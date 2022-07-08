"Крестный отец": вспоминая великих

746
53
Джеймс Каан, исполнитель роли Сонни Корлеоне в "Крестном отце", умер в возрасте 82 лет. Давайте взглянем карьеру его коллег по фильму спустя 50 лет после премьеры - от "Оскаров" и славы до стычек с законом и злоупотребления алкоголем.
Марлон Брандо - Вито Корлеоне
Брандо родился 3 апреля 1924 года в Омахе, штат Небраска. В подростковом возрасте его исключили из школы за езду на мотоцикле по коридорам. Затем его отправили в Военную академию Шаттак, но в конечном итоге его исключили и оттуда, за отсутствие на территории ночью.
Затем он отправился в Нью-Йорк, чтобы делать ть актерскую карьеру, а в 1944 году дебютировал на Бродвее в драме «Я помню маму». Он сыграл в ряде других пьес, прежде чем переключиться на роли на экране, в том числе «Трамвай «Желание», «Юлий Цезарь», «На набережной» и «Парни и куклы».
Затем он отправился в Нью-Йорк, чтобы делать ть актерскую карьеру, а в 1944 году дебютировал на Бродвее в драме «Я помню маму». Он сыграл в ряде других пьес, прежде чем переключиться на роли на экране, в том числе «Трамвай «Желание», «Юлий Цезарь», «На набережной» и «Парни и куклы».
×
×
Он был выбран на роль криминального авторитета и патриарха семьи Корлеоне, Вито Корлеоне, в «Крестном отце», который получил восторженные отзывы критиков и еще больше продвинул его звездную карьеру.
Затем Брандо снялся в вестерне «Изломы Миссури» (вместе с Джеком Николсоном), фильме «Супермен» 1978 года, психологическом военном триллере «Апокалипсис сегодня» и многих других картинах. Однажды он объявил, что уходит из актерского мастерства, но вернулся в индустрию в 1989 году, когда снялся в драме «Сухой белый сезон». Затем он добавил еще несколько ролей к своему впечатляющему списку, в том числе «Первокурсник» (в котором также снялся Мэтью Бродерик), «Дон Хуан Демарко» (вместе с Джонни Деппом) и «Счет» (вместе с Робертом Де Ниро, Эдвардом Нортоном и Анджелой Бассетт).
Затем Брандо снялся в вестерне «Изломы Миссури» (вместе с Джеком Николсоном), фильме «Супермен» 1978 года, психологическом военном триллере «Апокалипсис сегодня» и многих других картинах. Однажды он объявил, что уходит из актерского мастерства, но вернулся в индустрию в 1989 году, когда снялся в драме «Сухой белый сезон». Затем он добавил еще несколько ролей к своему впечатляющему списку, в том числе «Первокурсник» (в котором также снялся Мэтью Бродерик), «Дон Хуан Демарко» (вместе с Джонни Деппом) и «Счет» (вместе с Робертом Де Ниро, Эдвардом Нортоном и Анджелой Бассетт).
За свою карьеру он был номинирован на восемь премий «Оскар» (две из которых он выиграл) и девять «Золотых глобусов» (четыре из которых он выиграл). Он также был включен в список самых важных людей века по версии журнала Time в 1999 году.
Брандо был женат несколько раз на протяжении многих лет и стал отцом 11 детей, трое из которых были усыновлены. Он женился на британской актрисе Анне Кашфи в 1957 году, но они развелись в 1959 году. Затем он связал себя узами брака с кинозвездой Мовитой Кастанедой в 1960 году, но они расстались в 1968 году. Он был женат на французской звезде Тарите Терипайя с 1962 по 1972 год.
У него также был роман с Мэрилин Монро, - по крайней мере, Брандо говорил, что у них были тайные отношения в течение многих лет,.
Он был известен своим вспыльчивым характером, и его неоднократно обвиняли в грубости на съемочной площадке. В 1973 году он сломал челюсть фотографу и был вынужден заплатить папарацци 40 000 долларов во внесудебном порядке.
Актер, который страдал от диабета 2 типа, попал в заголовки газет в 70-х годах после того, как он сильно набрал вес, превысив в какой-то момент 150 кило. Брандо скончался в 2004 году в возрасте 80 лет. В то время он страдал от рака печени и в конечном итоге умер от дыхательной недостаточности из-за легочного фиброза с застойной сердечной недостаточностью.
У него также был роман с Мэрилин Монро, - по крайней мере, Брандо говорил, что у них были тайные отношения в течение многих лет,.
