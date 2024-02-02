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16 случаев, когда люди хотели приготовить что-то крутое, но им помешал ретроградный Меркурий

16 случаев, когда люди хотели приготовить что-то крутое, но им помешал ретроградный Меркурий

Автор:
02 февраля 2024 09:15
Сообщество : Еда
Метки: Еда   готовка   кулинария   кухня   ожидание и реальность   ретроградный меркурий   
1384
17

Бывает насмотришься всяких кулинарных блогеров с их идеальными фотографиями блюд и вот уже сам стоишь у плиты в симпатичном фартучке, творя нечто великое. К сожалению, бывает, что результат этого «колдунства» превосходит все ожидания — настолько забавно, а иногда и жутко выглядит то, что должно было быть едой!


Тяга к здоровому питанию

×
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Мы попробовали приготовить бриам, но после 40 минут в духовке ЭТО осталось непрожаренной кашей.


Единорожье печенье курильщика

Я пыталась приготовить радужное печенье, но получилось нечто похожее на сыр с плесенью


Праздничная вкусняшка

Я попыталась приготовить флан на День Благодарения…


Какой-то цитрусовый заговор!


Мороженое, которое само себе на уме

Моя девушка пыталась приготовить мороженое по рецептам с сайта. Классическое «Ожидания против реальности».


Немного сдулись

Попробовала приготовить блинчики-суфле 🙁


Тотал блэк в мире пиццы

Мой сосед по комнате немного перебрал с алкоголем и попытался приготовить пиццу.


Безглазая глазунья


Нет, это не кошачий лоток!

Вдохновилась тем, как другой пользователь приготовил трюфельный торт «Красный бархат», и решила попробовать приготовить брауни версию.


Вкус и красота, которые выходят за рамки

Я старалась. Я правда очень старалась! 🙂


Где-то всплакула одна Япония

Пыталась сделать онигири. Сейчас у меня легкая депрессия.


Этот «папоротник» цветёт один раз в жизни

Вот что происходит, когда мама насмотрится рецептов в соцсетях.


Паук, который провёл выходные у бабушки

Просто в духовке произошёл яичный девятый вал

Попробовала приготовить яичницу с авокадо…


По пятницам мы все примерно как этот нижний мраморный хлебушек

Я пыталась испечь шоколадно-мраморный хлеб, но получился какой-то депрессивный хлеб.


Каждый сам за себя!

Мы всё еще учимся делать закваску. Итак, мы попробовали испечь на ней булочки…


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Метки: Еда   готовка   кулинария   кухня   ожидание и реальность   ретроградный меркурий   
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5  комментариев
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20k
sos1960sos Час назад
Не вышло, потому что для этого блюда используют только свежие, отборные презервативы, а не рваные б/у...
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2k
Андерсен 21 минуту назад
Не получилось, говорите? Дилетанты. Попросите Юлию Высоцкую приготовить, она покажет мастер-класс
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5k
Йож Полчаса назад
Потому-что рукожопы.
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4k
Владимир 48 минут назад
рукожопы!
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