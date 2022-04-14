Фото затопленной деревни, которая выглянула из-под воды во время засухи

Гидроэлектростанции стали неотъемлемой частью прогресса, но при их строительстве невозможно обойтись без трагедий: затапливаются пахотные земли и населенные пункты. Люди с этих территорий вынуждены переезжать, а их дома оказываются на десятилетия под водой. Все же иногда деревни появляются на поверхности снова: часто это бывает из-за ремонтных работ на ГЭС.

Во время профилактических работ на станции озеро осушили, и деревня впервые за полвека приняла гостей. Но если появление деревни Курон было веселым развлечением для туристов, то с испанской деревней Асередо все совершенно иначе, и появление ее на поверхности заставило поволноваться экологов.

Сама Асередо — на границе Испании и Португалии