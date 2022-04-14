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Фото затопленной деревни, которая выглянула из-под воды во время засухи

Фото затопленной деревни, которая выглянула из-под воды во время засухи (15 фото)

Автор:
14 апреля 2022 08:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   деревня   засуха   интересно   под водой   факты   фото   
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Истории строительства ГЭС всегда трагичны, ведь целые деревни оказывались под водой. Но деревне Асередо в Испании посчастливилось появиться со дна водохранилища. Но почему же этому рады только туристы, а экологи начали бить тревогу?

Гидроэлектростанции стали неотъемлемой частью прогресса, но при их строительстве невозможно обойтись без трагедий: затапливаются пахотные земли и населенные пункты. Люди с этих территорий вынуждены переезжать, а их дома оказываются на десятилетия под водой. Все же иногда деревни появляются на поверхности снова: часто это бывает из-за ремонтных работ на ГЭС.


Во время профилактических работ на станции озеро осушили, и деревня впервые за полвека приняла гостей. Но если появление деревни Курон было веселым развлечением для туристов, то с испанской деревней Асередо все совершенно иначе, и появление ее на поверхности заставило поволноваться экологов.


Сама Асередо — на границе Испании и Португалии

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Она и еще четыре деревни были затоплены при строительстве плотины Альто-Линдосо (Alto Lindoso)

Тридцать лет испанская деревня находилась на дне водохранилища

Но прошлой осенью в этом регионе началась сильная засуха, из-за чего уровень воды начал стремительно падать

Несколько месяцев тут не было дождей, и в итоге Альто-Линдосо оказалось заполнено лишь на 15%

Так Асередо снова предстала миру: улицы, дома и даже автомобили вода бережно хранила 30 лет

Сюда хлынули толпы туристов, их было так много, что в марте подъезд к Асередо пришлось перегородить

ГЭС пришлось экономить воду и не использовать ее для орошения земель

За последние три месяца 2021 года в этом регионе выпало лишь 35% осадков от нормы

Затем последовали особенно засушливые январь и февраль, и лишь ближе к весне прошел первый дождь

Некоторые туристы, приехавшие в Асередо, помнят, какой была деревня до затопления

Когда-то эти улицы утопали в зелени, а вокруг росли виноградники

Некоторые посетители увидели в потрескавшейся от засухи земле и высохших деревьях дурной знак

Им кажется, что именно такая участь ждет нашу планету из-за изменений климата и постоянной засухи

В этом году на фоне рекордно низкого уровня осадков португальские и испанские фермеры очень обеспокоены тем, что в этом сезоне будет плохой урожай из-за засухи.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   деревня   засуха   интересно   под водой   факты   фото   
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