19 экстраординарных, в которых знаменитости выходили на красную дорожку

На что только не готовы пойти знаменитости, чтобы удивить своих поклонников и привлечь внимание прессы. Самое простое, что они могут сделать — это надеть впечатляющий наряд, который выгодно выделит их на фоне коллег. Однако следует помнить, что даже самые популярные певцы, актёры и модели — обычные люди. Они тоже склонны перегибать палку, сами того не желая (в особенности, если это касается одежды).

Бред Питт пришёл на премьеру нового фильма «Быстрее пули» в льняной юбке