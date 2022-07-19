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Меладзе передумал завершать карьеру и теперь будет выступать для богачей Европы

Меладзе передумал завершать карьеру и теперь будет выступать для богачей Европы

Автор:
19 июля 2022 08:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Монако   Россия   европа   интересное   меладзе   фото   шоу бизнес   
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Два месяца назад Валерий Меладзе заявил о своих намерениях закончить карьеру. Меладзе собирался вернуться к своему старому бизнесу — очистке воды. Недавно стало известно, что певец передумал и теперь будет давать концерты в Европе.

6 августа Меладзе даст концерт в Монако. Мероприятие пройдёт прямо на Лазурном берегу и обещает быть недешёвым. На него смогут попасть только обеспеченные гости.

К слову, по России Меладзе тоже собирается гастролировать. Осенью он приедет в Оренбург. Что касается частных вечеринок, то и на них Меладзе готов приехать. За приличный гонорар, конечно. Как ранее отмечал директор Сергей Луппов, исполнитель выйдет на сцену за 70 тысяч евро (почти 4 миллиона по текущему курсу).

Ещё в мае Меладзе хотел покинуть сцену и заняться очисткой воды.

«Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я окончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды», — делился планами Валерий Шотаевич.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: artist   Монако   Россия   европа   интересное   меладзе   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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13k
FatZilla Час назад
У меня больше вопросов к тем кто их за 70 000 евро зовёт чем к самим артистам.
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988
Шурман 23 минуты назад
Могу за Бельгию сказать и они сами это прекрасно знают , на фуй они здесь не нужны , по Германии и Франции бегают а вот в Люксембург-Бельгия-Голландия даже не заезжают :) мне допустим лень на них ходить , да хрен с ним это , даже когда они в Юрмале трусили мне тоже покер было на них , пугачиху и Агутина пьяных видел и пришлось даже выводить , у меня свадьба в Балтик Бич в Юрмале а им ресторан понадобился , охрана им объяснила что увы здесь свадьба а им покер , сам подошел после танца и объяснил после они извинились но я как культурный человек предложил присесть к нам или пройти за столик с видом на море и прикиньте они пошли и побухали на халяву , 14 августа 2010 год Юрмала .
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1k
Мурчелло Полчаса назад
Как же надоело это грызунское ипло со своим завыванием.
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6k
newegg 41 минуту назад
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794
MPEG-8 58 минут назад
Вся эта мразь богемная уже просто бесит.
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26k
Ваня Час назад
pecunia non olet - вот что я думаю об этом...
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−113
Thomsen Час назад
<будет выступать для богачей Европы>


ясен перец - всем известно, что "богачи Европы" начинали с Черкизона и сети шиномонтажей вдоль Киевского шоссе, да. А, ещё свалившие сутенёры и валютчики 90-х будут приглашать на корпораты. Богачи, xyле.

Вот это, конечно, перл:

<Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды>

извлёк виагру, видимо. Правда, солёная на вкус и воняет водорослями, но штырит как надо.
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119
Feud Час назад
Жду когда уже весь этот бомонд уедет на гастроли в Европу к богачам.
Столько в стране талантов которые не могут пробиться на сцену из за звезд "голубого огонька"
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12k
сеньор Леонсио Час назад
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