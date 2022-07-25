"Кеды шнурует в полёте": Филипп Киркоров заявил, что едет с концертами в Крым, чтобы выступить перед раненными в СВО

После волны негатива, вызванной выступлением, в котором в качестве атрибута использовался крест, Киркоров мог бы подправить свою репутацию внятной политической позицией, но он молчал. И даже убегал от журналистов, пытавшихся расспросить артиста об отношении к СВО. Однако, видя как общество реагирует на неподдерживающих Россию, Филипп понял, что пора определяться, и сделал свой выбор.

В соцсетях распространяется обращение Киркорова, в котором тот сообщает о предстоящих концертах в Крыму. Артист подчёркивает, что особенно ждёт на своих выступлениях военных, причастных к СВО.

«Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев», — говорит Киркоров.