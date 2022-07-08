"Крестный отец": вспоминая великих

Стерлинг Хейден родился 26 марта 1916 года в Аппер-Монтклере, штат Нью-Джерси. Подростком он бросил школу, чтобы стать моряком. Он попал в кино случайно, после того как его фотография попала на обложку журнала, рекламирующего ежегодную гонку рыбаков, и привлекла внимание Paramount Pictures.Студия помогла ему получить первую роль в 1941 году — в фильме «Вирджиния», вместе с его будущей женой Мадлен Кэрролл. Однако, снявшись всего в двух фильмах, он решил покинуть Голливуд, чтобы вернуться к парусному спорту.

Затем он участвовал во Второй мировой войне, а после возвращения с войны решил, что хочет вернуться к актерскому мастерству, заявив в интервью Los Angeles Times: «Я чувствую себя обязанным сделать эту страну лучше, и я считаю, что кино — то место, где это можно сделать». Хейден снялся в ряде фильмов, включая триллер «Асфальтовые джунгли», «Звезда» (вместе с Бетт Дэвис), вестерн «Пылающее перо», фильм об ограблении «Убийство» и другие. Затем он сделал еще один перерыв в актерской карьере, чтобы вернуться к морю, где написал автобиографию под названием «Странник», прежде чем снова вернуться в Голливуд в 1964 году.

После роли коррумпированного капитана полиции Маккласки в «Крестном отце» он получил роли в научно-фантастическом сериале «Потерянные звезды», детективном сериале «Баначек», фильме «Цыганский король» 1978 года, черной комедии «Зимние убийства», триллере 1980 года «Посторонний», комедии «С 9 до 5» (в которой также снимались Джейд Фонда и Долли Партон), а также мини-сериале «Синий и серый».

Он был арестован в 1981 году за попытку провезти гашиш в международном аэропорту Торонто. Он был женат трижды: сначала на Кэрол с 1942 по 1946 год, затем на Бетти Энн де Нун с 1947 по 1958 год и, наконец, на Кэтрин Девайн МакКоннелл с 1960 по 1986 год. У него было четверо детей от второго брака и двое детей от третьего. Он умер от рака поджелудочной железы в 1986 году в возрасте 70 лет.