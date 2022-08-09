13 фото детей знаменитостей, чьи родители прославились не только своим талантом, но и нестандартной внешностью

Далеко не все знаменитости могут похвастаться идеальной внешностью, которую мы привыкли видеть в модных журналах и голливудских фильмах. Некоторые имеют достаточно резкие черты лица и непропорциональную фигуру.
Несмотря на это, они смогли достичь невероятных успехов в карьере и обзавестись целой армией поклонников. К тому же стоит сказать, что в каком-то смысле именно нетипичное лицо помогло им выделиться на фоне других звёзд и выгодно презентовать себя. Но какими же могут получиться дети у знаменитостей, чья внешность не подходит под общепринятые стандарты?
Тильда Суинтон и её дочь Онор Бирн
Ума Турман и её дети — Майя Хок, Левон Роэн
Майя Хок пошла по стопам своей мамы. Она пытается проложить творческий путь в своей звёздной карьере. Девушка активно сотрудничает с брендами Calvin Klein и AllSaints, а также снимается в кино. Из последних её заметных ролей стоит выделить Робин Бакли в мистическом сериале «Очень странные дела».
Дэнни Трехо, сын Гилберт и дочь Даниэль
Дэвид Боуи, его сын Данкан Джонс и дочь Александрия Захра
Кортни Лав и её дочь Френсис Бин Кобейн
Роуэн Аткинсон и его дети — Лили Састри и Бэнджамин
Донателла Версаче и её дочь Аллегра
Также у Донателлы есть сын — Дэниел Версаче, который ведёт достаточно скрытный образ жизни и не любит показываться журналистам.
Майкл Джексон, его дочь Пэрис и сын Принс Майкл Джексон второй
Также у Майкла есть сын Принс Майкл, известный как Майкл Джозеф Джексон младший.
Дети Дэнни Де Вито — Дэниел, Люси и Грейс
Адриано Челентано, дочери Розалинда и Росита
Мэрил Стрип с сыном Генри и дочерью Мэми
У Мэрил Стрип большая семья. Помимо Генри и Мэми, у неё также есть дочери Луиза и Грейс.
Сын и дочь Вуди Аллена — Ронан Фэрроу и Дилан О’Салливан Фэрроу
Бьорк со своим сыном Синдри Элдоном Торссоном
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АНТИФИШКИ
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