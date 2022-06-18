20 сырных супов, которые съедаются подчистую всегда

Даже люди, которые практически не едят супы, чаще всего сходятся во мнении, что сырный суп – это совсем другая история.
Все они очень разные, но обязательно вкусные и интересные!
1. Сырный суп с курицей
Простой и легкий французский рецепт.
Тебе понадобится: 500 г курицы, 200 г сыра, 400 г картофеля, 180 г моркови, 150 г лука, сливочное масло, специи, сухарики.
Приготовление: Отвари курицу до готовности, достань из бульона и измельчи. В бульон выложи кубики картофеля. Морковь с луком слегка обжарь на сливочном масле и добавь к картошке через 5-7 минут.
Потом снова верни в кастрюлю мясо, а еще через 4 минуты – тертый сыр. Приправь суп и вари, пока сыр не расплавится. Подавай с сухариками или гренками.
2. Сырный суп со свининой
Вместо вермишели можешь добавить пару ложек риса.
Тебе понадобится: 200 г свинины, 3 картофелины, 2 ст.л. вермишели, 1 луковица, половина моркови, 150 г плавленого сыра, сливочное масло, специи.
Приготовление: Нарежь свинину полосками и провари около получаса. Добавь к ней кубики картошки и вари еще 20 минут, а за это время приготовь зажарку из лука и моркови на сливочном масле. Выложи зажарку в суп вместе со специями и вермишелью, перемешай и добавь плавленый сыр. Вари, пока он полностью не расплавится.
3. Сырный суп с говядиной
По желанию сделай из говядины фрикадельки.
Тебе понадобится: 300 г говядины, 1 кочан цветной капусты, 1 морковь, 2 картофелины, 120 г плавленого сыра, 1 пучок петрушки, специи.
Приготовление: Нарежь мясо на кусочки и отвари до готовности. Раздели цветную капусту на мелкие соцветия и обжарь до румяности. Картошку с морковью нарежь кубиками, добавь в бульон и вари еще 20 минут. Добавь цветную капусту и плавленый сыр, а когда он растает – рубленую петрушку. Через пару минут сними суп с огня.
4. Сырный суп с индейкой
Для более диетического супа бери филе.
Тебе понадобится: 400 г индейки, 1 морковь, 3 картофелины, 100 г сыра, 100 г шпината, 1 горсть горошка, специи.
Приготовление: Отвари индейку, достань из бульона и порежь кубиками. Кубиками поменьше порежь картошку и морковь, и выложи в кастрюлю. Через 10 минут верни курицу и добавь шпинат. А еще через 5 – горошек и тертый сыр со специями. Вари суп до готовности.
5. Сырный суп с лососем
Для такого супа подойдет овощной или куриный бульон, или даже просто вода.
Тебе понадобится: 200 г лосося, 2 плавленых сырка, 1 картофелина, 1 морковь, 1 луковица, 1 л бульона, специи.
Приготовление: Нарежь картофель и отправь его вариться в бульоне. Измельчи лук и морковь, слегка обжарь и перемешай. К картофелю добавь плавленые тертые сырки, а когда сыр немного разойдется – зажарку. Туда же выложи ломтики лосося и вари еще 7-8 минут.
6. Сырный суп с тунцом
Готовы поспорить, что такой рецепт тебя точно удивит!
Тебе понадобится: 1 банка тунца, 250 г сыра, 3 картофелины, 1 морковь, 1 пучок зеленого лука, 100 г стручковой фасоли, специи.
Приготовление: Нарежь морковь с картошкой и добавь в кипящую воду, а через 10 минут к ним же добавь фасоль. Когда овощи будут почти готовы, вылей в суп тунец вместе с жидкостью, добавь зеленый лук и тертый сыр, и перемешай. Приправь суп по вкусу, когда сыр окончательно расплавится.
7. Сырный суп с рыбными консервами
Готовится не дольше, чем варится картошка!
Тебе понадобится: 1 банка рыбных консервов, 100 г лука, 100 г моркови, 300 г картошки, 2 ст.л. риса, 180 г сыра, специи.
Приготовление: В кипящую воду выложи картошку и рис. Измельчи лук и морковь, обжарь до золотистости, и тоже выложи в кастрюлю. Когда картофель будет готов, добавь рыбу, специи и сыр, и вари до расплавления сыра.
8. Сырный суп с яйцом
Рекомендуем подавать его с белым хлебом или гренками.
Тебе понадобится: 3 картофелины, 1 луковица, 2 яйца, 180 г плавленого сыра, зелень, специи, 50 г стручковой фасоли, 50 г горошка, 50 г перца.
Приготовление: Поставь картофель вариться, и через 5-7 минут добавь к нему остальные овощи. Отдельно отвари яйца и нарежь их очень мелким кубиком вместе с плавленым сыром. Через 20 минут добавь их в суп со специями, перемешай, доведи до кипения, провари 5 минут и в конце посыпь зеленью.
9. Сырный крем-суп
Можешь менять его густоту, подливая бульон или сливки.
Тебе понадобится: 400 г картошки, 300 г сыра, 1 луковица, 1 морковь, 1 стебель сельдерея, специи.
Приготовление: Крупно нарежь все овощи, луковицу оставь целиком, и поставь все вариться. Убери лук, слей овощной отвар и измельчи овощи блендером. Сразу же добавь тертый сыр и специи, и продолжай взбивать.
10. Сырный суп с капустой
Вместо курицы подойдет и любое другое мясо.
