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«Я одного суда боюсь - Божьего»: Юрий Шевчук прокомментировал своё попадание в «чёрный список» артистов

«Я одного суда боюсь - Божьего»: Юрий Шевчук прокомментировал своё попадание в «чёрный список» артистов

Автор:
20 июля 2022 14:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Юрий Шевчук   административное дело   артисты   ддт   суд   уфа   черный список   
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После концерта в Уфе он оказался в перечне «нерукопожатных» звёзд и рассказал, что об этом думает.

Недавно в сети появился «черный список» звёзд. Якобы, тех, кто после 24.02 не поддержал СВО или критиковал действия России. В нём 37 исполнителей: Нойз МС и Оксимирон, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие.

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Об этой мере рассказал и глава рабочей группы Общественной палаты Александр Малькевич во время пресс-конференции на тему «Нежелательные артисты. Судьба чёрного списка шоу-бизнеса». Как он считает - в России нужно создать официальный список артистов, которые не получат господдержку из-за того, что покинули страну после февральских событий или за их политические высказывания.

Осенью его хотят расширить.

В списке есть и «ДДТ». Группа попала в него после того, как Шевчук со сцены концертного зала в Уфе рассказал своим слушателям о Родине. Вернее о том, как он её представляет.

После этого на него завели административное дело о дискредитации армии РФ и отправили в Дзержинский суд Петербурга. Тот же перенаправил дело в Уфу, так что сейчас оно гуляет между городами.

Когда Шевчука спросили о попадании в «чёрный список», он ответил:

«Я одного суда боюсь — Божьего, остальное всё — рок-н-ролл».

И никуда уезжать не собирается.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   Юрий Шевчук   административное дело   артисты   ддт   суд   уфа   черный список   
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27  комментариев
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51k
smakido Полчаса назад
Если Юрий Шевчук не врет и действительно боится только Божьего суда, тогда пусть съездит в зону СВО : Херсон, Мариуполь, Горловку, Луганск и т д. Посмотрит своими глазами что и как, поговорит с народом, с бойцами, а только потом гражданин может делать какие -то выводы .
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−3
Bendix 44 минуты назад
Спасибо тебе, Юра! Ты- настоящий мужик. Ты учил нас не бояться, мы усволи твои уроки. Оставайся собой, ты не продался за гос-пайку. Пусть гиены и шакалы утрутся от своей тролльской слюной.
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5
Voron Voronov Bendix 21 минуту назад
Юра вместо " гос-пайки" выбрал кусок сала...
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6k
ишты Час назад
Другими словами - только Бога боится, а на нас на всех ему насрать? Но на всех даже его говна не хватит, а вот его может и совсем завалить. Нельзя так с обществом пока ты в нем живешь и питаешься за его счет...
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39k
kalinser 2 часа назад
"Якобы, тех, кто после 24.02 не поддержал СВО или критиковал действия России."
Что значит "якобы"?!
Всю эту творческую "элиту" на восстановление Донбасса!
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6k
klop 2 часа назад
Те кто поддерживает шевчука педерасты.
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934
Макс Дорошенко 2 часа назад
Отстаньте пожалуйста от Шевчука! Он человек эпохи, правда уже прошедшей. Он в ней и остался. Для него никогда не станет понятным к сожалению, почему надо давить мразоту бандеровскую. Он по прежнему обитает в своём мире, где Украина является частью России и все мы братья и всем надо за ручки хороводы водить. А то что гидра-чудище напала на Русь святую, да пожрала землю нашу матушку его мозг увы, уже не в состоянии осознать, по озвученным выше причинам. Но это не должно давать нам повод его оскорблять. Просто он остался там, где ему хорошо. Юра всегда был настоящим.
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839
Просто прохожий 2 часа назад
3,14...н как и большинство его коллег из прошлого(в возрасте маразма). Война плохо, но в такой ситуации в любой стране мира поддерживают государство( а не 3,14...рскую, жидовскую, 5ю колонну.) Боится божьего суда-рассмешил, с каких пор у рокеров появился бог? А вот о душе подумал бы.
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3k
Copycat 2 часа назад
Да и хрен бы с этим шевчуком)

хотя я знаю чего он боится - как раз того что на него все забьют хер и он опустится в медийном поле до уровня обычного человека ни кому не интересного кроме его друзей и родни т.е. до нормального обывательского уровня

он и сейчас мало кому нужен по этому любой повод ищет привлечь внимание, и к слову выкинуть нечто возмутительно это вполне себе работает! это как раздеться обмазаться говном и выбежать с криками на улицу - такое сложно оставить без внимания)
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997
Шурман 2 часа назад
Когда они поймут , что ни в Европе или Азии или Америке они теперь нахер не всрались ? Язык твой враг , оправдания у опущенного это тоже самое как смотреть на снятый плинтус , его сделает кто то другой и заклипсит и запилит . Удачи ему :)
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76
Максим Макашев 2 часа назад
юра... музыкант... 6ез мозгов йопта! А ведь КОГДА ТО был нормальным мужиком...
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