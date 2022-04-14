Фото затопленной деревни, которая выглянула из-под воды во время засухи

Истории строительства ГЭС всегда трагичны, ведь целые деревни оказывались под водой. Но деревне Асередо в Испании посчастливилось появиться со дна водохранилища. Но почему же этому рады только туристы, а экологи начали бить тревогу?
Гидроэлектростанции стали неотъемлемой частью прогресса, но при их строительстве невозможно обойтись без трагедий: затапливаются пахотные земли и населенные пункты. Люди с этих территорий вынуждены переезжать, а их дома оказываются на десятилетия под водой. Все же иногда деревни появляются на поверхности снова: часто это бывает из-за ремонтных работ на ГЭС.
Во время профилактических работ на станции озеро осушили, и деревня впервые за полвека приняла гостей. Но если появление деревни Курон было веселым развлечением для туристов, то с испанской деревней Асередо все совершенно иначе, и появление ее на поверхности заставило поволноваться экологов.
Сама Асередо — на границе Испании и Португалии
Она и еще четыре деревни были затоплены при строительстве плотины Альто-Линдосо (Alto Lindoso)
Тридцать лет испанская деревня находилась на дне водохранилища
Но прошлой осенью в этом регионе началась сильная засуха, из-за чего уровень воды начал стремительно падать
Несколько месяцев тут не было дождей, и в итоге Альто-Линдосо оказалось заполнено лишь на 15%
Так Асередо снова предстала миру: улицы, дома и даже автомобили вода бережно хранила 30 лет
Сюда хлынули толпы туристов, их было так много, что в марте подъезд к Асередо пришлось перегородить
ГЭС пришлось экономить воду и не использовать ее для орошения земель
За последние три месяца 2021 года в этом регионе выпало лишь 35% осадков от нормы
Затем последовали особенно засушливые январь и февраль, и лишь ближе к весне прошел первый дождь
Некоторые туристы, приехавшие в Асередо, помнят, какой была деревня до затопления
Когда-то эти улицы утопали в зелени, а вокруг росли виноградники
Некоторые посетители увидели в потрескавшейся от засухи земле и высохших деревьях дурной знак
Им кажется, что именно такая участь ждет нашу планету из-за изменений климата и постоянной засухи
В этом году на фоне рекордно низкого уровня осадков португальские и испанские фермеры очень обеспокоены тем, что в этом сезоне будет плохой урожай из-за засухи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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