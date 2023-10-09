«Юра болен»: лидер ДДТ перенёс инфаркт миокарда

И отменил ближайшие концерты.
В конце этого месяца музыканты ДДТ собирались в большой гастрольный тур. Должны были выступить и в Тель-Авиве. Сейчас все концерты перенесены на следующий год. Причина - инфаркт у Юрия Шевчука.
Сообщают, что он перенёс его ещё в сентябре, а теперь проходит курс реабилитации до декабря. Позже на связь вышел сам музыкант и подтвердил перенос концертов.
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Шевчуку 66 лет, его знакомый рассказал, что у Юрия были проблемы со здоровьем и до инфаркта.
Действительно Юра болен. Он заболел гораздо раньше, чем всё это случилось в Израиле. Но сама обстановка тоже вряд ли позволит проводить концерт. Но первоначально это была его болезнь. Сейчас всё нормально, надо реабилитироваться немножко.
Где-то на январь месяц всё переносится – предположительно, так.
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Не болей, Юра!
Здоровья ему
Песни товарища в 90е нравились .Но с тех пор ничего стоящего не писал. Скачивал его альбомы - хрень полная.
Хорошую музыку чувак писал, но, как говорится, доп...зделся.
Хорошую музыку писал до 2007 года.
А то что он вслух думал - мне глубоко до фонаря. Музыка-то хорошая... была...