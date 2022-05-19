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Юрий Шевчук получил штраф за критику России и пацифистские высказывания

Юрий Шевчук получил штраф за критику России и пацифистские высказывания

Автор:
19 мая 2022 14:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Юрий Шевчук   ддт   дело   протокол   статья   уфа   штраф   
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Неуёмный «Юра-музыкант» снова отличился. Теперь он жахнул на концерте в Уфе, на котором высказал всё, что думает.

Так уж повелось, что рок-музыка - это символ протеста. Против государства, властей, установленных порядков. Чем-то похоже на бунт подростка против власти и авторитета родителей, в стиле: «Я уже взрослый и всё знаю лучше. А вы все дураки».

Такого принципа придерживаются и рокеры в России. Во времена СССР «их сердца  требовали перемен» - когда они настали и страна развалилась, мало никому не показалось. В 1990-х рокеры вовсю критиковали действия в Чечне и общий упадок в стране. В нулевых и позже жаловались на «тоталитаризм», «запреты», и на то, что «мало демократии».

Они всё время против и всё время чем-то недовольны. Видимо, это их суть. Потому что работать как проклятый, чтобы хоть что-то наладить - это тяжело, а вот критиковать - это запросто. Создаётся впечатление, что это мужики возрастом 50+ со взглядами на жизнь, как у пятнадцатилетнего пацанёнка. Кто знает, может это и позволяет им иногда писать отличные песни. Например, вот такие:

Что касается взглядов «Юры-музыканта»: он всё время сетует, что «всё неправильно». А в связи с последними событиями его совсем понесло. Сначала он сорвал концерт в Тюмени, Шевчуку не понравилось, что зал украшен буквой «Z». А на прошедшем недавно выступлении в Уфе он заявил:

«Родина - это не ….. президента. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина!»

Потом ещё поворковал о пацифизме и раскритиковал действия России. Кому как не музыканту разбираться в геополитике и указывать путь развития страны - верно ведь? Он-то всё знает…

Его будто прорвало и он наговорил на статью. Пока что только административную: ч.1 ст.20.3.3 КоАП. По ней предусмотрен штраф в 50 тысяч рублей для физлиц и 500 тысяч для юрлиц. Неизвестно, попадут ли под штраф организаторы концерта, возможно, «Юра-музыкант» невольно и их подвёл под цугундер. Хотя может это его и не волнует.

Как сообщают, сразу после концерта к нему в гримёрку наведались силовики и вежливо, но твёрдо попросили задержаться. С «Юрой-музыкантом» беседовали около часа, потом составили протокол и отпустили восвояси.

