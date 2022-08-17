Старое заброшенное круглое убежище редкого проекта. 30 лет оно было под водой

Сегодня расскажу про интересное затопленное убежище очень редкого проекта круглой формы и защитным куполом, построенное в начале 1940-х гг. в качестве штаба местной противовоздушной обороны Хабаровского аэропорта.
Это защитное сооружение КП МПВО является уникальным ранним пробным проектом, на основе которого в 1950-х гг. был разработан проект убежища типа "Ромашка".
Так убежище выглядит схематично.
С 1940 г. система МПВО Хабаровского края находилась в ведении ЦНКВД СССР и с наступлением Великой Отечественной, а затем и Советско-японских войн, в городах-пунктах края велось активное строительство различных бомбоубежищ и командных пунктов МПВО.
Одним из таких объектов стал и этот КП МПВО, представлявший собой круг с защищённым примыкающим сквозником входом, от которого расходились две подходные потерны. Сверху основной объём сооружения был усилен железобетонным куполом с дополнительным слоем земляной обваловки, что позволяло выдерживать прямое попадание авиабомбы.
В 1961 г. на основе системы МПВО была создана единая система Гражданской Обороны.
Тогда убежище было модернизировано, переквалифицировано из командного пункта МПВО в штаб Гражданской Обороны системы убежищ консультационного пункта ПО ГО №3 и из него в случае войны или каких-либо других чрезвычайных происшествий должны были руководить действиями личного состава подконтрольных убежищ с последующей эвакуацией.
В 1980-х гг. было построено новое более современное и защищённое убежище штаба ГО и этот объект был законсервирован, а потом наступил распад СССР и в 1990-х гг. его затопило со всем содержимым грунтовыми водами.
Мы заходим через один из двух входов в сквозную подходную потерну.
Пройдя метров 15 начинается спуск в несколько ступенек и утолщение потолка над сквозником.
На входе в сквозник перед нами предстаёт первая защитно-герметическая дверь, которая была установлена здесь при модернизации сооружения.
Сквозник с походными потернами с двух сторон смыкается у входа в само убежище.
Здесь сохранились родные двухстворчатые бронедвери на входе в тамбур-шлюзы. Верхняя створка у них имеет возможность открываться отдельно на случай завала снизу двери.
Прямо следовал главный шлюз с ещё двумя герметическими дверями, из которого входящий попадал прямо в зал оперативного планирования.
Эти двери были оборудованы клапанами избыточного давления, обеспечивавшими в режиме герметизации убежища с нагнетанием внутреннего подпора воздуха, выход его избытков и препятствование попаданию в герметичный контур отравляющих веществ с поверхности. А при воздействии взрывной волны снаружи они автоматически закрывались.
В случае если одежда входящего была заражена ОВ, то он проходил через ещё одну герметическую дверь слева в боковой санитарный пропускник, снимал заражённую одежду и убирал в специально оборудованный шкаф в стене.
И проходил в ещё один тамбур с дегазационным душем, после чего открывал ещё одну гермодверь и одевал чистую одежду из ещё одного шкафа, обустроенного в стене справа после тамбуров.
И вот мы проходим по пояс в ледяной воде в главный круглый зал убежища с опорной колонной по центру, поддерживающей купол. Раньше вокруг него боковое пространство было поделено перегородками на несколько помещений, но часть стен обрушилась из за постоянных затоплений на протяжении 30 лет.
Одно помещение занимала система фильтро-вентиляции.
Здесь до сих пор сохранилась фильтро-вентиляционная установка со столбиком из трёх фильтров-поглотителей ФП-100, предназначенная для очистки воздуха от ОВ и радиоактивной пыли.
А также главный электрощит.
Осмотрим остатки других помещений. К слову убежище не было разграблено, о чём свидетельствует наличие проводки и другого металла, но это не спасло его от такого печального состояния, возникшего из за воды.
В кабинете начальника объекта до сих пор стоит закрытый сейф. Вся мебель сгнила в труху и покоится под водой в виде равномерного слоя однородной массы.
Когда-то разделённые перегородкой помещения кабельного ввода и пункта связи объекта.
При помощи которого осуществлялось управление подконтрольными убежищами.
Но кроме клеммных реек от коммутатора да розеток здесь ничего не осталось.
Где-то под водой лежит и несколько телефонов.
Конечно в убежище были предусмотрены и санузлы. Над туалетами под потолком были смонтированы баки аварийного запаса воды.
А в воде плавают тритоны в полуанабиозном состоянии.
Ну а мы покидаем объект через второй запасной выход из сквозной подходной потерны с ещё одной защитно-герметической дверью, установленной при модернизации.
А на этом всё.
Источник:
АНТИФИШКИ
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