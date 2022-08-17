Старое заброшенное круглое убежище редкого проекта. 30 лет оно было под водой

С 1940 г. система МПВО Хабаровского края находилась в ведении ЦНКВД СССР и с наступлением Великой Отечественной, а затем и Советско-японских войн, в городах-пунктах края велось активное строительство различных бомбоубежищ и командных пунктов МПВО.

Одним из таких объектов стал и этот КП МПВО, представлявший собой круг с защищённым примыкающим сквозником входом, от которого расходились две подходные потерны. Сверху основной объём сооружения был усилен железобетонным куполом с дополнительным слоем земляной обваловки, что позволяло выдерживать прямое попадание авиабомбы.