19 экстраординарных, в которых знаменитости выходили на красную дорожку

Предлагаю для вас самые странные и нелепые образы последних лет, в которых звёзды появлялись на публике, чем порядочно всех удивили, повеселили или даже шокировали.
На что только не готовы пойти знаменитости, чтобы удивить своих поклонников и привлечь внимание прессы. Самое простое, что они могут сделать — это надеть впечатляющий наряд, который выгодно выделит их на фоне коллег. Однако следует помнить, что даже самые популярные певцы, актёры и модели — обычные люди. Они тоже склонны перегибать палку, сами того не желая (в особенности, если это касается одежды).
Бред Питт пришёл на премьеру нового фильма «Быстрее пули» в льняной юбке
Актёр с удовольствием позировал фотографам в своём необычном наряде, который состоял из коричневой льняной юбки до колена и пиджака в тон. Под смелый комплект он надел розовую рубашку, а также дополнил получившийся образ ожерельем с подвесками и солнцезащитными очками.
Джиджи Хадид на Met Gala 2022 в своём платье-куртке
Билли Айлиш на красной дорожке церемонии «Оскар» 2020 и 2022 годов
Холли Берри позирует на церемонии «Оскар-2021» в странном розовом платье
Кристен Уиг надела красное платье-гармошку на церемонию «Оскар-2021»
Сара Джессика Паркер на Met Gala 2022
Кара Делевинь шокировала присутствующих своим нарядом на Met Gala 2022
Модель Кара Делевинь чересчур буквально восприняла обозначенную тему вечера — «Позолоченный век». Она приняла решение покрыть золотом всю себя. А чтобы журналисты убедились в этом, сняла пиджак и предстала практически в обнажённом виде. К такому откровению были готовы далеко не все.
Ким Петрас на Met Gala 2021 продемонстрировала, что она обожает лошадей
Рэпер Lil Nas X в буквальном смысле блистал на Met Gala 2021
Модель Иман явно выделялась на фоне остальных гостей, прибывших на Met Gala 2021
Ким Кардашьян в крайне нетипичном образе на Met Gala 2021
Кэтти Перри посетила премию Грэмми 2019 в розовом платье, которое многим показалось смешным
Модель Эмбер Валетта решила привлечь публику объёмами на Met Gala 2019
Топ-модель Иман идёт по красной дорожке перед церемонией открытия Венецианского фестиваля 2019
В 2019 году Рианна пришла на Diamond Ball в нелепом платье, напоминающем хвост русалки
Ежегодно в Нью-Йорке проходит традиционный благотворительный Diamond Ball, который уже не первый год курирует певица Рианна. Обычно он превращается в настоящий парад изысканных и дорогих вечерних нарядов. Однако от казусов никто не застрахован. Это касается и самой основательницы бала.
Холзи на «Flip Grand Launch Event» в 2021 году
Ленни Кравиц на Met Gala 2022 доказал, что брутальность бывает разная
Карди Би с трудом осталась на ногах в своём громоздком платье на Met Gala 2019
Таинственный Коди Ферн на Met Gala 2019
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АНТИФИШКИ
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я лично оскар никогда не смотрел и особо не тянет и честно сказать не представлю на что я могу там смотреть. Фильмы там представляют мне безинтересные сейчас, разве что реально поудивляться с того во что обрядились гости
но я думаю я все равно найду вещи по интересней для себя чем оскар