Он был известен своим вспыльчивым характером, и его неоднократно обвиняли в грубости на съемочной площадке. В 1973 году он сломал челюсть фотографу и был вынужден заплатить папарацци 40 000 долларов во внесудебном порядке.
Актер, который страдал от диабета 2 типа, попал в заголовки газет в 70-х годах после того, как он сильно набрал вес, превысив в какой-то момент 150 кило. Брандо скончался в 2004 году в возрасте 80 лет. В то время он страдал от рака печени и в конечном итоге умер от дыхательной недостаточности из-за легочного фиброза с застойной сердечной недостаточностью.
Аль Пачино - Майкл Корлеоне
82-летний Пачино родился 25 апреля 1940 года в Гарлеме, штат Нью-Йорк. Он ушел из дома в подростковом возрасте после того, как его мать не согласилась с его решением заняться актерским мастерством, и провел много лет без крова - спал на улицах, в театрах и на диванах друзей.
После прихода в актерскую студию Пачино скоро начал появляться в многочисленных бродвейских постановках, прежде чем дебютировал в кино в фильме «Я, Натали» в 1969 году (в нем также снималась Пэтти Дьюк). В 1971 году он снялся в фильме «Паника в Нидл-парке», который привлек внимание режиссера «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы, благодаря чему он получил роль Майкла Корлеоне, младшего сына Вито, в широко известном фильме о мафии. Сообщалось, что многие другие знаменитости, включая Джека Николсона, Роберта Де Ниро, Роберта Редфорда и Уоррена Битти, пробовались на эту роль, но в конечном итоге она была отдана Пачино после того, как он поразил режиссера своим мастерством.
После прихода в актерскую студию Пачино скоро начал появляться в многочисленных бродвейских постановках, прежде чем дебютировал в кино в фильме «Я, Натали» в 1969 году (в нем также снималась Пэтти Дьюк). В 1971 году он снялся в фильме «Паника в Нидл-парке», который привлек внимание режиссера «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы, благодаря чему он получил роль Майкла Корлеоне, младшего сына Вито, в широко известном фильме о мафии. Сообщалось, что многие другие знаменитости, включая Джека Николсона, Роберта Де Ниро, Роберта Редфорда и Уоррена Битти, пробовались на эту роль, но в конечном итоге она была отдана Пачино после того, как он поразил режиссера своим мастерством.
После этого он не сбавлял темпа, получив роли в фильме 1973 года «Серпико», криминальной драме «Собачий полдень», фильме о гонках «Бобби Дирфилд», фильме о суде. Известны его роли в драме 1992 года «Запах женщины», фильмах «Путь Карлито», «Донни Браско», «Инсайдер» (в котором также снимался Рассел Кроу), «Каждое воскресенье». Он также вернулся на сцену, сыграв главные роли в бродвейских пьесах «Американский буйвол», «Китайский кофе», «Саломея», «Хьюи», «Венецианский купец», «Гленгарри Глен Росс» и «Китайская кукла».
На протяжении 2000-х он продолжал сниматься, в том числе в фильмах «Бессонница», «Люди, которых я знаю», «Ангелы в Америке», «Тринадцать друзей Оушена», «Ты не знаешь». «Знай Джека» (о защитнике самоубийства с помощью врача Джеке Кеворкяне), документальной драме «Уайльд Саломея» (которую он также написал и снял), «Однажды в Голливуде» (вместе с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо), «Ирландец» Мартина Скорсезе и многих других.
На протяжении 2000-х он продолжал сниматься, в том числе в фильмах «Бессонница», «Люди, которых я знаю», «Ангелы в Америке», «Тринадцать друзей Оушена», «Ты не знаешь». «Знай Джека» (о защитнике самоубийства с помощью врача Джеке Кеворкяне), документальной драме «Уайльд Саломея» (которую он также написал и снял), «Однажды в Голливуде» (вместе с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо), «Ирландец» Мартина Скорсезе и многих других.
В общей сложности он получил девять номинаций на «Оскар» и выиграл одну, заработал 18 номинаций на «Золотой глобус» и выиграл четыре за свою карьеру.
Он никогда не был женат, но у него трое детей. У него родилась дочь по имени Джули Мари в 1989 году от тренера по актерскому мастерству Яны Тарранта, а также близнецы - сын по имени Антон Джеймс и дочь по имени Оливия Роуз - в 2001 году от актрисы Беверли Д'Анджело. Он также встречался с аргентинской актрисой Люсилой Полак с 2008 по 2018 год.
