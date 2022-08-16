Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации вооружённых сил России

И назначили штраф. Но артист с таким решением не согласен и собирается его обжаловать.
18 мая на концерте в Уфе, Юрий Шевчук высказался о Родине и патриотизме. Речь была эмоциональной: кому-то «зашла», потому что в зале слышались крики одобрения, многим не понравилась, ну а кому-то показалась заслуживающей проверки.
После концерта к нему в гримёрку пришли силовики и около часа беседовали с музыкантам. Затем составили протокол и отпустили. После этого дело отправили в Дзержинский суд Петербурга, тот переправил его в Уфу.
И вот в Советском районном суде Уфы Шевчука признали виновным в дискредитации ВС РФ и назначили штраф в 50 тысяч рублей. Артист на суд не явился:
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Но передал через адвоката пояснительную записку:
Адвоката зовут Александр Передрук и вот как он прокомментировал судебное решение:
«Я могу назвать решение суда незаконным, мы с ним не согласны, мы будем его обжаловать. Это будет Верховный суд Республики Башкортостан».
Когда они собираются обжаловать - адвокат не уточнил.
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АНТИФИШКИ
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Наказать по всей строгости.
Пусть этой мразоте станет ясно, что своими словами о том, что Родина это не жопа президента, он действительно дискредитирует военную операцию в Украине, которая направлена на созидание мира!
Пусть его накажут так, чтобы эта скотина признала обратное!
И чтобы неповадно было этому музыкантишке, то наверное не стоит ограничиваться штрафом в 50000 рублей.
Наказать его нужно строже. Пусть выплатит 53000, или даже 57000!!1!
Пропадёт окончательно. Свалит в жидостан, с Иудушкой Макаревичем концерты на жидовско-арабском фронте давать. У стенки слезу пускать.
Как говорится: - Скажи кто твой друг ...
Имхо, этим всё сказано,с такими друзьями ему(Юре) только петушиный угол светит!
Я сейчас на вскидку одну, может пару песен Льва Лещенко могу вспомнить. И то вряд ли. А песен Магомаева и вообще вспомнить не могу.
Могу я на этом основании не считать их великими льдьми, чьё мнение стоило бы, как минимум, уважать? Едва ли.
Но как говориться бойтесь безразличных.ИБо вы с юрой формально поддерживаете киевский режим. Обстрелы АЭС. Убийства детей и пленных и прочие преступления фашиков - Вы с юриком соучастники фашиков и на вас так же кровь наших граждан .
Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации усраины.
Попутно уничтожая военные объекты и инфраструктуры фашистов. Жаль что фашисты окопались в такой прекрасной стране, как украина.