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Новая порция гениальных пародий на идеальные снимки звёзд в исполнении Селесты Барбер

Новая порция гениальных пародий на идеальные снимки звёзд в исполнении Селесты Барбер

Автор:
17 августа 2022 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: Селеста Барбер   Юмор   забавно   знаменитости   люди   пародия   фото   
1072
18

Женщина, которая откровенно смеется над "стандартами красоты" и иронично тыкает палочкой в так называемый гламур.

Австралийскую комикессу Селесту Барбер знают и любят тысячи людей. Если быть точнее и опираться на данные её странички в соцсетях, то поклонниками её творчества являются всего каких-то 9,2 миллиона человек. А всё из-за отличного чувства юмора и умения посмеяться над собой.

Наверное, самой любимой подписчиками частью творчества Селесты являются пародии на знаменитостей и журнальные снимки, глядя на которые иногда задаёшься вопросом: «Что это такое и как же тут так раскорячиться?»

С одной стороны эти пародии довольно тривиальные, но в то же время они бьют в самую суть, потому что если посмотреть правде в глаза, то все мы в некотором роде Селеста. И эта простота и честность с подписчиками очень располагают к себе.


Когда твой любимый начинает что-то рассказывать о спорте

×

Безопасность превыше всего

Это слишком жёсткая оздоровительная игра

То чувство, когда в магазине говорят, что твой размер даже не отшивают

Когда ты всех уволила и назначила себя креативным директором

Мамочка снова на винишке

Встретились как-то лесная и болотная нимфы

Нет ничего лучше одноразового белья, перчаток и дохода, который заставляет вас быть скромнее

Не знаем, как вы, а мы не сразу заметили, что купальник сооружён из одноразовых масок. А что, отличная идея — масочный режим отменён, а запасы наверняка у кого-то да остались. Вдохновляйтесь! 🙂


Взгляд кошки, грация картошки

Когда ты тот ещё подарочек

Слишком много вопросов, но слишком мало ответов

Малышка на миллиард долларов и её подружка

Как сказать на богатом «Сделай уже наконец ремонт в комнате»?

Жаворонок vs. Сова

Пенная вечеринка

Просто пытаюсь всё уместить в купальник

Тут главное поймать баланс

И в очередной раз можно обнять и расцеловать Селесту не только за то, как мастерски она умеет посмеяться и над собой, и над знаменитостями, но и за то, что она показывает, что быть обычным — это нормально.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Селеста Барбер   Юмор   забавно   знаменитости   люди   пародия   фото   
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8  комментариев
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14k
ss 2 часа назад
Тупая, жирная и завистливая блохерша.
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1k
Виталий Минуту назад
Зае.али эти "пародисты".
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4k
Нуи Хусим 5 минут назад
Страшная, неухоженная бабища делает пародии на известных (я большей частью их не знаю) людей! Да она сама пародия на человека!
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4k
Нуи Хусим 5 минут назад
Страшная, неухоженная бабища делает пародии на известных (я большей частью их не знаю) людей! Да она сама пародия на человека!
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59
Димыч 21 минуту назад
Юмор, видать, настолько "тонок", что я ничего не понял. Впрочем, как и весь англосаксонский "юмор".
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3k
Григорий 44 минуты назад
в каждой избушке свои погремушки
угорает тётка.
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1k
qwer 46 минут назад
Бл, ну вот как это развидеть теперь...хоть и в перемотке смотрел...
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27k
Vazari 2 часа назад
Ну сколько еще можно тут постить эту мерзкую свиноматку???
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