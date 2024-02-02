16 случаев, когда люди хотели приготовить что-то крутое, но им помешал ретроградный Меркурий

Бывает насмотришься всяких кулинарных блогеров с их идеальными фотографиями блюд и вот уже сам стоишь у плиты в симпатичном фартучке, творя нечто великое. К сожалению, бывает, что результат этого «колдунства» превосходит все ожидания — настолько забавно, а иногда и жутко выглядит то, что должно было быть едой!