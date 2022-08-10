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19 экстраординарных, в которых знаменитости выходили на красную дорожку

19 экстраординарных, в которых знаменитости выходили на красную дорожку

Автор:
10 августа 2022 09:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   костюм   красная дорожка   люди   наряд   нелепо   одежда   фото   
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Предлагаю для вас самые странные и нелепые образы последних лет, в которых звёзды появлялись на публике, чем порядочно всех удивили, повеселили или даже шокировали.

На что только не готовы пойти знаменитости, чтобы удивить своих поклонников и привлечь внимание прессы. Самое простое, что они могут сделать — это надеть впечатляющий наряд, который выгодно выделит их на фоне коллег. Однако следует помнить, что даже самые популярные певцы, актёры и модели — обычные люди. Они тоже склонны перегибать палку, сами того не желая (в особенности, если это касается одежды).


Бред Питт пришёл на премьеру нового фильма «Быстрее пули» в льняной юбке

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Актёр с удовольствием позировал фотографам в своём необычном наряде, который состоял из коричневой льняной юбки до колена и пиджака в тон. Под смелый комплект он надел розовую рубашку, а также дополнил получившийся образ ожерельем с подвесками и солнцезащитными очками.


Джиджи Хадид на Met Gala 2022 в своём платье-куртке

Билли Айлиш на красной дорожке церемонии «Оскар» 2020 и 2022 годов

Холли Берри позирует на церемонии «Оскар-2021» в странном розовом платье

Кристен Уиг надела красное платье-гармошку на церемонию «Оскар-2021»

Сара Джессика Паркер на Met Gala 2022

Кара Делевинь шокировала присутствующих своим нарядом на Met Gala 2022

Модель Кара Делевинь чересчур буквально восприняла обозначенную тему вечера — «Позолоченный век». Она приняла решение покрыть золотом всю себя. А чтобы журналисты убедились в этом, сняла пиджак и предстала практически в обнажённом виде. К такому откровению были готовы далеко не все.


Ким Петрас на Met Gala 2021 продемонстрировала, что она обожает лошадей

Рэпер Lil Nas X в буквальном смысле блистал на Met Gala 2021

Модель Иман явно выделялась на фоне остальных гостей, прибывших на Met Gala 2021

Ким Кардашьян в крайне нетипичном образе на Met Gala 2021

Кэтти Перри посетила премию Грэмми 2019 в розовом платье, которое многим показалось смешным

Модель Эмбер Валетта решила привлечь публику объёмами на Met Gala 2019

Топ-модель Иман идёт по красной дорожке перед церемонией открытия Венецианского фестиваля 2019

В 2019 году Рианна пришла на Diamond Ball в нелепом платье, напоминающем хвост русалки

Ежегодно в Нью-Йорке проходит традиционный благотворительный Diamond Ball, который уже не первый год курирует певица Рианна. Обычно он превращается в настоящий парад изысканных и дорогих вечерних нарядов. Однако от казусов никто не застрахован. Это касается и самой основательницы бала.


Холзи на «Flip Grand Launch Event» в 2021 году

Ленни Кравиц на Met Gala 2022 доказал, что брутальность бывает разная

Карди Би с трудом осталась на ногах в своём громоздком платье на Met Gala 2019

Таинственный Коди Ферн на Met Gala 2019

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: знаменитости   костюм   красная дорожка   люди   наряд   нелепо   одежда   фото   
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5  комментариев
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17k
Наталья 38 минут назад
Короче, все они продемонстрировали полное отсутствие вкуса.
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293
Uganda 19 минут назад
дети в Африке голодают, а тут наряд на один выход как бюжет небольшой африканской страны... Два! Два бюджета!
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10k
Мафусаил 23 минуты назад
Хрень какая-то...
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137
HalloFreeSpace Полчаса назад
Круто круто )))
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4k
Copycat 39 минут назад
Да уж ещё один способ привлечь внимание простого народа к церемонии

я лично оскар никогда не смотрел и особо не тянет и честно сказать не представлю на что я могу там смотреть. Фильмы там представляют мне безинтересные сейчас, разве что реально поудивляться с того во что обрядились гости

но я думаю я все равно найду вещи по интересней для себя чем оскар
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Deiz

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