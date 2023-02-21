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18 антикулинаров, которые поражают своим талантом готовить несъедобные блюда и портить кухонную технику

18 антикулинаров, которые поражают своим талантом готовить несъедобные блюда и портить кухонную технику

Автор:
21 февраля 2023 09:08
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Юмор   готовка   забавно   кулинар   кухня   повар   фото   
1216
19

Кухню можно назвать одним из самых уютных мест в доме. Здесь всегда приятно провести время с семьёй за чашкой горячего чая или организовать душевные посиделки с друзьями. Но иногда там происходят настолько странные и забавные события, что сложно сдержать смех.

Как правило, они связаны с людьми чьи способности к готовке оставляют желать лучшего. Однако, несмотря на это, они изо всех сил стараются укротить кухонную технику и пытаются осуществлять смелые кулинарные эксперименты. К чему всё это приводит, смотрите ниже.


Вы уже догадались, почему я не готовлю?

×
×

Слиплись воедино. Получился великий куб

Если запечь его целиком, получится гигантский пирог, полностью состоящий из круассанов. Вкусно же наверняка будет.


Вы когда-нибудь пробовали суп из пиццы?


Концентрация и ловкость


Напоследок решила добавить немного соли в пасту


Пока-пока, вкусная пицца


В моей школе есть две группы, занимающиеся в кулинарном кружке. Угадайте, какая готовит хуже?


Пряничный человечек


Яичница из серии «ожидание и реальность»

Зомби-Зайка.

Получилось обалденно, на Хэллоуин подать на завтрак — топ!


Мой папа положи варёные яйца остужаться в морозильную камеру и благополучно забыл о них

Румяную сосиску не заказывали?

Морковка не поддалась этому ножу

Моя подруга хотела приготовить для меня вкусняшку

Заснул во время приготовления пиццы. Вот что с ней случилось спустя 10 часов

Корочка недостаточно хрустящая. Нужно поставить ещё на 10 часов.

Похоже, вы только что сожгли 2000 калорий!


Я приготовила хлеб, случайно добавив в тесто вместо воды лимонад

Решила приготовить пирог в рисоварке

Чеснок одержал победу

Утренний омлет

Я, конечно, догадывался, что готовка еды, это прям не моё, но утренний омлет мне ясно дал это осознать.

Зато его теперь переносить по квартире удобно. Блюдо «Омлет с ручкой».

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Метки: Еда   Юмор   готовка   забавно   кулинар   кухня   повар   фото   
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6  комментариев
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28k
Ваня Час назад
рукожопие налицо...
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 41 минуту назад
это рукожопые разбалованные детишки(навальнята)..которые жили с родителями до 35 лет..потом съехали..
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305
ghor ☭Cheкаво☭ZOV☭ 9 минут назад
Там не одного из РФ.
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9k
Павел 45 минут назад
Как можно перепутать лимонад и воду??? Тем более если лимонад зелёного цвета,судя по цвету получившегося хлеба или она черпал воду из болотца??
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523
Сергей Сергей 51 минуту назад
Пендосня!!! ....случайно добавила в тесто ЛИМОНАД вместо воды...Пендосня!
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2k
Froll Час назад
Зачем омлет делать в блинной сковороде?
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