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Токсичные рифы. Во Флориде затопили 2 миллиона шин, что с ними стало спустя 50 лет

Токсичные рифы. Во Флориде затопили 2 миллиона шин, что с ними стало спустя 50 лет

Автор:
17 ноября 2023 07:45
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Флорида   в мире   под водой   факты   фото   шины   экология   
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В 1970-х годах жители Флориды (США) столкнулись с проблемой - завал шин, которые просто было некуда девать. Пока человечество не придумало способа переработки использованных вещей, их просто выбрасывали на свалки. И эти свалки размещались не на специальных полигонах, а неподалеку от крупных городов, и со временем становились все больше, и больше.

Во Флориде проблему утилизации шин решили весьма незаурядным образом. Зачем делать огромные свалки из шин на земле, если можно сбросить их в воду? Рыбы, привыкшие жить среди рифов, смогут устроиться там. Поэтому власти штата приняли решение создать искусственные рифы, обеспечив промысловым рыбам среду обитания.

У них уже был опыт создания искусственных рифов для разведения промысловых рыб. Но раньше для этой цели использовали бетон, и строительство стоило немалых денег. Идея сделать риф из шин казалась весьма рациональной, поскольку позволяла решить сразу две проблемы – утилизировать шины и помочь рыболовному промыслу.

Один из авторов проекта, Грегори Макинтош, вдохновлял властей своей идеей:

«Шины, которые загрязняют сушу и выглядят ужасно, могут быть очень полезными! Мы создадим из них рыболовный риф!».

Весной 1974 года власти штата одобрили проект, и сотрудники Инженерного корпуса армии США вместе с рыбаками начали реализовать задумку. Они разметили территорию и опустили на дно Атлантического океана 2 миллиона автомобильных шин. Конструкция получила название Риф Осборна.

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Ее площадь составила около 15 гектаров. Риф находился примерно в 2 км от берега на глубине в 20 метров недалеко от восточного побережья штата Флорида. Чтобы шины не рассыпались по дну океана, их надежно соединили металлическими зажимами и нейлоновыми веревками.

По задумке авторов проекта коралловые рифы должны были закрепиться на поверхности шин и начать разрастаться, создавая жилище для рыб. Сначала все шло по плану – кораллы, действительно, начали осваивать новую поверхность. За 25 лет около 10% искусственного рифа уже обросло кораллами и это был довольно хороший показатель.

Но потом что-то пошло не так. Под воздействием соленой морской воды металлические стяжки начали распадаться, и шины стали отделяться друг от друга. Конструкция, казавшаяся надежной, рассыпалась. И вместо того, чтобы помогать водной среде, шины начали ей вредить. Они уничтожили и существующие кораллы, и не дали образоваться новым.

Почему затонувшие корабли могут стать прибежищем флоры и фауны, а с шинами так не получилось? Шины - слишком легкие. Их сносят приливы и мощные штормы до того, как морская флора и фауна успевают их обжить и прикрепиться. А разбросанные по всему морскому дну шины токсичны.

Выпавшие из конструкции шины рассыпались по дну океана. Подводные течения, морские ветры и штормы разносили их все дальше и выбрасывали на берег.

Шины засорили не только воду, но и близлежащие пляжи. И это только полбеды. Материал, из которого они сделаны, выделяет около 120 разных канцерогенов, вредящих морской флоре и фауне. А вода провоцирует выброс этих опасных веществ и разносит их по всему океану.

Чтобы ситуация не приобрела масштабы экологической катастрофы, правительство и коллектив энтузиастов. Но достать их со дна оказалось гораздо сложнее и дороже, чем сбросить туда.

В среднем, удаление одной шины обходилось в начале двухтысячных годов в 17 долларов (по сегодняшним меркам это более 30 долларов). В 2007 году военные подняли со дна 73 тысячи шин, и это была самая удачная попытка за всю кампанию.

Даже если полностью очистить дно океана от оставшихся шин, природе уже нанесен колоссальный вред. По прогнозам экологов, на восстановление экосистемы и образование новых коралловых рифов понадобится примерно 50 лет.

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Метки: Флорида   в мире   под водой   факты   фото   шины   экология   
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523
Konstantin Lebedev 18 минут назад
Автор, как понимать "Чтобы ситуация не приобрела масштабы экологической катастрофы, правительство и коллектив энтузиастов"?
Неужели так трудно перепроверить то, что накопировал и вставил?
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2k
iv-kolosov2012 7 минут назад
ну да понимать что шины загрязняют землю но не понимать что будут загрязнять воду
"ну тупые" (с) М.Задорнов
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3k
Walther 11 минут назад
А вот наделали бы из покрышек гусей всяких, и экологию спасли б, и Пиндосию облагородили, а то товарищ Си приехал срам один, показать неча!
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Alorous

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