Он никогда не был женат, но у него трое детей. У него родилась дочь по имени Джули Мари в 1989 году от тренера по актерскому мастерству Яны Тарранта, а также близнецы - сын по имени Антон Джеймс и дочь по имени Оливия Роуз - в 2001 году от актрисы Беверли Д'Анджело. Он также встречался с аргентинской актрисой Люсилой Полак с 2008 по 2018 год.
Джеймс Каан - Сонни Корлеоне
Каан родился 26 марта 1940 года в Бронксе, Нью-Йорк. После школы он поступил в Мичиганский государственный университет, а затем перешел в университет Хофстра. Однако позже он бросил учебу, когда заинтересовался актерским мастерством. Он пять лет учился в Театральной школе Neighborhood Playhouse, после окончания которой в 1960-х начал появляться в бродвейских постановках.
Его первая роль на экране была в одном из эпизодов шоу «Голый город». Затем он появлялся в различных телесериалах, прежде чем получил свою первую главную роль в триллере 1964 года «Леди в клетке». Он получил роль Сонни Карлеоне в «Крестном отце», и это было для него отличным толчком карьеры. Затем он снялся в криминальной драме 1974 года «Игрок», фильме «Смешная девчонка» (вместе с Барброй Стейзанд) и боевиках «Роллербол» и «Элита убийц».
В 80-х актер страдал депрессией из-за смерти сестры, скончавшейся от лейкемии, а позже боролся с кокаиновой зависимостью. Он сделал перерыв в актерской карьере после того, как ушел со съемок фильма «Завет Холкрофта». Он также попал в автомобильную аварию в 1985 году и признался в более позднем интервью, что подумывал о том, чтобы навсегда покинуть Голливуд. Однако в 1987 году он снова оказался в центре внимания, когда снялся в военном фильме «Каменные сады».
Его первая роль на экране была в одном из эпизодов шоу «Голый город». Затем он появлялся в различных телесериалах, прежде чем получил свою первую главную роль в триллере 1964 года «Леди в клетке». Он получил роль Сонни Карлеоне в «Крестном отце», и это было для него отличным толчком карьеры. Затем он снялся в криминальной драме 1974 года «Игрок», фильме «Смешная девчонка» (вместе с Барброй Стейзанд) и боевиках «Роллербол» и «Элита убийц».
В 80-х актер страдал депрессией из-за смерти сестры, скончавшейся от лейкемии, а позже боролся с кокаиновой зависимостью. Он сделал перерыв в актерской карьере после того, как ушел со съемок фильма «Завет Холкрофта». Он также попал в автомобильную аварию в 1985 году и признался в более позднем интервью, что подумывал о том, чтобы навсегда покинуть Голливуд. Однако в 1987 году он снова оказался в центре внимания, когда снялся в военном фильме «Каменные сады».
На протяжении 90-х и 2000-х он получил ряд других ролей, в том числе в фильмах «Ластик» с (Арнольдом Шваценеггером), «Пуленепробиваемый» (вместе с Адамом Сэндлером и Дэймоном Уайансом), «Ярды» (в котором также снимался Марк Уолберг), драма 2003 года «Догвилль», рождественская комедия «Эльф», сериалах «Лас-Вегас» и «Напряги извилины» (вместе со Стивом Кареллом и Энн Хэтэуэй).
Он также был председателем интернет-компании Openfilm, созданной для помощи начинающим кинематографистам, и занимался боевыми искусствами.
Он был женат четыре раза. Впервые он женился на Ди Джей Мати, в 1961 году, у них родилась дочь по имени Тара в 1964 году. Через два года они расстались. Затем он связал себя узами брака с Шейлой Мари Райан в 1976 году, но они развелись всего через год после свадьбы. У них есть общий сын по имени Скотт Каан, который родился в 1976 году и сейчас также является актером.
Затем Каан женился на Ингрид Хайек в 1990 году и прожил с ней четыре года. В 1991 году у них родился сын по имени Александр Джеймс Каан.Его четвертой женой стала Линда Стоукс в 1995 году, у них двое сыновей по имени Джеймс Артур Каан и Джейкоб Николас Каан, родившихся в 1995 и 1998 годах. Однако в 2017 году они развелись.
Он также был председателем интернет-компании Openfilm, созданной для помощи начинающим кинематографистам, и занимался боевыми искусствами.
