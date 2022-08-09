FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6574 поста • 741 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Как живые: 20 лучших восковых копий знаменитостей

Как живые: 20 лучших восковых копий знаменитостей

Автор:
09 августа 2022 09:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: восковая фигура   знаменитости   люди   похожи   удивительно   фото   
437
20

Всем известен музей мадам Тюссо, где создаётся иллюзия, что вы повстречали всех знаменитостей сразу в одном месте. Рай да и только для фанатов какой-то звезды!

Филиалы этого музея, где можно обняться с Билли Айлиш или сделать селфи с Леди Гагой, разбросаны по всему миру. Многие талантливые скульпторы творят чудеса, создавая детальные восковые статуи, которые потом становятся вылитой копией селебрити для новых выставочных залов этого музея. Сегодня мы решили поделиться с вами одной из таких подборок восковых фигур, которые не сразу отличишь от живого человека.


Рианна

×
×

Билли Айлиш

Авторы восковой фигуры Билли Айлиш были очень довольны своим результатом, особенно цветом волос, который вышел очень натурально. Но вот незадача! На следующей день, как только фигура была закончена, девушка перекрасилась в чёрный!


Пол Уокер

Ариана Гранде

Дженнифер Лопес

Карди Би

Скульптура создавалась в течение трёх месяцев, а все татуировки на её теле рисовались вручную целых 2 недели!


Крис Хемсворт

Анджелина Джоли

Бейонсе

Джеки Чан

Восковая фигура, которая излучает позитивное настроение!


Майли Сайрус

Леди Гага

Лил Уэйн

Восковая фигура хип-хоп исполнителя была сделана очень детально. Чтобы прорисовать все татуировки на теле, ушло 3 недели, а на создание грилз была отведена ещё одна отдельная неделька. Вот так, одна деталь может занять уйму времени! Статуя вышла настолько реалистичной, что сами создатели не хотели отдавать её заказчику.


Snoop Dogg

Адам Сэндлер

Джулия Робертс

Леонардо Ди Каприо

Кэмерон Диас


Дуэйн Джонсон

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: восковая фигура   знаменитости   люди   похожи   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Некоторые, конечно, очень хорошо получились. Но только процентов 20.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Eltiftel 49 минут назад
качественная работа... вот тока Джекки подкачал...

Лепили с этой картинки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

448553



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Нераскрытое убийство, которое никто не хочет раскрывать
Нераскрытое убийство, которое никто не хочет раскрывать
Группа "Би-2" перенесла свои концерты из России в Центральную Азию
Группа "Би-2" перенесла свои концерты из России в Центральную Азию
Набирающие популярность в сообществах
Почему на первом этаже нет балконов?
Почему на первом этаже нет балконов?
Визажист превращает невест в принцесс
Визажист превращает невест в принцесс
Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду
Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Ну, во-первых, это красиво… ...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#люди#сарказм#Россия#Ynews#Разное#фильм#коты
#фото#позитив#картинки#СССР#сатира#забавно#интересное#подборка#роль#кошки
#прикол#факты#история#кино#фотографии#улыбнуло#искусство#в мире#комментарии#новости
Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду 19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась интересной находкой 19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась интересной находкой Зачем японцы указывают в&nbsp;резюме группу крови Зачем японцы указывают в резюме группу крови 17 фотографий предметов, рядом с которыми всё остальное кажется ничтожно маленьким 17 фотографий предметов, рядом с которыми всё остальное кажется ничтожно маленьким 17 любопытных кадров из аэропортов 17 любопытных кадров из аэропортов 20 коротких фактов про Мэрилин Монро 20 коротких фактов про Мэрилин Монро

На что жалуетесь?

Вернуться