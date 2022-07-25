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"Кеды шнурует в полёте": Филипп Киркоров заявил, что едет с концертами в Крым, чтобы выступить перед раненными в СВО

"Кеды шнурует в полёте": Филипп Киркоров заявил, что едет с концертами в Крым, чтобы выступить перед раненными в СВО

Автор:
25 июля 2022 07:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Киркоров   Прилепин   концерты в Крыму   переобулся   политика   реакция соцсетей   сво   шоу бизнес   
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Артист долгое время не комментировал своего отношения к спецоперации на Украине и всячески увиливал от расспросов на эту тему. Но, похоже, жизнь заставила сделать выбор и Филлипок решил определиться.

После волны негатива, вызванной выступлением, в котором в качестве атрибута использовался крест, Киркоров мог бы подправить свою репутацию внятной политической позицией, но он молчал. И даже убегал от журналистов, пытавшихся расспросить артиста об отношении к СВО. Однако, видя как общество реагирует на неподдерживающих Россию, Филипп понял, что пора определяться, и сделал свой выбор.


В соцсетях распространяется обращение Киркорова, в котором тот сообщает о предстоящих концертах в Крыму. Артист подчёркивает, что особенно ждёт на своих выступлениях военных, причастных к СВО.

«Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев», — говорит Киркоров.



Но народ не обманешь. Пользователи соцсетей высказали своё отношение к этому заявлению.


В ответ на заявление Киркорова писатель Захар Прилепин заметил, что надежды на перемены в отечественном шоу-бизнесе нет.«Сегодня, 24 июля, умерла надежда увидеть другой новогодний огонек и жить при другой культуре. Они не оставят нас никогда. Через полгода мы увидим ровно те же самые лица в новогоднюю ночь», - написал Прилепин в своём Телеграм-канале. Киркоров-первая ласточка, которая долго не могла определиться, но всё-таки сделала свой выбор. А раз так, то за ним последуют и другие. Оставаться без концертов в РФ никому не хочется, а у не поддерживающих Россию на Украине их в обозримом будущем может и не случиться. Вчера сообщили об отмене выступлений "Би-2" и "ДДТ" на фестивале "Чернозём" в Воронеже. Так что Филя вовремя повернул свой флюгер в правильном направлении...

Источник:

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Метки: Ynews   Киркоров   Прилепин   концерты в Крыму   переобулся   политика   реакция соцсетей   сво   шоу бизнес   
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16  комментариев
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1k
Tabas_co 2 часа назад
Почуял филеем, что могут концерты запретить и зашевелился.
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7k
Дети откопали осла 37 минут назад
Вот я представил себя : я целый день воевал , находился под пулями , а вечером передо мною будет прыгать педро в перьях ....
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69k
Доктор Джонс 37 минут назад
Хм... А раненые бойцы хотят слушать это "чудо в перьях"?
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25k
SerGProS Час назад
Нет, пусть на прослушивание своей "фанеры" не зовет. Исчез как человек, вслед за Анджолинами Джолли, Морганами Фриманами , Шонами Пеннами, Лободами и прочими..
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
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26k
Ваня 2 часа назад
бойкот и все...
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62k
SWALLOW 2 часа назад
Музыкальная помощь военным, видимо будет поставляться по тарифу. Или в Крыму будут скидки на билеты для участников спецоперации? Домой бы лучше ехала эта гомосятина к себе в Болгарию .
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
неужели этого гомосека и пропагондона содомии..вояки слушать будут про Розу чайную ...пусть лучше Гаррик Сукачев туда едет.
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52k
noName 2 часа назад
Ну я был о нём худшего мнения, не в плане патриотизма, с этим всё и так ясно. Хоть один, из этой ылитки, понимает что кроме как в РФ он нахер нигде не нужен со своими песенками и соответственно не заработает
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2k
Radugananebe 2 часа назад
А Филя- то продуман, оказывается. Ишь, как запел.
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