Он был женат четыре раза. Впервые он женился на Ди Джей Мати, в 1961 году, у них родилась дочь по имени Тара в 1964 году. Через два года они расстались. Затем он связал себя узами брака с Шейлой Мари Райан в 1976 году, но они развелись всего через год после свадьбы. У них есть общий сын по имени Скотт Каан, который родился в 1976 году и сейчас также является актером.
Затем Каан женился на Ингрид Хайек в 1990 году и прожил с ней четыре года. В 1991 году у них родился сын по имени Александр Джеймс Каан.Его четвертой женой стала Линда Стоукс в 1995 году, у них двое сыновей по имени Джеймс Артур Каан и Джейкоб Николас Каан, родившихся в 1995 и 1998 годах. Однако в 2017 году они развелись.
Дайан Китон - Кей Адамс
76-летняя Китон родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 5 января 1946 года. После школы она изучала актерское мастерство в Neighborhood Playhouse в Нью-Йорке, прежде чем ее взяли на роль дублера в бродвейской постановке «Волосы». Затем она получила роль в постановке Вуди Аллена «Сыграй снова, Сэм», которая позже принесла ей номинацию на премию «Тони». Год спустя она снялась в своем первом крупном фильме «Любовники и другие незнакомцы», а затем несколько раз появлялась в таких сериалах, как «Любовь», «Американский стиль», «Ночная галерея» и «Мэнникс».
Затем Китон была выбрана на роль жены Майкла Кей Адамс в «Крестном отце», который положил начало громкой кинокарьере актрисы. После этого она не сбавляла оборотов, снявшись в нескольких фильмах Аллена («Спящий», «Любовь и смерть», «Манхэттен», «Энни Холл» и «Тайна убийства на Манхэттене»), исторической драме «Красные» (вместе с Уорреном Битти), шпионском фильме «Маленький барабанщик», картинах «Девушка», «Миссис Соффел», «Преступления сердца» (в которых также снимались Джессика Лэнг и Сисси Спейсек), «Отец невесты» (со Стивом Мартином), «Клуб первых жен» (вместе с Бетт Мидлер и Голди Хоун) и драме 1996 года «Комната Марвина».
Затем Китон была выбрана на роль жены Майкла Кей Адамс в «Крестном отце», который положил начало громкой кинокарьере актрисы. После этого она не сбавляла оборотов, снявшись в нескольких фильмах Аллена («Спящий», «Любовь и смерть», «Манхэттен», «Энни Холл» и «Тайна убийства на Манхэттене»), исторической драме «Красные» (вместе с Уорреном Битти), шпионском фильме «Маленький барабанщик», картинах «Девушка», «Миссис Соффел», «Преступления сердца» (в которых также снимались Джессика Лэнг и Сисси Спейсек), «Отец невесты» (со Стивом Мартином), «Клуб первых жен» (вместе с Бетт Мидлер и Голди Хоун) и драме 1996 года «Комната Марвина».
Китон получила четыре номинации на премию Оскар (выиграв одну из них), две номинации на премию «Эмми» и девять номинаций на «Золотой глобус» (две из которых она выиграла) за свою работу. У нее также была короткая певческая карьера, она пробовала свои силы в режиссуре, занималась фотографией, некоторое время работала фотографом для Rolling Stone и выпустила фотокнигу под названием Reservations в 1980 году. Вдобавок ко всему, актриса также является официальным застройщиком, она купила, отремонтировала и перепродала множество домов в Южной Калифорнии. В 2011 году она написала мемуары под названием Then Again.
На протяжении многих лет у нее были романтические отношения со многими звездами, включая Аллена, Битти и Пачино. Она никогда не была замужем и имеет двоих приемных детей — дочь по имени Декстер Уайт и сына по имени Дюк Китон.
На протяжении многих лет у нее были романтические отношения со многими звездами, включая Аллена, Битти и Пачино. Она никогда не была замужем и имеет двоих приемных детей — дочь по имени Декстер Уайт и сына по имени Дюк Китон.
Ричард Кастеллано - Петер Клеменца
Ричард Кастеллано родом из Квинса, штат Нью-Йорк, родился 4 сентября 1933 года. Впервые он начал сниматься в 60-х, когда снялся в массовке в фильмах «Любовь с незнакомцем» и «Три комнаты на Манхэттене». Он оказался в центре внимания, когда в 1970 году получил роль в романтической комедии «Любовники и другие незнакомцы». Затем он сыграл Питера Клеменцу, крестного отца Сонни, в «Крестном отце». Среди других его ролей - ситком «Джо и сыновья» , телефильм «Инцидент на темной улице» , криминальная драма « Ночь жонглера» , мини-сериал «Гангстерские хроники». Он умер от сердечного приступа в 1988 году в возрасте 55 лет.
