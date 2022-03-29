Заброшенное убежище в котором располагался странный бильярдный клуб

Сегодня я расскажу про заброшенное убежище Гражданской обороны встроенного типа, располагавшееся под пристройкой жилого дома, в котором последние годы перед забросом располагался бильярдный клуб, почему-то прикрывавшийся совсем другой вывеской.
Это защитное сооружение было построено в начале 1980-х гг. и совмещало в себе подвальные коммуникации с убежищем ГО.
После распада СССР часть убежища была сдана в аренду и впоследствии частично перестроена в клуб. Вот только название клуба на вывеске над главным входом гласило о том, что внутри располагался военно-патриотический клуб "Патриот", а на деле мы увидели внутри совсем другое. (Хотя возможно ВПК был здесь ещё до бильярдной)
Всего убежище имело два входа и аварийный выход через оголовок одной из вентиляционных шахт.
Давайте спустимся через один из наклонных входов у дома.
После спуска на входе в тамбур-шлюз нас встречает ржавая давно неработоспособная защитно-герметическая дверь.
Её вес составляет более полутонны, а служила она как для предотвращения попадания в убежище взрывной волны, так и для препятствованию попадания внутрь герметичного контура отравляющих веществ, для чего по периметру полотно двери было снабжено резиновой вставкой в месте прилегания двери к коробу дверного проёма.
Всего в тамбуре стояло две таких двери подряд, а вход и выход в угрожаемый период должен был осуществляться поочерёдным их открытием и закрытием.
Для начала осмотрим более целую часть убежища, которая была сдана в аренду. Здесь на стенах мы увидели полки, на которых когда-то лежали кии для игры в бильярд.
Зеркала на стенах.
Хоть помещения были уже давно разграблены и разбиты.
Внутри всё ещё можно было встретить различные плакаты, остатки оборудования и видеокассеты по восточной мануальной технике.
Щитовые.
Климат-контроль.
Остатки мебели.
Самыми сохранившимися помещениями в этой части убежища оказались бывшие санузлы, где было два туалета.
И душевые.
В этом помещении видимо находился бильярдный стол.
Ещё одно помещение, где в стене сохранился гермоставень в шахту аварийного выхода.
Встретилось нам в одном из закутков и пара системных блоков от компьютеров.
Ещё одно помещение бильярдной.
Коридор главного входа.
Здесь смонтировали декоративную арку, в которую зашили ещё две защитно-герметических двери второго входа.
А у лестницы располагалось что-то вроде кассы.
На одной из бумаг нашлась информация, что был здесь и тренажёрный зал.
А теперь перейдём во вторую часть убежища, которая не была перестроена, а осталась в том же виде, что и была после многих лет заброшенности в 1990-х гг.
Здесь располагается подвальный тепловой узел и даже горело несколько лампочек.
Эта часть убежища сильно сгнила и была подтоплена чёрной неприятно пахнущей водой.
В одном из помещений остались баки аварийного запаса воды.
Чёрная жижа.
Бывшая главная щитовая.
Ещё помещения санузлов.
Здесь было два туалета, но они не были отремонтированы.
Вдали виден проём гермоставня в расширительную камеру ещё одной вентиляционной шахты.
А вот вытяжную вентиляцию туалетов здесь заменили не делая даже минимального ремонта.
А так расширительная камера выглядит изнутри.
Ну а на этом всё.
Источник:
АНТИФИШКИ
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