Огромный недостроенный подземный завод

Ранее мы уже писали про первый такой достроенный объект в горе Косотур на территории производственного объединения "Булат", входившего в советское время в состав оборонного Златоустовского машиностроительного завода им. В. И. Ленина, занимавшегося производством оружия и боеприпасов, а теперь расскажем про его недостроенного более крупного собрата.