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Заброшенное убежище в котором располагался странный бильярдный клуб

Заброшенное убежище в котором располагался странный бильярдный клуб (40 фото)

Автор:
29 марта 2022 11:29
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Заброшенное убежище   бильярдный клуб   в мире   заброшка   интересно   убежище   фото   
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Сегодня я расскажу про заброшенное убежище Гражданской обороны встроенного типа, располагавшееся под пристройкой жилого дома, в котором последние годы перед забросом располагался бильярдный клуб, почему-то прикрывавшийся совсем другой вывеской.

Это защитное сооружение было построено в начале 1980-х гг. и совмещало в себе подвальные коммуникации с убежищем ГО.

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После распада СССР часть убежища была сдана в аренду и впоследствии частично перестроена в клуб. Вот только название клуба на вывеске над главным входом гласило о том, что внутри располагался военно-патриотический клуб "Патриот", а на деле мы увидели внутри совсем другое. (Хотя возможно ВПК был здесь ещё до бильярдной)

Всего убежище имело два входа и аварийный выход через оголовок одной из вентиляционных шахт.

Давайте спустимся через один из наклонных входов у дома.

После спуска на входе в тамбур-шлюз нас встречает ржавая давно неработоспособная защитно-герметическая дверь.

Её вес составляет более полутонны, а служила она как для предотвращения попадания в убежище взрывной волны, так и для препятствованию попадания внутрь герметичного контура отравляющих веществ, для чего по периметру полотно двери было снабжено резиновой вставкой в месте прилегания двери к коробу дверного проёма.

Всего в тамбуре стояло две таких двери подряд, а вход и выход в угрожаемый период должен был осуществляться поочерёдным их открытием и закрытием.

Для начала осмотрим более целую часть убежища, которая была сдана в аренду. Здесь на стенах мы увидели полки, на которых когда-то лежали кии для игры в бильярд.

Зеркала на стенах.

Хоть помещения были уже давно разграблены и разбиты.

Внутри всё ещё можно было встретить различные плакаты, остатки оборудования и видеокассеты по восточной мануальной технике.

Щитовые.

Климат-контроль.

Остатки мебели.

Самыми сохранившимися помещениями в этой части убежища оказались бывшие санузлы, где было два туалета.

И душевые.

В этом помещении видимо находился бильярдный стол.

Ещё одно помещение, где в стене сохранился гермоставень в шахту аварийного выхода.

Встретилось нам в одном из закутков и пара системных блоков от компьютеров.

Ещё одно помещение бильярдной.

Коридор главного входа.

Здесь смонтировали декоративную арку, в которую зашили ещё две защитно-герметических двери второго входа.

А у лестницы располагалось что-то вроде кассы.

На одной из бумаг нашлась информация, что был здесь и тренажёрный зал.

А теперь перейдём во вторую часть убежища, которая не была перестроена, а осталась в том же виде, что и была после многих лет заброшенности в 1990-х гг.

Здесь располагается подвальный тепловой узел и даже горело несколько лампочек.

Эта часть убежища сильно сгнила и была подтоплена чёрной неприятно пахнущей водой.

В одном из помещений остались баки аварийного запаса воды.

Чёрная жижа.

Бывшая главная щитовая.

Ещё помещения санузлов.

Здесь было два туалета, но они не были отремонтированы.

Вдали виден проём гермоставня в расширительную камеру ещё одной вентиляционной шахты.

А вот вытяжную вентиляцию туалетов здесь заменили не делая даже минимального ремонта.

А так расширительная камера выглядит изнутри.

Ну а на этом всё.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Заброшенное убежище   бильярдный клуб   в мире   заброшка   интересно   убежище   фото   
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2  комментария
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1k
Walther 9 минут назад
Это был секретный штаб Шаолиня. Напридумывали тут про бильярды...
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9k
Hunson Abadeer 6 минут назад
спасибо за пост!
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