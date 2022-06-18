20 сырных супов, которые съедаются подчистую всегда

Простой и легкий французский рецепт.

Тебе понадобится: 500 г курицы, 200 г сыра, 400 г картофеля, 180 г моркови, 150 г лука, сливочное масло, специи, сухарики.

Приготовление: Отвари курицу до готовности, достань из бульона и измельчи. В бульон выложи кубики картофеля. Морковь с луком слегка обжарь на сливочном масле и добавь к картошке через 5-7 минут.

Потом снова верни в кастрюлю мясо, а еще через 4 минуты – тертый сыр. Приправь суп и вари, пока сыр не расплавится. Подавай с сухариками или гренками.

2. Сырный суп со свининой