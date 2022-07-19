Меладзе передумал завершать карьеру и теперь будет выступать для богачей Европы

6 августа Меладзе даст концерт в Монако. Мероприятие пройдёт прямо на Лазурном берегу и обещает быть недешёвым. На него смогут попасть только обеспеченные гости.

К слову, по России Меладзе тоже собирается гастролировать. Осенью он приедет в Оренбург. Что касается частных вечеринок, то и на них Меладзе готов приехать. За приличный гонорар, конечно. Как ранее отмечал директор Сергей Луппов, исполнитель выйдет на сцену за 70 тысяч евро (почти 4 миллиона по текущему курсу).