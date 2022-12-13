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«Мы не фильм Disney»: в Аргентине ответили на критику США в отсутствии чёрных футболистов

«Мы не фильм Disney»: в Аргентине ответили на критику США в отсутствии чёрных футболистов

Автор:
13 декабря 2022 14:40
Сообщество : Спорт
Метки: Аргентина   США   разнообразие   скандал   статья   футбол   чернокожие   
1924
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А вот «Нетфликсу» сейчас обидно стало.

Влиятельная американская газета The Washington Post, радеющая за распространение небинарности и разнообразия во всём мире, на днях опубликовала статью в котором задалась вопросом: почему в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре нет темнокожих футболистов.


«В 2014 году многие шутили о том, что даже в сборной Германии был хотя бы один темнокожий игрок, а в составе Аргентины — ни одного. Для многих эти сведения стали доказательством того, что Аргентина была Белой нацией», — написала в своей статье журналистка The Washington Post Эрика Эдвардс.

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На эти странные претензии шуткой ответила правая политическая партия La Libertad Avanza, написав в соцсетях, что «Аргентина — это страна, а не диснеевский фильм».

Отметим, что с мнением аргентинской партии согласны многие жители страны. Свою солидарность высказали многие юзеры, которые не понимают, почему и зачем чужая страна пытается «цивилизовать» аргентину по своим лекалам.

«Хочу сообщить автору, что Аргентина отменила рабство за 10 лет до США. Слушай, Эдвардс, а почему в сборной Сенегала нет белых игроков?

Ну и, как отметили многие, это футбольная команда, а не фильм Netflix...

Заодно приглашаю посетить Аргентину. Вас поразит то, как здорово относятся друг к другу мусульмане и евреи, чего в вашей стране не наблюдается. О, кстати, а еще у нас в школах не стреляют. И еда гораздо лучше», — написал под постом блогер DrossRotzank (22,7 млн подписчиков на YouTube).

К слову, сегодня состоится полуфинальный матч между сборными Аргентины и Хорватии. За кого болеете?

Источник:

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Метки: Аргентина   США   разнообразие   скандал   статья   футбол   чернокожие   
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15  комментариев
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62
Хухрмухр Час назад
Заодно приглашаю посетить Аргентину. Вас поразит то, как здорово относятся друг к другу мусульмане и евреи, чего в вашей стране не наблюдается. О, кстати, а еще у нас в школах не стреляют. И еда гораздо лучше», написал под постом блогер DrossRotzank (22,7 млн подписчиков на YouTube).
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Демократия из пиндосии быстро это исправит.
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26k
Федор Полминуты назад
У хорватов тоже нет темнокожих игроков!
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1k
КАКАнгел 22 минуты назад
видимо некоторым нужен результат в смысле победа а не участие толерантности. Аргентина имеет своих качественных игроков которые видимо дешевле и лучше чёрных или покрасней мере не хуже но свои доморощенные.
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5k
Компьютер DELL монитором 23 минуты назад
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38
Алекс Куликов Полчаса назад
За Аргентину! Хорваты против нас воюют.
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4k
Peter Griffin Полчаса назад
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1k
ChePaev Час назад
"К слову, сегодня состоится полуфинальный матч между сборными Аргентины и Хорватии. За кого болеете?"

За сборную Аргентины, однозначно. Хорваты халявщики, только за счет лотереи пенальти пробились в четверть-плейофф.
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9k
Б.Касторский Час назад
Болеть буду за Аргентину... и наблюдать за одной болельщицей Хорватии.
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60
Человече Z Serg2001 39 секунд назад
А я - за Хорватию! только из-за нее!
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29k
Владимир Час назад
Нетолерастные какие, ай-яй-яй.
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8
abekerahimov Владимир 9 минут назад
В паровозной топке вместо угля жгли покрышки
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