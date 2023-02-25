Заброшенная база ядерных ракет

Эти базы были сформированы одновременно с ракетным полком в марте 1965 г. для обеспечения ракетами и боевыми частями позиции ШПУ. Не смотря на общий въезд к базам, это было две разных территории подчинённых не только разным командирам, но и разным главкам. Так Техническая Ракетная База находилась в ведении Ракетных Войск Стратегического Назначения и занималась хранением, обслуживанием и выдачей в полк ступеней ракет, а Ремонтно-Техническая База подчинялась 12-му Главному Управлению Министерства Обороны и занималась хранением и обслуживанием специальных боевых частей ракет (ядерных боеголовок).

С расформированием ракетного полка после неудачного пуска в 1977 г. эти базы стали более не востребованы и также расформированы.