Нашёл время, чтобы жарить публику своими лозунгами. Как-будто без него не разберутся.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   Юрий Шевчук   ддт   дело   протокол   статья   уфа   штраф   
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62  комментария
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 40 минут назад
"Потом ещё поворковал о пацифизме и раскритиковал действия России."
А что КОНКРЕТНО он сказал?
Потому что про бабушку согласен на 100%.
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29
mike Минуту назад
Если за пацифизм наказывают, то наступил фашизм.
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11k
Antique computer 3 минуты назад
Не за пацифизм он получил, а за оскорбление в адрес Родины. Идиот, конечно, "музыкант Юра".
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14k
crazyvantuz 4 минуты назад
уотакуот. перемен - это про развал страны. все, я в гараж...
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61k
Опиум для народа 5 минут назад
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21k
hebpat 10 минут назад
Мудак, ты же с концерта десятки тысяч долларов срубаешь, дай хоть тысячу родине, а именно бабушке продающей картошку на вокзале, нет ты лучше на бухло деньги потратишь Юрка Шевчик, за 20 лет ни одной новой песни, тупой он деградант, тупому быдлу поёт, не способному за 20 лет запомнить его тупые песенки, кстати Шевчук, укропская фамилия от швец - портной, будет по русски, и с какого он перепугу он взял, что его алкашное мнение кого то интересует, кроме подобных ему деградантов
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540
HalloFreeSpace 11 минут назад
Да кому вообще интересно его мнение ?
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101
S mr 13 минут назад
Руки прочь от Шевчука!
Кто ты такой, чтобы Юру осуждать?
С каких пор пацифизм стал неприемлемым? Ты в курсе, что фашизму свойственен антипацифизм?
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101
S mr Атомный Крот 7 минут назад
Пацифист против накачки оружием не только Украины, но и любой страны.
Не путайся, все тут просто.
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5k
Бу 14 минут назад
Ибо некуй.
Кому кому, а ему грех жаловаться.
Всегда его концерты собирали аншлаги.
Нах лезть в политику?(
Твори музыку и помагай "бабушкам продающим картошку".
а так...словно у лужу пернул!(
Шевчук ВСЁ!
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1k
Георгий Шпиц Полчаса назад
Чем ближе закат путинизма, тем больше дикости творит жульнический режим!!!
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9k
Хатуль Мадан Полчаса назад
"Потом ещё поворковал о пацифизме..." - вот кого-кого, а Шевчука не нужно упрекать рассуждениями о пацифизме и отсутствии патриотизма и любви к родине. Он в Чечне
в лица солдатиков смотрел, в те самые, которых душманы терзали. Общался, пел, поддерживал как мог и никогда не отводил стыдливо глаз от их взгляда. Нет, этому человеку за наших бойцов ни тогда ни теперь не стыдно, ему лишь жаль, что они опять умирают. Разницу понимать надо.
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9k
arhshed Полчаса назад
Пацифистские? С каких пор заявления в стиле "там кошмар и это только потому что президенту так захотелось" стали пацифистскими? Выскажись он именно в пацифистской манере, что война это отвратительно и ее нужно как можно скорее закончить - никому бы и дела не было. Но вместо этого разразился душераздирающим спичем. Не понимает болезный: ради каких целей (повторить несколько раз дрожащим старческим голосом) это все. Суд над зигующими утырками, которые русских с 2014 года убивают - недостаточная цель. И прекращение идущей уже 8 лет войны - тоже. Про более абстрактные вещи, типа борьбы с нацизмом пока он еще слаб (помните, как популярно было критиковать Сталина: как это не предвидел и не ударил первым?) или геополитических интересов страны (фразу Черчиля про войну и позор помнит кто?) даже упоминать бессмысленно.
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8
zloyklu2 Полчаса назад
Оставаться честным и говорить правду, сейчас в России не престижно. Быдло хавает газмановых с киркоровыми. Быдло хавает кисель под соловьиный помёт. Как же быстро бОльшая половина народа, некогда независимого и свободолюбивого превратилась в быдло... Или всё же это подтасовки статистики и нормальных людей таки больше? Так почему молчим и покрываем все эти беззакония шабаша властей?
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3
Denis Полчаса назад
Автор-раб! Шевчук-МУЖИК!
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4k
bumtester Полчаса назад
Уважение тем людям, которые не смотря на запреты, выражают свое мнение.
Запретить говорить не есть запретить думать!
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2k
MC 36 минут назад
Генофонд срабатывает у хохлов. Благодарности к стране и народу с которых кормился сволочь - ноль! Хорошее время настало, все говно себя показало! теперь знаем, где прибраться.
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49
zzzz_987 MC 17 минут назад
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3k
Вячеслав 37 минут назад
А что вы хотели от вечно пьяного полухохла. Он не русский, поэтому п.и.з.д.и.т все что придёт в мозг убитый алкоголем и наркотиками.
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1k
GROMOZEKA 43 минуты назад
И что СЦКА характерно, Шевчук всегда в состоянии протеста.
А как говорится, если все время кричать «волки, волки», то преедается
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9k
MakDag 47 минут назад
Пытается свои очки заляпанные говном, напялить на окружающих.
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5k
Алексей 50 минут назад
Шевчук, Макаревич, БГ и т. д. Талантливые музыканты, одни из столпов нашего рока. Пишу это искренне, без сарказма. Понимал их фронду в советские времена, когда было мало свободы и много запретов для граждан, гонения на рок-музыку и на всё то, что не соответствует "линии партии и правительства".
Но ведь сейчас мы живём в нормальной стране с нормальной властью. Твори (в смысле пиши, сочиняй, рисуй) что хочешь, в рамках закона конечно. Но нет же. И сейчас для них всё не так, всё плохо. Хочется им как раньше взять в руки флаг и идти на баррикады. А для чего? Что их не устраивает? Может это в силу возраста? Не понимаю...
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126
passsshtet workmen77 10 минут назад
Как же вы задолбали со своей властью, жили бы при Империи до 1917 года, ныли бы что работаем по 12 часов за еду, жили бы при Революции-ныли бы, что голодно, холодно и никому мы не нужны;жили бы при Сталине-ныли бы,что со всех сторон зажали, нет свободы слова, посадить могут за анекдот (ничего не напоминает?) Короче, скажите какая Вам нужна власть, чтобы Ваша жизнь была бы без облачная?
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1k
Мурчелло 50 минут назад
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