Заброшенное убежище в котором располагался странный бильярдный клуб

После распада СССР часть убежища была сдана в аренду и впоследствии частично перестроена в клуб. Вот только название клуба на вывеске над главным входом гласило о том, что внутри располагался военно-патриотический клуб "Патриот", а на деле мы увидели внутри совсем другое. (Хотя возможно ВПК был здесь ещё до бильярдной)

Всего убежище имело два входа и аварийный выход через оголовок одной из вентиляционных шахт.