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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6918 постов • 763 подписчика подписаться
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Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян

Автор:
13 ноября 2022 23:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Юрий Шевчук   беседа   ддт   дудь   интераью   солтст   
1890
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Он спрогнозировал, что люди, которые не вернутся в Россию, не оставят в культуре другой страны заметного следа.

Дизайнер Артемий Лебедев как всегда жжёт. Практически как дуговая сварка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   Юрий Шевчук   беседа   ддт   дудь   интераью   солтст   
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32  комментария
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27k
Ego sum qui sum 4 часа назад
ролик и три одинаковых абзаца это точно путь к успеху
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−12
uxoyur 36 минут назад
Мне кажется что русские солдаты,,
- С Херсонских непришедшие полей....
Не в землю торфом полегли куда-то,,
--- А превратились в стаю белых Жигулей....
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−12
uxoyur 44 минуты назад
НУ ШО РУСНЯ -ХУ-ЯSOSНЯ ? БЕЖИТЕ АЖ ТОНЕТЕ ? Я- БУТ ВАШИ МАМИНЫ КОСТИ ВСУ !

ГНИЛЬ ФАШИСТКАЯ ЗАЛУПУТИНСКАЯ . ТРИЖДЫ Ё-Б ВАШУ МАТЬ ! ПИ- ДЕРЫ ФАШИСТКИЕ
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−12
uxoyur 45 минут назад
Наш облезлый «мачо»
Грустно вдаль глядит,
На коне не скачет,
Щуку не уди т,
Стерхом не летает,
Не плывёт тунцом -
Тихо ожидает
Встречи с п@здецом.
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2k
Dema 56 минут назад
Да здесь бы они много в культуре оставили,как и он сам.
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−12
uxoyur 2 часа назад
Йожик справедливый - сосни х- уйца у пу/ тлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ...
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10k
Roy Batty 2 часа назад
Жыдотатяныч! Давненько неслыхать его было. Мамка наверно не разрешала.
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32k
russger 2 часа назад
Закидайте меня тухлыми помидорами, но взрослый мужик с синими волосами не вызывает доверия и не похож на адекватного человека -_-
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12k
Александр 2 часа назад
Ну тут даже шутить негде...
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−12
uxoyur 2 часа назад
До -лбоебы всей страны
делу пут -лера верны.
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−12
uxoyur 2 часа назад
Этого пи- дора в Химках видал, деревянными членами торгует.


ща фюра пут-лерец наградит железным крестом ! ...
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15k
Vital Idol 2 часа назад
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76
Bolt 3 часа назад
Те из уехавших, о которых тут постоянно любят писать, свой след уже оставили.
А это не Артемий Z задизайнил? Вполне в его стиле.
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798
alex 3 часа назад
Если он про Макаревича и ко, то он прав, они старики уже
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2k
MPEG-8 3 часа назад
Мог бы для большей убедительности голову в триколор покрасить.
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12k
Кыся 3 часа назад
Десигнер всея Руси. Кому ж ты нужен, Тём, без госзаказа...
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1k
имя пользователя 3 часа назад
О чем пост? А то я с четвертого раза только догоняю))
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9k
Бритва 4 часа назад
мысль, повторенная трижды, становится народной мудростью.
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1k
AGold 4 часа назад
кто-то однажды придумал такое понятие - "унылое говно"...
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7k
newegg 4 часа назад
Трудно верить в здравый смысл человека, добровольно покрасившего себя в синий цвет.
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1k
alex 4 часа назад
да мы и ддт будем слушать, и машину.
Ссылка www.youtube.com
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