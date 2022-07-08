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"Крестный отец": вспоминая великих

"Крестный отец": вспоминая великих

Автор:
08 июля 2022 16:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезды   знаменитости   интересно   истории   крестный отец   фото   шоу бизнес   
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Джеймс Каан, исполнитель роли Сонни Корлеоне в "Крестном отце", умер в возрасте 82 лет. Давайте взглянем карьеру его коллег по фильму спустя 50 лет после премьеры - от "Оскаров" и славы до стычек с законом и злоупотребления алкоголем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   звезды   знаменитости   интересно   истории   крестный отец   фото   шоу бизнес   
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Roman Doberman 48 минут назад
После прочтения этой статьи вспомнилась концовка Ирландца с Де Ниро. Все уходят...
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Bendix Полчаса назад
И фильм, и актёры, и само произведение (дрянь-книга). А музыка!? Зачем Герасим утопил свою Му-Му? Она бы денежки носила бы ему ...
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