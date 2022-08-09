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13 фото детей знаменитостей, чьи родители прославились не только своим талантом, но и нестандартной внешностью

13 фото детей знаменитостей, чьи родители прославились не только своим талантом, но и нестандартной внешностью

Автор:
09 августа 2022 09:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   в мире   дети   знаменитости   люди   родители   фото   
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Далеко не все знаменитости могут похвастаться идеальной внешностью, которую мы привыкли видеть в модных журналах и голливудских фильмах. Некоторые имеют достаточно резкие черты лица и непропорциональную фигуру.

Несмотря на это, они смогли достичь невероятных успехов в карьере и обзавестись целой армией поклонников. К тому же стоит сказать, что в каком-то смысле именно нетипичное лицо помогло им выделиться на фоне других звёзд и выгодно презентовать себя. Но какими же могут получиться дети у знаменитостей, чья внешность не подходит под общепринятые стандарты?


Тильда Суинтон и её дочь Онор Бирн

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Ума Турман и её дети — Майя Хок, Левон Роэн

Майя Хок пошла по стопам своей мамы. Она пытается проложить творческий путь в своей звёздной карьере. Девушка активно сотрудничает с брендами Calvin Klein и AllSaints, а также снимается в кино. Из последних её заметных ролей стоит выделить Робин Бакли в мистическом сериале «Очень странные дела».


Дэнни Трехо, сын Гилберт и дочь Даниэль

Дэвид Боуи, его сын Данкан Джонс и дочь Александрия Захра

Кортни Лав и её дочь Френсис Бин Кобейн

Роуэн Аткинсон и его дети — Лили Састри и Бэнджамин


Донателла Версаче и её дочь Аллегра

Также у Донателлы есть сын — Дэниел Версаче, который ведёт достаточно скрытный образ жизни и не любит показываться журналистам.


Майкл Джексон, его дочь Пэрис и сын Принс Майкл Джексон второй

Также у Майкла есть сын Принс Майкл, известный как Майкл Джозеф Джексон младший.


Дети Дэнни Де Вито — Дэниел, Люси и Грейс

Адриано Челентано, дочери Розалинда и Росита

Мэрил Стрип с сыном Генри и дочерью Мэми

У Мэрил Стрип большая семья. Помимо Генри и Мэми, у неё также есть дочери Луиза и Грейс.


Сын и дочь Вуди Аллена — Ронан Фэрроу и Дилан О’Салливан Фэрроу

Бьорк со своим сыном Синдри Элдоном Торссоном

Источник:

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Метки: актеры   в мире   дети   знаменитости   люди   родители   фото   
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4  комментария
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2k
DVPET 47 минут назад
Если у этих не стандартная внешность, то у кого стандартная? Вполне обычные на внешность люди...
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62k
Татьяна Юсова 46 минут назад
Комментарий к фото
А что не так с Умой Турман и её детьми?
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3k
Владимир 54 минуты назад
жуткое зрелище...душераздирающее!!!
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