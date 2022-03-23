Огромное убежище бывшего приборного завода

Многие подписчики нашего канала знают, что мы очень любим различные подземные защитные сооружения. Увидев наклонный вход или вентиляционную шахту, мы обязательно лезем внутрь, даже если четко знаем, что внутри нас ничего не ждет, кроме пустоты и бетонных стен, что давно покрылись плесенью.

Гуляя однажды по одной из промышленных зон, куда нас обычно тянет как магнитом, в кустах замечаем старую вентиляционную шахту, которая ведет куда-то глубоко под землю. Людской ходок уходит далеко в сторону, за территорию бывшего и ныне заброшенного советского завода.

Не долго думая, мы через дыру в решетку залезаем внутрь и отправляемся вниз, ведь, судя по всему, перед нами находится что-то поистине большое и интересное.