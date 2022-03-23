Огромное убежище бывшего приборного завода

Каждое убежище по-своему прекрасно, поэтому в наших кругах они получают различные незамысловатые названия, порой даже дурацкие и совсем не подходящие под происходящее внутри.
Многие подписчики нашего канала знают, что мы очень любим различные подземные защитные сооружения. Увидев наклонный вход или вентиляционную шахту, мы обязательно лезем внутрь, даже если четко знаем, что внутри нас ничего не ждет, кроме пустоты и бетонных стен, что давно покрылись плесенью.
Гуляя однажды по одной из промышленных зон, куда нас обычно тянет как магнитом, в кустах замечаем старую вентиляционную шахту, которая ведет куда-то глубоко под землю. Людской ходок уходит далеко в сторону, за территорию бывшего и ныне заброшенного советского завода.
Не долго думая, мы через дыру в решетку залезаем внутрь и отправляемся вниз, ведь, судя по всему, перед нами находится что-то поистине большое и интересное.
Пройдя немалый путь по замусоренному ходку, мы оказываемся у места, где раньше располагалась герметичная дверь. Сейчас она уже снята с петель и вывезена в металлолом. По всей видимости, какое-то время здесь активно орудовали охотники за металлом, но это занятие они быстро бросили, так как весь металл забрать им так и не удалось.
Зайдя в один из залов, мы оказываемся в самом настоящем штабе гражданской обороны. На стене мы видим план самого завода и прилегающих территорий. Уже успев оценить масштаб убежища, приходим к общему мнению, что оно являлось еще и штабом гражданской обороны целого района.
По сути, вместимость его была далеко за несколько тысяч укрываемых, поэтому здесь спокойно могли расположиться как сотрудники предприятия, так и обычное гражданское население.
Для укрываемых в убежище было предусмотрено все. Судя по вскрытым ящикам с барахлом ГО и разбросанным буквально повсюду инвентарем, было его здесь не на один миллион советских рублей. Из этого делаем вывод, что предприятие было явно богатое и денег на безопасность и ГО не жалело ни копейки.
Также мы обнаружили самый настоящий макет завода, что для таких мест - редкость. На макете есть все значимые цеха завода, его прилегающая территория и жилой массив. Здесь же представлены стенды со всевозможными моделями средств индивидуальной защиты, плакаты по безопасности и использованию СИЗОД (средств индивидуальной защиты).
Конечно, за много лет простоя без охраны убежище сильно разворовали. Сюда, похоже, лазали все кому не лень, от обычных диггеров и сталкеров до охотников за металлом. Хоть почти все ящики и перевернуты, а одежда и предметы ГО разбросаны, это уникальное в своем роде по конструкции убежище оказалось очень интересным.
За одной из железных герметичных дверей даже есть выход в цех бывшего завода, который сейчас занимают арендаторы. Выйти туда сейчас не представляется возможным, так как все гермодвери заварены снаружи, дабы любопытные не могли попасть внутрь здания и их ручки не дотянулись до еще живых частей, где расположены склады.
Что за завод это был и чем он занимался - пусть останется в тайне. Могу лишь намекнуть, что раньше здесь производили электронные платы, коих в данном убежище какое-то время складировали тысячами. Сейчас же и их разворовали на драгоценные металлы, оставив лишь ненужный хлам валяться на полу.
Ну и, конечно, почти каждое убежище оборудовано дизельными генераторами, за исключением совсем маленьких противорадиационных убежищ. Здесь в дизельной нам удалось застать еще не до конца разворованными несколько генераторов, которые некогда являлись сердцем объекта. При случае ЧП они обеспечивали все убежище электроэнергией.
Хочу сказать, что размеры убежища и его начинка нас сильно впечатлили. Конечно, мы не представляли себе, что оно имеет настолько грандиозные размеры и что внутри по сей день могут оставаться предметы ГО в таком большом количестве, бесхозные и даром никому не нужные.
На исследование подземного сооружения у нас ушло больше трех часов. Пока мы гуляли под землей, совсем потеряли счет времени. На улице наступила глубокая ночь. В самой дальней части убежища мы обнаружили один из выходов на улицу, который вел на территорию бывшего завода. Туда под покровом ночи мы и решили отправиться.
Но это уже совсем другая история, о которой я расскажу Вам в следующий раз.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Подводная лодка Б-73, которая после списания оказалась вмурованной в бетонный пирс
- Огромный недостроенный подземный завод
- Заброшенный на Сахалине японский маяк "Сони" времён Карафуто
- Заброшенная штольня для хранения топлива
- Кладбище ракетовозов
Понравилось18