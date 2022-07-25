"Кеды шнурует в полёте": Филипп Киркоров заявил, что едет с концертами в Крым, чтобы выступить перед раненными в СВО

Артист долгое время не комментировал своего отношения к спецоперации на Украине и всячески увиливал от расспросов на эту тему. Но, похоже, жизнь заставила сделать выбор и Филлипок решил определиться.
После волны негатива, вызванной выступлением, в котором в качестве атрибута использовался крест, Киркоров мог бы подправить свою репутацию внятной политической позицией, но он молчал. И даже убегал от журналистов, пытавшихся расспросить артиста об отношении к СВО. Однако, видя как общество реагирует на неподдерживающих Россию, Филипп понял, что пора определяться, и сделал свой выбор.
В соцсетях распространяется обращение Киркорова, в котором тот сообщает о предстоящих концертах в Крыму. Артист подчёркивает, что особенно ждёт на своих выступлениях военных, причастных к СВО.
«Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев», — говорит Киркоров.
Источник:
Но народ не обманешь. Пользователи соцсетей высказали своё отношение к этому заявлению.
В ответ на заявление Киркорова писатель Захар Прилепин заметил, что надежды на перемены в отечественном шоу-бизнесе нет.«Сегодня, 24 июля, умерла надежда увидеть другой новогодний огонек и жить при другой культуре. Они не оставят нас никогда. Через полгода мы увидим ровно те же самые лица в новогоднюю ночь», - написал Прилепин в своём Телеграм-канале. Киркоров-первая ласточка, которая долго не могла определиться, но всё-таки сделала свой выбор. А раз так, то за ним последуют и другие. Оставаться без концертов в РФ никому не хочется, а у не поддерживающих Россию на Украине их в обозримом будущем может и не случиться. Вчера сообщили об отмене выступлений "Би-2" и "ДДТ" на фестивале "Чернозём" в Воронеже. Так что Филя вовремя повернул свой флюгер в правильном направлении...
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- На Троекуровском кладбище захоронили прах Юрия Шатунова
- "Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО
- Нерукопожатные-2: в Сети всплыл обновлённый список неугодных артистов
- "Мерзкий ГаДкин кривляется перед евреями": в Сети обсудили выступление пародиста в Израиле
- "Прощай, Данилко!": Верка Сердючка спела со сцены "Батька наш Бандера"