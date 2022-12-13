«Мы не фильм Disney»: в Аргентине ответили на критику США в отсутствии чёрных футболистов

Влиятельная американская газета The Washington Post, радеющая за распространение небинарности и разнообразия во всём мире, на днях опубликовала статью в котором задалась вопросом: почему в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре нет темнокожих футболистов.





«В 2014 году многие шутили о том, что даже в сборной Германии был хотя бы один темнокожий игрок, а в составе Аргентины — ни одного. Для многих эти сведения стали доказательством того, что Аргентина была Белой нацией», — написала в своей статье журналистка The Washington Post Эрика Эдвардс.