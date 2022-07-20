«Я одного суда боюсь - Божьего»: Юрий Шевчук прокомментировал своё попадание в «чёрный список» артистов

В списке есть и «ДДТ». Группа попала в него после того, как Шевчук со сцены концертного зала в Уфе рассказал своим слушателям о Родине. Вернее о том, как он её представляет.

После этого на него завели административное дело о дискредитации армии РФ и отправили в Дзержинский суд Петербурга. Тот же перенаправил дело в Уфу, так что сейчас оно гуляет между городами.