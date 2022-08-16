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Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации вооружённых сил России

Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации вооружённых сил России

Автор:
16 августа 2022 15:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Юрий Шевчук   ддт   дискредитация   музыкант   обжалование   суд   штраф   
3084
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И назначили штраф. Но артист с таким решением не согласен и собирается его обжаловать.

18 мая на концерте в Уфе, Юрий Шевчук высказался о Родине и патриотизме. Речь была эмоциональной: кому-то «зашла», потому что в зале слышались крики одобрения, многим не понравилась, ну а кому-то показалась заслуживающей проверки.

После концерта к нему в гримёрку пришли силовики и около часа беседовали с музыкантам. Затем составили протокол и отпустили. После этого дело отправили в Дзержинский суд Петербурга, тот переправил его в Уфу.

И вот в Советском районном суде Уфы Шевчука признали виновным в дискредитации ВС РФ и назначили штраф в 50 тысяч рублей. Артист на суд не явился:

Но передал через адвоката пояснительную записку:

Адвоката зовут Александр Передрук и вот как он прокомментировал судебное решение:

«Я могу назвать решение суда незаконным, мы с ним не согласны, мы будем его обжаловать. Это будет Верховный суд Республики Башкортостан».

Когда они собираются обжаловать - адвокат не уточнил.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: artist   Юрий Шевчук   ддт   дискредитация   музыкант   обжалование   суд   штраф   
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98  комментариев
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400
ChePaev 2 часа назад
Как же з.а.е.б.а.л.и. эти сраные пацифисты на публику. Коснись сейчас чего-нибудь лично его, он глотку рвать за свое любому будет.
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6k
Котэ 7 минут назад
мыслепреступление. скоро.
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234k
Rusbond 10 минут назад
Еще один кандидат на поездку в Литву, Украину, Израиль, в места сбора предателей родины. И скатертью дорога.
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21k
The Dude 13 минут назад
Полностью согласен с судебным исполнением РФ!
Наказать по всей строгости.
Пусть этой мразоте станет ясно, что своими словами о том, что Родина это не жопа президента, он действительно дискредитирует военную операцию в Украине, которая направлена на созидание мира!
Пусть его накажут так, чтобы эта скотина признала обратное!
И чтобы неповадно было этому музыкантишке, то наверное не стоит ограничиваться штрафом в 50000 рублей.
Наказать его нужно строже. Пусть выплатит 53000, или даже 57000!!1!
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−182
chubrik5 14 минут назад
Кстати, в пояснительной записке ошибка. Песня "Не стреляй" была им написана не в 1980-м, а в 1990-м году.
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8k
Григорий Бабкин 15 минут назад
Скоморохи стареют, выходят в тираж. А хочется чёй-то из себя представлять. Шевчук и так "обиженный". Вместо того, чтобы зарабатывать на старость песенками сунул своё немытое, вечно бухое рыльце в политику. И пропал на пяток лет. Нах*уй никому не нужен стал. Сейчас опять начал выползать и опять завонял. Кто тебя, старого клоуна спрашивает? Песенки поёшь - молодец. Вас ублюдков в старину даже на одном кладбище с людьми не хоронили. Печень скоро отвалится, а он в вожди краснокожих лезет. Время уже не один десяток раз показало, чего вы все, ублюдки, стоите.
Пропадёт окончательно. Свалит в жидостан, с Иудушкой Макаревичем концерты на жидовско-арабском фронте давать. У стенки слезу пускать.
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17k
Алексей 16 минут назад
сцАки, джанкой, креисЙр.....терзают меня смутные сомнения, что вате чешут против шерсти, но она упорно не хочет слышать правду.... Победоносное принуждение к миру и дефикации продолжается упорными темпами.
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12k
сеньор Леонсио 23 минуты назад
Панин недавно проболталось,что: - Я дружу с Лёвой БИ-2, я дружу с Макаревичем, я дружу с Шевчуком…
Как говорится: - Скажи кто твой друг ...
Имхо, этим всё сказано,с такими друзьями ему(Юре) только петушиный угол светит!
Ссылка vk.com
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−30
Владимир Щербаков Полчаса назад
Что-то маловато...но ничего - то ли ещё будет, ещё раз вякнет что-нибудь, можно и увеличит штраф, и посадить дополнительно. Котелок у него видать как у всех Хохлов пустой(
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39k
jonnyD Полчаса назад
Вооружённые силы России уже сами себя дискредитировали так , что дальше некуда .
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8k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Чемодан, вокзал, израИль?
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24
milonitch 41 минуту назад
Заюлил, про Донбасс вспомнил.
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 42 минуты назад
я слышал выражение...возраст даёт мудрость.....а вот некоторым маразм :) кто помнит больше 10 его песен? я помню "осени" и ещё пару и всё.
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276
Уля ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 6 минут назад
Так если вы помните несколько его песен, при этом не являясь поклонником его творчества - это значит его песни давно ушли в народ.
Я сейчас на вскидку одну, может пару песен Льва Лещенко могу вспомнить. И то вряд ли. А песен Магомаева и вообще вспомнить не могу.
Могу я на этом основании не считать их великими льдьми, чьё мнение стоило бы, как минимум, уважать? Едва ли.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 46 минут назад
Не жалко.
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108k
Москвичка 46 минут назад
Очередной сраный пердунелло.
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276
Уля Москвичка 5 минут назад
Вроде возраст судьи не называли. Да и вообще она женщина.
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27k
lem02 47 минут назад
Полностью с ним согласен.
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5
Дмитрий Бояринцев 48 минут назад
Разум когда-нибудь победит... ЮЮ сил и здоровья!
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1k
thor2006 54 минуты назад
вот за это вот, как я понял (просто для справки, без оценочных суждений, а то в корневом посте нет).
Ссылка www.youtube.com
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893
сергей ремизов 55 минут назад
Почему новость неполная? Никто его не сдавал ,ибо менты уже были в зале. Мирно поговорили час и пофоткались. Суд Питера отказывался принимать бумаги, вплоть до увольнения. Не хотели пачкаться судьи в этом дерьме, хоть у кого то честь осталась. Нашли продажного судью в чешуинске ,вот он и вынес постановление.
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22k
Валерий Час назад
Блин, ЮрьЮлианыч, ну не лезь в политику! не надо! В конце 80-х вся эта плеяда рокеров усердно песенки пела про то, как плохо живется в СССР, вот и результат. В принципе получается, что в том, что сейчас происходит, есть и их вина!
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7k
Trenzel2003 Час назад
Не понимает народ, что никакой войны нет.
Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации усраины.
Попутно уничтожая военные объекты и инфраструктуры фашистов. Жаль что фашисты окопались в такой прекрасной стране, как украина.
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