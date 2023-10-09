«Юра болен»: лидер ДДТ перенёс инфаркт миокарда

Шевчуку 66 лет, его знакомый рассказал, что у Юрия были проблемы со здоровьем и до инфаркта.

Действительно Юра болен. Он заболел гораздо раньше, чем всё это случилось в Израиле. Но сама обстановка тоже вряд ли позволит проводить концерт. Но первоначально это была его болезнь. Сейчас всё нормально, надо реабилитироваться немножко.

Где-то на январь месяц всё переносится – предположительно, так.