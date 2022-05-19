Юрий Шевчук получил штраф за критику России и пацифистские высказывания

Неуёмный «Юра-музыкант» снова отличился. Теперь он жахнул на концерте в Уфе, на котором высказал всё, что думает.
Так уж повелось, что рок-музыка - это символ протеста. Против государства, властей, установленных порядков. Чем-то похоже на бунт подростка против власти и авторитета родителей, в стиле: «Я уже взрослый и всё знаю лучше. А вы все дураки».
Такого принципа придерживаются и рокеры в России. Во времена СССР «их сердца требовали перемен» - когда они настали и страна развалилась, мало никому не показалось. В 1990-х рокеры вовсю критиковали действия в Чечне и общий упадок в стране. В нулевых и позже жаловались на «тоталитаризм», «запреты», и на то, что «мало демократии».
Они всё время против и всё время чем-то недовольны. Видимо, это их суть. Потому что работать как проклятый, чтобы хоть что-то наладить - это тяжело, а вот критиковать - это запросто. Создаётся впечатление, что это мужики возрастом 50+ со взглядами на жизнь, как у пятнадцатилетнего пацанёнка. Кто знает, может это и позволяет им иногда писать отличные песни. Например, вот такие:
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Что касается взглядов «Юры-музыканта»: он всё время сетует, что «всё неправильно». А в связи с последними событиями его совсем понесло. Сначала он сорвал концерт в Тюмени, Шевчуку не понравилось, что зал украшен буквой «Z». А на прошедшем недавно выступлении в Уфе он заявил:
«Родина - это не ….. президента. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина!»
Потом ещё поворковал о пацифизме и раскритиковал действия России. Кому как не музыканту разбираться в геополитике и указывать путь развития страны - верно ведь? Он-то всё знает…
Его будто прорвало и он наговорил на статью. Пока что только административную: ч.1 ст.20.3.3 КоАП. По ней предусмотрен штраф в 50 тысяч рублей для физлиц и 500 тысяч для юрлиц. Неизвестно, попадут ли под штраф организаторы концерта, возможно, «Юра-музыкант» невольно и их подвёл под цугундер. Хотя может это его и не волнует.
Как сообщают, сразу после концерта к нему в гримёрку наведались силовики и вежливо, но твёрдо попросили задержаться. С «Юрой-музыкантом» беседовали около часа, потом составили протокол и отпустили восвояси.
Нашёл время, чтобы жарить публику своими лозунгами. Как-будто без него не разберутся.
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АНТИФИШКИ
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А что КОНКРЕТНО он сказал?
Потому что про бабушку согласен на 100%.
Кто ты такой, чтобы Юру осуждать?
С каких пор пацифизм стал неприемлемым? Ты в курсе, что фашизму свойственен антипацифизм?
Что-то я запутался.
Не путайся, все тут просто.
Кому кому, а ему грех жаловаться.
Всегда его концерты собирали аншлаги.
Нах лезть в политику?(
Твори музыку и помагай "бабушкам продающим картошку".
а так...словно у лужу пернул!(
Шевчук ВСЁ!
То же Шевчуковское "Предчувствие гражданской войны" из 80х - это политика в чистом виде.
Просто тогда они против советской власти как бы протестовали.
в лица солдатиков смотрел, в те самые, которых душманы терзали. Общался, пел, поддерживал как мог и никогда не отводил стыдливо глаз от их взгляда. Нет, этому человеку за наших бойцов ни тогда ни теперь не стыдно, ему лишь жаль, что они опять умирают. Разницу понимать надо.
Уж мы то знаем
Запретить говорить не есть запретить думать!
А как говорится, если все время кричать «волки, волки», то преедается
Но ведь сейчас мы живём в нормальной стране с нормальной властью. Твори (в смысле пиши, сочиняй, рисуй) что хочешь, в рамках закона конечно. Но нет же. И сейчас для них всё не так, всё плохо. Хочется им как раньше взять в руки флаг и идти на баррикады. А для чего? Что их не устраивает? Может это в силу возраста? Не понимаю...
А вот про отток именно миллионов из России и именно за последние 2-3 месяца можно поподробнее?
Со ссылкой на источник, пожалуйста.
А то уж больно ваши вирши смахивают на неправду