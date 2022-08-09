Как живые: 20 лучших восковых копий знаменитостей

Всем известен музей мадам Тюссо, где создаётся иллюзия, что вы повстречали всех знаменитостей сразу в одном месте. Рай да и только для фанатов какой-то звезды!
Филиалы этого музея, где можно обняться с Билли Айлиш или сделать селфи с Леди Гагой, разбросаны по всему миру. Многие талантливые скульпторы творят чудеса, создавая детальные восковые статуи, которые потом становятся вылитой копией селебрити для новых выставочных залов этого музея. Сегодня мы решили поделиться с вами одной из таких подборок восковых фигур, которые не сразу отличишь от живого человека.
Рианна
Билли Айлиш
Авторы восковой фигуры Билли Айлиш были очень довольны своим результатом, особенно цветом волос, который вышел очень натурально. Но вот незадача! На следующей день, как только фигура была закончена, девушка перекрасилась в чёрный!
Пол Уокер
Ариана Гранде
Дженнифер Лопес
Карди Би
Скульптура создавалась в течение трёх месяцев, а все татуировки на её теле рисовались вручную целых 2 недели!
Крис Хемсворт
Анджелина Джоли
Бейонсе
Джеки Чан
Восковая фигура, которая излучает позитивное настроение!
Майли Сайрус
Леди Гага
Лил Уэйн
Восковая фигура хип-хоп исполнителя была сделана очень детально. Чтобы прорисовать все татуировки на теле, ушло 3 недели, а на создание грилз была отведена ещё одна отдельная неделька. Вот так, одна деталь может занять уйму времени! Статуя вышла настолько реалистичной, что сами создатели не хотели отдавать её заказчику.
Snoop Dogg
Адам Сэндлер
Джулия Робертс
Леонардо Ди Каприо
Кэмерон Диас
Дуэйн Джонсон
Источник:
АНТИФИШКИ
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