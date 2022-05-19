Юрий Шевчук получил штраф за критику России и пацифистские высказывания

Такого принципа придерживаются и рокеры в России. Во времена СССР «их сердца требовали перемен» - когда они настали и страна развалилась, мало никому не показалось. В 1990-х рокеры вовсю критиковали действия в Чечне и общий упадок в стране. В нулевых и позже жаловались на «тоталитаризм», «запреты», и на то, что «мало демократии».

Они всё время против и всё время чем-то недовольны. Видимо, это их суть. Потому что работать как проклятый, чтобы хоть что-то наладить - это тяжело, а вот критиковать - это запросто. Создаётся впечатление, что это мужики возрастом 50+ со взглядами на жизнь, как у пятнадцатилетнего пацанёнка. Кто знает, может это и позволяет им иногда писать отличные песни. Например, вот такие: