные снимки звёзд в исполнении Селесты Барбер

Австралийскую комикессу Селесту Барбер знают и любят тысячи людей. Если быть точнее и опираться на данные её странички в соцсетях, то поклонниками её творчества являются всего каких-то 9,2 миллиона человек. А всё из-за отличного чувства юмора и умения посмеяться над собой.

Наверное, самой любимой подписчиками частью творчества Селесты являются пародии на знаменитостей и журнальные снимки, глядя на которые иногда задаёшься вопросом: «Что это такое и как же тут так раскорячиться?»

С одной стороны эти пародии довольно тривиальные, но в то же время они бьют в самую суть, потому что если посмотреть правде в глаза, то все мы в некотором роде Селеста. И эта простота и честность с подписчиками очень располагают к себе.

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