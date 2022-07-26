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20 коротких фактов про Мэрилин Монро

20 коротких фактов про Мэрилин Монро

Автор:
26 июля 2022 09:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   интересно   люди   мэрилин монро   факты   фото   
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Была такая эпоха, в которой в западном мире на слуху была модель и актриса Мэрилин Монро. Одна из самых известных и популярных женщин мира своего времени.


А далее 20 коротких фактов из биографии Мэрилин Монро:

1. Настоящее имя Норма Джин Мортенсон (далее будем звать ее Мэрилин).

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2. Мэрилин Монро узнала о существовании родной сестры только в 12 лет.

3. Настоящим отцом Мэрилин был Чарльз Стэнли Гиффорд, хотя ее мать была в браке с Мартином Эдвардом Мортенсеном.

4. Волею судьбы Мэрилин попала сиротский приют Лос-Анджелеса. Ее несколько раз пытались удочерить, но мать не давала разрешения.


5. В 16 Мэрилин вышла замуж за Джеймса Догерти.

6. Когда Мэрилин работала на авиационном заводе, то ее выбрали в качестве модели для пропаганды, когда снимали женщин на военных заводах. В 1945 году в возрасте 19 лет Мэрилин устроилась моделью в агентство «Blue Book».

7. Иногда снимки публиковались под псевдонимом Жанна Норман. Волосы девушки еще были каштанового цвета и прямые.

8. Вскоре ее стали публиковать в мужских журналах, так как фигура соответствовала жанру пинап.

9. Сценическое имя "Мэрилин Монро" появилось в 1946 году.

10. У Мэрилин было много свободного времени, а потому она начала посещать актерские курсы. Уже в 1947 году ей предложили эпизодические роли в кино.

11. Через "дружеские связи" она добилась, чтобы с ней заключил контракт директор "Коламбия Пикчерз" Гарри Кон. Но контракт очень быстро был разорван, так как Мэрилин снялась всего лишь в небольшой роли на этой киностудии.

12. Для создания идеальной внешности линия роста волос на лбу была приподнята, волосы были отбелены до платинового оттенка, а очередной "ухажер" Фред Карджер оплатил исправление неправильного прикуса. Затем вице-президент актерского агентства Джонни Хайд оплатил пластическую операцию на челюсти и ринопластику.


13. В 1949 году Мэрилин позировала для "очень мужских журналов".

14. Начало бурной актерской деятельности Мэрилин пришлось на самое начало 50-х годов после заключения контракта с киностудией "20-й век Фокс".

15. Пик популярности пришелся на 1953-1954 годы после выхода фильмов "Ниагара" и "Джентльмены предпочитают блондинок".


16. Мэрилин Монро не хотелось играть в фильме "В джазе только девушки" очередную глупую блондинку, но всё же согласилась при условии, что будет получать 10 процентов от прокатного дохода фильма.


17. Фильм "В джазе только девушки" стал единственным фильмом с участием Мэрилин Монро, который вышел в прокат в СССР.

18. Любимой книгой Мэрилин Монро был роман Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Мэрилин очень хотела сыграть Грушеньку Светлову. Из-за этой мечты актриса даже создала свою кинокомпанию, чтобы экранизировать произведение. Но она не смогла вовремя выкупить права на это произведение, в результате чего студия МГМ сняла экранизацию, а Грушеньку сыграла Мария Шелл.

19. Мэрилин трижды была в официальных браках, при этом пресса того времени приписывала ей десятки романов с самыми известными людьми, например, с Ивом Монтаном. После смерти актрисы о романах с ней рассказывали Марлон Брандо, Тони Кертис, Роберт Слэтцер.

20. Двадцать фильмов с участием Мэрилин Монро принесли более 200 миллионов долларов (не забываем, про тогдашний доллар).

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: знаменитости   интересно   люди   мэрилин монро   факты   фото   
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9  комментариев
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29k
Volga_34 39 минут назад
Любому, кто поинтересуется биографией ( с не постановочными фото) этой мадамы, станет ясно, что эта "актриса" - просто серая мышь.. эскортница, грамотно приготовленная.
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629
HalloFreeSpace Полчаса назад
Красоточка )))
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Terracotka

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