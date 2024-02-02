16 случаев, когда люди хотели приготовить что-то крутое, но им помешал ретроградный Меркурий

Бывает насмотришься всяких кулинарных блогеров с их идеальными фотографиями блюд и вот уже сам стоишь у плиты в симпатичном фартучке, творя нечто великое. К сожалению, бывает, что результат этого «колдунства» превосходит все ожидания — настолько забавно, а иногда и жутко выглядит то, что должно было быть едой!
Тяга к здоровому питанию
Мы попробовали приготовить бриам, но после 40 минут в духовке ЭТО осталось непрожаренной кашей.
Единорожье печенье курильщика
Я пыталась приготовить радужное печенье, но получилось нечто похожее на сыр с плесенью
Праздничная вкусняшка
Я попыталась приготовить флан на День Благодарения…
Какой-то цитрусовый заговор!
Мороженое, которое само себе на уме
Моя девушка пыталась приготовить мороженое по рецептам с сайта. Классическое «Ожидания против реальности».
Немного сдулись
Попробовала приготовить блинчики-суфле 🙁
Тотал блэк в мире пиццы
Мой сосед по комнате немного перебрал с алкоголем и попытался приготовить пиццу.
Безглазая глазунья
Нет, это не кошачий лоток!
Вдохновилась тем, как другой пользователь приготовил трюфельный торт «Красный бархат», и решила попробовать приготовить брауни версию.
Вкус и красота, которые выходят за рамки
Я старалась. Я правда очень старалась! 🙂
Где-то всплакула одна Япония
Пыталась сделать онигири. Сейчас у меня легкая депрессия.
Этот «папоротник» цветёт один раз в жизни
Вот что происходит, когда мама насмотрится рецептов в соцсетях.
Паук, который провёл выходные у бабушки
Просто в духовке произошёл яичный девятый вал
Попробовала приготовить яичницу с авокадо…
По пятницам мы все примерно как этот нижний мраморный хлебушек
Я пыталась испечь шоколадно-мраморный хлеб, но получился какой-то депрессивный хлеб.
Каждый сам за себя!
Мы всё еще учимся делать закваску. Итак, мы попробовали испечь на ней булочки…
Источник:
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