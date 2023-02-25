Заброшенная база ядерных ракет

Сегодня мы покажем то что осталось от расформированной в 1977 г. бывшей ремонтно-технической базы ядерного обеспечения, совмещённой с технической ракетной базой 698-го ракетного полка 47-й ракетной дивизии РВСН.
На РТБ перед выдачей на боевую стартовую позицию шахтного ракетного комплекса группового старта межконтинентальных баллистических ракет Р-16У подготавливались специальные (ядерные) боевые части ракет, а на ТРБ хранились ступени самих ракет.
Эти базы были сформированы одновременно с ракетным полком в марте 1965 г. для обеспечения ракетами и боевыми частями позиции ШПУ. Не смотря на общий въезд к базам, это было две разных территории подчинённых не только разным командирам, но и разным главкам. Так Техническая Ракетная База находилась в ведении Ракетных Войск Стратегического Назначения и занималась хранением, обслуживанием и выдачей в полк ступеней ракет, а Ремонтно-Техническая База подчинялась 12-му Главному Управлению Министерства Обороны и занималась хранением и обслуживанием специальных боевых частей ракет (ядерных боеголовок).
С расформированием ракетного полка после неудачного пуска в 1977 г. эти базы стали более не востребованы и также расформированы.
Спустя 45 лет после расформирования мы заезжаем на дорогу общего въезда на территории этих двух баз.
Слева у дороги взгляд цепляется за заросшие бетонные ступеньки.
От которых когда-то уходили дорожки к холму, в котором находилась подземная караулка технической ракетной базы. Теперь она затоплена, а входы в неё засыпаны из за начавшейся недавно рекультивации местности.
По другую сторону дороги находилось небольшое убежище.
Представлявшее собой сквозную потерну.
С примыкающим к ней небольшим отростком укрытия, часть которого уже тоже срыли.
Далее дорога приводит нас к большой бетонной площадке ТРБ, к которой выходят два больших сооружения из быстровозводимых железобетонных арочных конструкций в земляной обваловке.
Ближнее к въезду было хранилищем ступеней ракет и называлось "Сооружением-2".
Когда-то въезды в него защищали массивные металлические гермоворота.
Заглянем внутрь.
В этом зале и хранились ступени межконтинентальных баллистических ракет Р-16У.
Но внутри уже почти пол века лишь пустота.
Дальнее "Сооружение-1" напротив выезда к ремонтно-технической базе служило защищённым цехом монтажно-испытательного корпуса, где ступени ракет проходили регламентные работы перед выдачей на позицию.
Здесь также раньше были гермоворота.
Большую часть сооружения занимал просторный зал для манипуляций с ракетами. Остальная часть была поделена перегородками на два этажа техпомещений и мастерских.
Сохранилось оно очень плохо.
Также в конце сооружения был предусмотрен эвакуационный выход.
Через такую потерну.
От просторной бетонной площадки ТРБ в сторону ходит бетонная дорога, ведущая на территорию соседней ремонтно-технической базы, где обслуживали боеголовки.
Т.к. ещё при строительстве боевых стартовых позиций 698-й ракетный полк был сформирован из первого дивизиона 551-го ракетного полка, главная РТБ с хранилищем специальных боевых частей (ядерных боеголовок) осталась при нём в паре километров отсюда, а здесь построили урезанную РТБ, куда с главного хранилища привозили боеголовки непосредственно перед выдачей на позицию и здесь не было своего долговременного хранилища.
Но при этом была вся остальная типовая инфраструктура РТБ.
У въезда была своя подземная караулка.
К сожалению также затопленная водой.
Просторная площадка.
Так называемое "Сооружение-3".
Служившее укрытием для специальной машины-хранилища СБЧ и установщика.
Почти засыпанный въезд в так называемое "Сооружение-20".
Где был цех монтажно-испытательного комплекса.
В котором производились регламентные работы со специальными боевыми частями непосредственно перед выездом спецмашин на позицию БСП.
А на окраине территории было ещё одно небольшое укрытие с одним помещением непонятного назначения. Вероятно какой-нибудь дальний караульный пост.
Вот собственно и всё, что осталось от этих двух баз.
А ещё неподалёку была отдельная площадка с ещё парой арочных сооружений.
Где видимо располагались укрытия для тягачей ракет.
Которую также уже начали рекультивировать.
Ну а на этом всё.
Источник:
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