Роберт Дюваль - Том Хаген
Дюваль родился в 1921 году в Сан-Диего, штат Калифорния, однако вырос в Аннаполисе, штат Мэриленд. Он получил степень бакалавра искусств в области драмы в Principia College в 1953 году.
Он служил в армии США с 1953 по 1954 год. В 1955 году он учился Neighborhood Playhouse в Нью-Йорке, где подружился с Дастином Хоффманом, Джином Хэкманом и Кааном. Однако просле учебы, прежде, чем найти себя в кино, он достаточно долго перебивался случайными заработками - кассиром в магазине, сортировщиком почты, водителем грузовика.
Он начал актерскую карьеру на сцене, появляясь в многочисленных спектаклях театральной группы Gateway Playhouse. Затем он дебютировал на Бродвее в 1966 году в пьесе «Дождись темноты». На протяжении 60-х он много раз появлялся в телешоу, таких как «Голый город», «Неприкасаемые», «Шоссе 66», «Сумеречная зона», «Внешние пределы» и других. В кино он сыграл Ру Рэдли в фильме 1962 года «Убить пересмешника», а также майора Фрэнка Бернса в M*A*S*H. Затем он сыграл Тома Хагена в фильме «Крестный отец», что принесло ему номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. У него также были роли второго плана в фильмах 1976 года «Орел приземлился» и «Семипроцентное решение». В 1979 году он снялся в фильме «Апокалипсис сегодня» (вместе со своим бывшим коллегой по фильму «Крестный отец» Брандо), что принесло ему еще одну номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. За эту роль он также получил премию BAFTA и премию «Золотой глобус».
Он служил в армии США с 1953 по 1954 год. В 1955 году он учился Neighborhood Playhouse в Нью-Йорке, где подружился с Дастином Хоффманом, Джином Хэкманом и Кааном. Однако просле учебы, прежде, чем найти себя в кино, он достаточно долго перебивался случайными заработками - кассиром в магазине, сортировщиком почты, водителем грузовика.
Он начал актерскую карьеру на сцене, появляясь в многочисленных спектаклях театральной группы Gateway Playhouse. Затем он дебютировал на Бродвее в 1966 году в пьесе «Дождись темноты». На протяжении 60-х он много раз появлялся в телешоу, таких как «Голый город», «Неприкасаемые», «Шоссе 66», «Сумеречная зона», «Внешние пределы» и других. В кино он сыграл Ру Рэдли в фильме 1962 года «Убить пересмешника», а также майора Фрэнка Бернса в M*A*S*H. Затем он сыграл Тома Хагена в фильме «Крестный отец», что принесло ему номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. У него также были роли второго плана в фильмах 1976 года «Орел приземлился» и «Семипроцентное решение». В 1979 году он снялся в фильме «Апокалипсис сегодня» (вместе со своим бывшим коллегой по фильму «Крестный отец» Брандо), что принесло ему еще одну номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. За эту роль он также получил премию BAFTA и премию «Золотой глобус».
Что касается его самых больших ролей на телевидении, он получил премию «Золотой глобус» за роль Иосифа Сталина в телевизионном фильме 1992 года «Сталин». Он был номинирован на премию «Эмми» в 1997 году за фильм «Человек, который пленил Эйхмана», а в 2006 году получил премию «Эмми» за роль в вестерне «Прерванный путь».
Стерлинг Хейден - капитан Маккласки
Стерлинг Хейден родился 26 марта 1916 года в Аппер-Монтклере, штат Нью-Джерси. Подростком он бросил школу, чтобы стать моряком. Он попал в кино случайно, после того как его фотография попала на обложку журнала, рекламирующего ежегодную гонку рыбаков, и привлекла внимание Paramount Pictures.Студия помогла ему получить первую роль в 1941 году — в фильме «Вирджиния», вместе с его будущей женой Мадлен Кэрролл. Однако, снявшись всего в двух фильмах, он решил покинуть Голливуд, чтобы вернуться к парусному спорту.
Затем он участвовал во Второй мировой войне, а после возвращения с войны решил, что хочет вернуться к актерскому мастерству, заявив в интервью Los Angeles Times: «Я чувствую себя обязанным сделать эту страну лучше, и я считаю, что кино — то место, где это можно сделать». Хейден снялся в ряде фильмов, включая триллер «Асфальтовые джунгли», «Звезда» (вместе с Бетт Дэвис), вестерн «Пылающее перо», фильм об ограблении «Убийство» и другие. Затем он сделал еще один перерыв в актерской карьере, чтобы вернуться к морю, где написал автобиографию под названием «Странник», прежде чем снова вернуться в Голливуд в 1964 году.
