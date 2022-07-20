«Я одного суда боюсь - Божьего»: Юрий Шевчук прокомментировал своё попадание в «чёрный список» артистов

После концерта в Уфе он оказался в перечне «нерукопожатных» звёзд и рассказал, что об этом думает.
Недавно в сети появился «черный список» звёзд. Якобы, тех, кто после 24.02 не поддержал СВО или критиковал действия России. В нём 37 исполнителей: Нойз МС и Оксимирон, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие.
Об этой мере рассказал и глава рабочей группы Общественной палаты Александр Малькевич во время пресс-конференции на тему «Нежелательные артисты. Судьба чёрного списка шоу-бизнеса». Как он считает - в России нужно создать официальный список артистов, которые не получат господдержку из-за того, что покинули страну после февральских событий или за их политические высказывания.
Осенью его хотят расширить.
В списке есть и «ДДТ». Группа попала в него после того, как Шевчук со сцены концертного зала в Уфе рассказал своим слушателям о Родине. Вернее о том, как он её представляет.
После этого на него завели административное дело о дискредитации армии РФ и отправили в Дзержинский суд Петербурга. Тот же перенаправил дело в Уфу, так что сейчас оно гуляет между городами.
Когда Шевчука спросили о попадании в «чёрный список», он ответил:
«Я одного суда боюсь — Божьего, остальное всё — рок-н-ролл».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что значит "якобы"?!
Всю эту творческую "элиту" на восстановление Донбасса!
хотя я знаю чего он боится - как раз того что на него все забьют хер и он опустится в медийном поле до уровня обычного человека ни кому не интересного кроме его друзей и родни т.е. до нормального обывательского уровня
он и сейчас мало кому нужен по этому любой повод ищет привлечь внимание, и к слову выкинуть нечто возмутительно это вполне себе работает! это как раздеться обмазаться говном и выбежать с криками на улицу - такое сложно оставить без внимания)