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«Юра болен»: лидер ДДТ перенёс инфаркт миокарда

«Юра болен»: лидер ДДТ перенёс инфаркт миокарда

Автор:
09 октября 2023 14:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Юрий Шевчук   ддт   инфаркт   концерты   реабилитация   
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И отменил ближайшие концерты.

В конце этого месяца музыканты ДДТ собирались в большой гастрольный тур. Должны были выступить и в Тель-Авиве. Сейчас все концерты перенесены на следующий год. Причина - инфаркт у Юрия Шевчука.

Сообщают, что он перенёс его ещё в сентябре, а теперь проходит курс реабилитации до декабря. Позже на связь вышел сам музыкант и подтвердил перенос концертов.

Шевчуку 66 лет, его знакомый рассказал, что у Юрия были проблемы со здоровьем и до инфаркта.

Действительно Юра болен. Он заболел гораздо раньше, чем всё это случилось в Израиле. Но сама обстановка тоже вряд ли позволит проводить концерт. Но первоначально это была его болезнь. Сейчас всё нормально, надо реабилитироваться немножко.

Где-то на январь месяц всё переносится – предположительно, так.


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Метки: Видео   Юрий Шевчук   ддт   инфаркт   концерты   реабилитация   
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34  комментария
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1k
Илья Час назад
Юра песни у тебя хорошие были. Но ты не с родиной в тяжелый час, а она нам нравится .
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59k
Олег 14 минут назад
За последние 20 лет он не написал ничего толкового. Какой-то полурэп. Превратился в Юру-музыканта. Бухать надо меньше.......
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28k
Молчун 19 минут назад
По мне, так здоровья ему.
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4k
workmen77 Полчаса назад
Выздоравливай, Юрий Юлианович!
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12k
Krapiv 36 минут назад
Юра, выздоравливай и сердцем и головой
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11k
Дмитрий 42 минуты назад
Юра давно болен. И не только сердцем, но и головой.
Не болей, Юра!
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5k
BenderRodriguez 45 минут назад
Выздоравливай, Юра!
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7k
Progressor 55 минут назад
Да похер честно говоря. Вся эта камарилья - отрезанный ломоть. И самая соль в том, что они сами себя от России отрезали. Отрезанные куски сгнивают. Аминь.
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1k
Lenusya Час назад
люблю его песни и полностью согласна с его позицией: Война это способ богатых людей защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного классов на смерть.“
Здоровья ему
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23k
Виталий Касандров Час назад
Странно . Инфаркт перенес в сентябре (когда именно то) а концерты отменяют после восстания палестинцев.
Песни товарища в 90е нравились .Но с тех пор ничего стоящего не писал. Скачивал его альбомы - хрень полная.
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30
Добрыня Виталий Касандров 59 минут назад
Соглашусь, после 2007 года почти ничего стоящего не вышло. Раньше альбомами слушать можно было. А после 2007 выстрелит 1 песня и всё. Остальное, мягко говоря, не очень.
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18k
Shtoppi Час назад
как у него вовремя сердечко то прихватило... а вот глядишь не случилось бы ничего в израилЕ и не было бы никакого инфаркта, и не пришлось бы горбатого лепить что: "Действительно Юра болен. Он заболел гораздо раньше, чем всё это случилось в Израиле. ....".
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30
Добрыня Час назад
Жалко, что он тоже уехал в израиль.
Хорошую музыку чувак писал, но, как говорится, доп...зделся.
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30
Добрыня 55 минут назад
Эх, вы, минусаторы, толком то творчества Ю.Ю. не знаете, а минусите.
Хорошую музыку писал до 2007 года.
А то что он вслух думал - мне глубоко до фонаря. Музыка-то хорошая... была...
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30
Добрыня 52 минуты назад
И что самое странное, почти такой-же комментарий как у меня сейчас лучший.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Кому они интересны? Хватит уже их пиарить! Забвение - худший для них вариант.
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
klklkl 2 часа назад
Небось ракета рядом бахнула, его и прихватило...
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