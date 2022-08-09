Как живые: 20 лучших восковых копий знаменитостей

Филиалы этого музея, где можно обняться с Билли Айлиш или сделать селфи с Леди Гагой, разбросаны по всему миру. Многие талантливые скульпторы творят чудеса, создавая детальные восковые статуи, которые потом становятся вылитой копией селебрити для новых выставочных залов этого музея. Сегодня мы решили поделиться с вами одной из таких подборок восковых фигур, которые не сразу отличишь от живого человека.

Рианна