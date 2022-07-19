Меладзе передумал завершать карьеру и теперь будет выступать для богачей Европы

Два месяца назад Валерий Меладзе заявил о своих намерениях закончить карьеру. Меладзе собирался вернуться к своему старому бизнесу — очистке воды. Недавно стало известно, что певец передумал и теперь будет давать концерты в Европе.
6 августа Меладзе даст концерт в Монако. Мероприятие пройдёт прямо на Лазурном берегу и обещает быть недешёвым. На него смогут попасть только обеспеченные гости.
К слову, по России Меладзе тоже собирается гастролировать. Осенью он приедет в Оренбург. Что касается частных вечеринок, то и на них Меладзе готов приехать. За приличный гонорар, конечно. Как ранее отмечал директор Сергей Луппов, исполнитель выйдет на сцену за 70 тысяч евро (почти 4 миллиона по текущему курсу).
Ещё в мае Меладзе хотел покинуть сцену и заняться очисткой воды.
«Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я окончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды», — делился планами Валерий Шотаевич.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой
- "Скатертью дорожка": поклонники "проводили" Брежневу в Польшу
- "Человеку с одной песней про плот?": в Госдуме ответили на инициативу Юрия Лозы переписать гимн России
- "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию
- Валерий Меладзе опозорился, запутавшись в фонограмме собственных песен
ясен перец - всем известно, что "богачи Европы" начинали с Черкизона и сети шиномонтажей вдоль Киевского шоссе, да. А, ещё свалившие сутенёры и валютчики 90-х будут приглашать на корпораты. Богачи, xyле.
Вот это, конечно, перл:
<Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды>
извлёк виагру, видимо. Правда, солёная на вкус и воняет водорослями, но штырит как надо.
Столько в стране талантов которые не могут пробиться на сцену из за звезд "голубого огонька"
к сожалению такая картина не только в шоубизнесе, но и в профессиональном спорте