13 фото детей знаменитостей, чьи родители прославились не только своим талантом, но и нестандартной внешностью

Несмотря на это, они смогли достичь невероятных успехов в карьере и обзавестись целой армией поклонников. К тому же стоит сказать, что в каком-то смысле именно нетипичное лицо помогло им выделиться на фоне других звёзд и выгодно презентовать себя. Но какими же могут получиться дети у знаменитостей, чья внешность не подходит под общепринятые стандарты?

Тильда Суинтон и её дочь Онор Бирн