После роли коррумпированного капитана полиции Маккласки в «Крестном отце» он получил роли в научно-фантастическом сериале «Потерянные звезды», детективном сериале «Баначек», фильме «Цыганский король» 1978 года, черной комедии «Зимние убийства», триллере 1980 года «Посторонний», комедии «С 9 до 5» (в которой также снимались Джейд Фонда и Долли Партон), а также мини-сериале «Синий и серый».
Он был арестован в 1981 году за попытку провезти гашиш в международном аэропорту Торонто. Он был женат трижды: сначала на Кэрол с 1942 по 1946 год, затем на Бетти Энн де Нун с 1947 по 1958 год и, наконец, на Кэтрин Девайн МакКоннелл с 1960 по 1986 год. У него было четверо детей от второго брака и двое детей от третьего. Он умер от рака поджелудочной железы в 1986 году в возрасте 70 лет.
Затем он участвовал во Второй мировой войне, а после возвращения с войны решил, что хочет вернуться к актерскому мастерству, заявив в интервью Los Angeles Times: «Я чувствую себя обязанным сделать эту страну лучше, и я считаю, что кино — то место, где это можно сделать». Хейден снялся в ряде фильмов, включая триллер «Асфальтовые джунгли», «Звезда» (вместе с Бетт Дэвис), вестерн «Пылающее перо», фильм об ограблении «Убийство» и другие. Затем он сделал еще один перерыв в актерской карьере, чтобы вернуться к морю, где написал автобиографию под названием «Странник», прежде чем снова вернуться в Голливуд в 1964 году.
После роли коррумпированного капитана полиции Маккласки в «Крестном отце» он получил роли в научно-фантастическом сериале «Потерянные звезды», детективном сериале «Баначек», фильме «Цыганский король» 1978 года, черной комедии «Зимние убийства», триллере 1980 года «Посторонний», комедии «С 9 до 5» (в которой также снимались Джейд Фонда и Долли Партон), а также мини-сериале «Синий и серый».
Он был арестован в 1981 году за попытку провезти гашиш в международном аэропорту Торонто. Он был женат трижды: сначала на Кэрол с 1942 по 1946 год, затем на Бетти Энн де Нун с 1947 по 1958 год и, наконец, на Кэтрин Девайн МакКоннелл с 1960 по 1986 год. У него было четверо детей от второго брака и двое детей от третьего. Он умер от рака поджелудочной железы в 1986 году в возрасте 70 лет.
Джон Марли - Джек Вольц
Джон Марли родился в Гарлеме, штат Нью-Йорк, 17 октября 1907 года. Он некоторое время посещал Городской колледж Нью-Йорка, а потом бросил учебу, чтобы стать актером. Во время Второй мировой войны он ушел в армию, после чего вернулся к актерству. За свою 45-летнюю карьеру он снялся более чем в 200 фильмах и телешоу, а также сыграл в многочисленных бродвейских постановках, в том числе «Пой до завтра» в 1953 году, «Сильные одиноки» в 1953 году и «Расследование» в 1966 году. Помимо роли Джека Вольца в «Крестном отце», среди его ролей - спортивный фильм «История Джо Луиса», криминальный фильм «Заплати или умри», драма 1963 года «Ребенок ждет», военный фильм «В вражеской стране», романтическая драма «История любви» (за которую он был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана), триллер «Блэйд», фильм ужасов 1977 года «Машина», комедийный боевик «Хупер», научно-фантастический фильм «Порог» и комедия «Утилиты».
Он был женат дважды: сначала на Стане Лоу с 1951 по 1971 год, а затем на Сандре Марли с 1975 года до своей смерти в 1984 году. Он умер в возрасте 76 лет в результате неудачной операции на сердце.
Он был женат дважды: сначала на Стане Лоу с 1951 по 1971 год, а затем на Сандре Марли с 1975 года до своей смерти в 1984 году. Он умер в возрасте 76 лет в результате неудачной операции на сердце.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Трагическая история настоящего Маугли, который стал прообразом героя Киплинга
- Гибель со вкусом: истории причудливых людских смертей в разные времена
- "Мой начальник - самодур": 13 сотрудников, которые больше не могли молчать
- 13 историй о человеческой наглости, которая не имеет границ
- Фотоистории невероятных событий
Новости партнёров