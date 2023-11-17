Токсичные рифы. Во Флориде затопили 2 миллиона шин, что с ними стало спустя 50 лет

Во Флориде проблему утилизации шин решили весьма незаурядным образом. Зачем делать огромные свалки из шин на земле, если можно сбросить их в воду? Рыбы, привыкшие жить среди рифов, смогут устроиться там. Поэтому власти штата приняли решение создать искусственные рифы, обеспечив промысловым рыбам среду обитания.

У них уже был опыт создания искусственных рифов для разведения промысловых рыб. Но раньше для этой цели использовали бетон, и строительство стоило немалых денег. Идея сделать риф из шин казалась весьма рациональной, поскольку позволяла решить сразу две проблемы – утилизировать шины и помочь рыболовному промыслу.

Один из авторов проекта, Грегори Макинтош, вдохновлял властей своей идеей:

«Шины, которые загрязняют сушу и выглядят ужасно, могут быть очень полезными! Мы создадим из них рыболовный риф!».

Весной 1974 года власти штата одобрили проект, и сотрудники Инженерного корпуса армии США вместе с рыбаками начали реализовать задумку. Они разметили территорию и опустили на дно Атлантического океана 2 миллиона автомобильных шин. Конструкция получила название Риф Осборна.