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Заброшенная база ядерных ракет

Заброшенная база ядерных ракет

Автор:
25 февраля 2023 09:30
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: база ядерных ракет   в мире   заброшка   интересно   факты   фото   
984
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Сегодня мы покажем то что осталось от расформированной в 1977 г. бывшей ремонтно-технической базы ядерного обеспечения, совмещённой с технической ракетной базой 698-го ракетного полка 47-й ракетной дивизии РВСН.

На РТБ перед выдачей на боевую стартовую позицию шахтного ракетного комплекса группового старта межконтинентальных баллистических ракет Р-16У подготавливались специальные (ядерные) боевые части ракет, а на ТРБ хранились ступени самих ракет.

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Эти базы были сформированы одновременно с ракетным полком в марте 1965 г. для обеспечения ракетами и боевыми частями позиции ШПУ. Не смотря на общий въезд к базам, это было две разных территории подчинённых не только разным командирам, но и разным главкам. Так Техническая Ракетная База находилась в ведении Ракетных Войск Стратегического Назначения и занималась хранением, обслуживанием и выдачей в полк ступеней ракет, а Ремонтно-Техническая База подчинялась 12-му Главному Управлению Министерства Обороны и занималась хранением и обслуживанием специальных боевых частей ракет (ядерных боеголовок).

С расформированием ракетного полка после неудачного пуска в 1977 г. эти базы стали более не востребованы и также расформированы.

Спустя 45 лет после расформирования мы заезжаем на дорогу общего въезда на территории этих двух баз.

Слева у дороги взгляд цепляется за заросшие бетонные ступеньки.

От которых когда-то уходили дорожки к холму, в котором находилась подземная караулка технической ракетной базы. Теперь она затоплена, а входы в неё засыпаны из за начавшейся недавно рекультивации местности.

По другую сторону дороги находилось небольшое убежище.

Представлявшее собой сквозную потерну.

С примыкающим к ней небольшим отростком укрытия, часть которого уже тоже срыли.

Далее дорога приводит нас к большой бетонной площадке ТРБ, к которой выходят два больших сооружения из быстровозводимых железобетонных арочных конструкций в земляной обваловке.

Ближнее к въезду было хранилищем ступеней ракет и называлось "Сооружением-2".

Когда-то въезды в него защищали массивные металлические гермоворота.

Заглянем внутрь.

В этом зале и хранились ступени межконтинентальных баллистических ракет Р-16У.

Но внутри уже почти пол века лишь пустота.

Дальнее "Сооружение-1" напротив выезда к ремонтно-технической базе служило защищённым цехом монтажно-испытательного корпуса, где ступени ракет проходили регламентные работы перед выдачей на позицию.

Здесь также раньше были гермоворота.

Большую часть сооружения занимал просторный зал для манипуляций с ракетами. Остальная часть была поделена перегородками на два этажа техпомещений и мастерских.

Сохранилось оно очень плохо.

Также в конце сооружения был предусмотрен эвакуационный выход.

Через такую потерну.

От просторной бетонной площадки ТРБ в сторону ходит бетонная дорога, ведущая на территорию соседней ремонтно-технической базы, где обслуживали боеголовки.

Т.к. ещё при строительстве боевых стартовых позиций 698-й ракетный полк был сформирован из первого дивизиона 551-го ракетного полка, главная РТБ с хранилищем специальных боевых частей (ядерных боеголовок) осталась при нём в паре километров отсюда, а здесь построили урезанную РТБ, куда с главного хранилища привозили боеголовки непосредственно перед выдачей на позицию и здесь не было своего долговременного хранилища.

Но при этом была вся остальная типовая инфраструктура РТБ.

У въезда была своя подземная караулка.

К сожалению также затопленная водой.

Просторная площадка.

Так называемое "Сооружение-3".

Служившее укрытием для специальной машины-хранилища СБЧ и установщика.

Почти засыпанный въезд в так называемое "Сооружение-20".

Где был цех монтажно-испытательного комплекса.

В котором производились регламентные работы со специальными боевыми частями непосредственно перед выездом спецмашин на позицию БСП.

А на окраине территории было ещё одно небольшое укрытие с одним помещением непонятного назначения. Вероятно какой-нибудь дальний караульный пост.

Вот собственно и всё, что осталось от этих двух баз.

А ещё неподалёку была отдельная площадка с ещё парой арочных сооружений.

Где видимо располагались укрытия для тягачей ракет.

Которую также уже начали рекультивировать.

Ну а на этом всё.

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Метки: база ядерных ракет   в мире   заброшка   интересно   факты   фото   
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4  комментария
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9k
Garpia121 Полчаса назад
Идеальное место для выращивания шампиньонов и вешенок.
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6k
TirAn 2 часа назад
Вместо идиотской рекультивации могли бы сохранить и далее использовать для нужд Гражданской обороны
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