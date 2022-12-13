«Мы не фильм Disney»: в Аргентине ответили на критику США в отсутствии чёрных футболистов

А вот «Нетфликсу» сейчас обидно стало.
Влиятельная американская газета The Washington Post, радеющая за распространение небинарности и разнообразия во всём мире, на днях опубликовала статью в котором задалась вопросом: почему в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре нет темнокожих футболистов.
«В 2014 году многие шутили о том, что даже в сборной Германии был хотя бы один темнокожий игрок, а в составе Аргентины — ни одного. Для многих эти сведения стали доказательством того, что Аргентина была Белой нацией», — написала в своей статье журналистка The Washington Post Эрика Эдвардс.
На эти странные претензии шуткой ответила правая политическая партия La Libertad Avanza, написав в соцсетях, что «Аргентина — это страна, а не диснеевский фильм».
Отметим, что с мнением аргентинской партии согласны многие жители страны. Свою солидарность высказали многие юзеры, которые не понимают, почему и зачем чужая страна пытается «цивилизовать» аргентину по своим лекалам.
«Хочу сообщить автору, что Аргентина отменила рабство за 10 лет до США. Слушай, Эдвардс, а почему в сборной Сенегала нет белых игроков?
Ну и, как отметили многие, это футбольная команда, а не фильм Netflix...
Заодно приглашаю посетить Аргентину. Вас поразит то, как здорово относятся друг к другу мусульмане и евреи, чего в вашей стране не наблюдается. О, кстати, а еще у нас в школах не стреляют. И еда гораздо лучше», — написал под постом блогер DrossRotzank (22,7 млн подписчиков на YouTube).
К слову, сегодня состоится полуфинальный матч между сборными Аргентины и Хорватии. За кого болеете?
Источник:
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Демократия из пиндосии быстро это исправит.
За сборную Аргентины, однозначно. Хорваты халявщики, только за счет лотереи пенальти пробились в четверть-плейофф.