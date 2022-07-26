20 коротких фактов про Мэрилин Монро

2. Мэрилин Монро узнала о существовании родной сестры только в 12 лет.

3. Настоящим отцом Мэрилин был Чарльз Стэнли Гиффорд, хотя ее мать была в браке с Мартином Эдвардом Мортенсеном.

4. Волею судьбы Мэрилин попала сиротский приют Лос-Анджелеса. Ее несколько раз пытались удочерить, но мать не давала разрешения.