Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян

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Он спрогнозировал, что люди, которые не вернутся в Россию, не оставят в культуре другой страны заметного следа.
Дизайнер Артемий Лебедев как всегда жжёт. Практически как дуговая сварка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Грустно вдаль глядит,
На коне не скачет,
Щуку не уди т,
Стерхом не летает,
Не плывёт тунцом -
Тихо ожидает
Встречи с п@здецом.
делу пут -лера верны.
ща фюра пут-лерец наградит железным крестом ! ...
А это не Артемий Z задизайнил? Вполне в его стиле.