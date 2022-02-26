Огромный недостроенный подземный завод

Сегодня я расскажу про один огромный недостроенный подземный объект двойного назначения, строившийся на закате СССР в недрах горы Сатаиха в качестве противорадиационного убежища и резервного цеха линии по производству оружия, но который так и не успели достроить.
Ранее мы уже писали про первый такой достроенный объект в горе Косотур на территории производственного объединения "Булат", входившего в советское время в состав оборонного Златоустовского машиностроительного завода им. В. И. Ленина, занимавшегося производством оружия и боеприпасов, а теперь расскажем про его недостроенного более крупного собрата.
На территорию давно уже не существующего завода выходит 9 порталов и две вентиляционных шахты. Один из порталов засыпан, а ещё два строители пройти не успели.
Итого у этого 800 метрового гиганта должно было быть 11 порталов в гору.
Пройдём внутрь.
На нескольких порталах даже успели установить гермоворота, но в 2010-х гг. их врезали на металл мародёры.
Мы выходим в центральный тоннель объекта, по обе стороны которого должны были располагаться различные технические блоки.
А сам тоннель должен был использоваться одновременно как убежище для работников завода и как защищённый резервный цех, где должны были быть обустроены сборочные линии этого некогда оборонного завода.
Масштабы проделанной работы конечно впечатляют.
Сначала давайте прогуляемся в самую редко посещаемую исследователями недостроенную часть объекта.
Тянущуюся на сотни метров в темноту.
Зайдём в одно из ответвлений.
Здесь остался забой недостроенного блока со шпурами под укладку взрывчатки.
Вот такой толщины бетон заливался здесь для крепления горной выработки.
Сюда мало кто ходит т.к. эта часть объекта подтоплена ледяной водой, которая даже во второй половине лета остаётся при температуре всего в несколько градусов.
Невоплощённая в жизнь развилка.
И снова выходы голой горной породы.
В воде ржавеет какой-то насос.
В нескольких местах тоннеля осталась многоразовая разборная опалубку, использовавшаяся при заливке бетона.
А мы бредём дальше по ледяной воде.
У стен сложена деревянная опалубка.
И снова многоразовая, оставшаяся от бетонных работ.
Ответвление к одному из порталов в объект.
Он был полностью готов, но почему-то в районе тамбур-шлюза с гермоворотами его срыли и засыпали.
Заканчивается этот подтопленный участок тоннеля поворотом.
Который ведёт к ещё одному грузовому порталу.
И ответвлению к порталу прохода для людей.
Ходок почти добили до поверхности, не пройдя всего несколько метров.
А у грузового портала в своде и стенах видны ниши с арматурой для отливки проёмов под гермоворота.
Возвращаемся назад.
Кстати ещё несколько лет назад внутри объекта оставались ржавые останки старого шахтного погрузчика, использовавшегося при строительстве.
Но теперь здесь лишь покрышки.
Посетим ещё ряд блоков.
В этом блоке вероятно должны были смонтировать санузлы.
Снова тоннель.
И ответвления.
С порталами.
Из за недостроенности объект выглядит довольно однообразно.
По полу то и дело встречаются разбросанные вентиляционные рукава, также использовавшиеся при строительстве.
Ещё один риз порталов.
А в этом конце тоннеля расположена ещё группа из трёх порталов. Один был грузовым.
А ещё два из них были предусмотрены для прохода людей.
Здесь также осталась опалубка.
Наклонный выход на склон горы.
И ещё один с не построенной лестницей.
Снова вернёмся в тоннель.
Один из порталов был забутован.
И использовался как склад.
Раньше он также был оборудован гермоворотами.
Но их спилили черметчики.
А напоследок заглянем в нереализованные лёгкие объекта.
Это блок фильтро-вентиляционной.
Здесь должна была быть смонтирована мощная ФВУ для очистки воздуха от радиоактивной пыли и прочих ОВ. Все бетонные работы здесь были закончены, но оборудование так и не смонтировали.
Только успели начать установку гермодверей на выходах в расширительные камеры и вентиляционные шахты.
А здесь должны были быть смонтированы тройные универсальные защитные секции, которые в случае прохождения внутрь взрывной волны должны были автоматически закрываться.
Вот такая недостроенная громадина. А мы покидаем этот огромный объект через одну из вентиляционных шахт.
Так что на этом всё.
Источник:
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И не хрущёвок.
Все эти (параноидальные) проекты - одна из причин жилищного (и не только жилищного) дефицита в СССР.
Все ресурсы омертвлялись в оружие и в средства его производства.