Тебе понадобится: 300 г курицы, 1 луковица, 2 картофелины, 150 г капусты, 1 морковь, 150 г плавленого сыра, специи.
Приготовление: Нарежь курицу на кусочки и провари 15 минут, а потом добавь к ней картошку с нашинкованной капустой. Обжарь лук с морковью и добавь в суп еще через 15 минут. Приправь, нарежь в суп сыр и провари до его полного растворения.
11. Луковый суп с сыром
Любителям традиционных луковых супов посвящается!
Тебе понадобится: 200 г сыра, 3 луковицы, 2 зубчика чеснока, 1 ст.л. муки, 500 мл бульона.
Приготовление: Нарежь лук кольцами и обжарь до золотистости. Добавь к нему чеснок и муку, и снова обжарь. Залей лук бульоном, провари 10 минут, и потом добавь нарезанный сыр. Суп будет готов, когда сыр растворится.
12. Сырный суп с кабачками
Настоящая находка в сезон молодых кабачков и цукини.
Тебе понадобится: 200 г кабачков, 2 картофелины, 100 г плавленого сыра, 1 морковь, 1 луковица, специи, 1 пучок кинзы, 1 пучок зеленого лука.
Приготовление: Поставь картофель вариться на 15 минут, и за это время такими же кусочками нарежь кабачки и сыр. Лук с морковкой измельчи и немного обжарь до золотистости. Добавь в суп зажарку и кабачки, а через 5-7 минут – сыр. Когда он окончательно расплавится, посыпь блюдо зеленью.
13. Сырный суп с креветками
Обязательно добавь зелень и морскую соль.
Тебе понадобится: 400 г плавленого сыра, 200 г креветок, 200 г картофеля, 100 г моркови, 1 луковица, специи.
Приготовление: Раствори сыр в кипящей воде и отвари в ней картофель до готовности. Лук и морковь мелко нарежь, обжарь и выложи в суп одновременно с креветками. Провари все вместе еще пару минут.
14. Сырный суп с тыквой
Приготовление такого супа занимает не больше 30 минут!
Тебе понадобится: 500 г тыквы, 100 г твердого сыра, 600 мл воды, 1 морковь, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, специи, сливочное масло.
Приготовление: Мелко нарежь лук, морковь и тыкву, и обжарь их в сливочном масле до мягкости. Залей водой и провари суп еще минут 20, а в конце добавь специи и тертый сыр. Когда тыква станет совсем мягкой, пюрируй суп блендером.
15. Сырный суп со шпинатом
Лучше подойдут свежий шпинат и полутвердый сыр.
Тебе понадобится: 150 г бекона, сливочное масло, 3 луковицы, 1 ст.л. муки, 3 зубчика чеснока, 400 г шпината, 250 г сыра, 800 мл воды, 200 мл 30% сливок, 1,5 ст.л. крахмала, специи.
Приготовление: Нарежь бекон кубиком и обжарь, а потом отложи в сторону. В той же сковороде обжарь измельченный лук с чесноком, и добавь муку. Залей его водой, доведи до кипения и провари 10 минут.
Добавь в суп шпинат и сливки, и снова доведи до кипения. Сыр натри на терке, смешай с крахмалом, и так же добавь в суп. Взбей все погружным блендером и подавай с беконом.
16. Сырный суп с брокколи
Необычный рецепт с молоком и мукой.
Тебе понадобится: 300 мл бульона, 300 г моркови, 300 г брокколи, 250 г плавленого сыра, 800 мл молока, 100 г сельдерея, 150 г лука, 100 г сливочного масла, 100 г муки.
Приготовление: Добавь в кипящую воду нарезанную морковь, сельдерей и соцветия брокколи, и через 5 минут достань овощи. Обжарь лук на сливочном масле, перемешай с мукой и постепенно влей бульон и молоко. Вари до загустения смеси, добавь овощи, и снова вари до их мягкости. В конце добавь сыр и подожди, пока он расплавится.
17. Сырный суп с грибами
Можно использовать лесные грибы, но их нужно тщательно очистить и приварить отдельно.
Тебе понадобится: 300 г картофеля, 300 г грибов, 200 г курицы, 150 г сыра, 1 луковица, специи.
Приготовление: Отвари курицу до готовности, добавь к ней картошку и продолжай варить. Лук обжарь с грибами, приправь и добавь в кастрюлю, когда картофель станет мягким. Еще через 5 минут добавь сыр и вари суп до готовности.
18. Сырный суп с чечевицей
Бери красную чечевицу, потому что она быстрее варится.
Тебе понадобится: 350 г мяса, 200 г чечевицы, 1 луковица, 2 картофелины, 1 морковь, 100 г сыра, специи.
Приготовление: Отвари мясо до готовности, добавь к нему чечевицу с картошкой, и продолжай варить. Измельчи лук и морковь, слегка обжарь и тоже добавь в суп через 10 минут. Приправь, натри в суп сыр и продолжай варить, пока он не расплавится.
19. Суп с сыром фета
Кажется, что фета не создана для супов. Но это только так кажется!
Тебе понадобится: 1 лук порей, 100 г корня сельдерея, 1 стебель сельдерея, 2 картофелины, 2 цукини, 250 мл сливок, 150 г феты, 250 мл бульона, специи.
Приготовление: Крупно нарежь порей, обжарь, и туда же добавь картофель. А через минуту – цукини и оба сельдерея. Немного протуши, залей овощи бульоном и вари до готовности картошки. Добавь сливки, специи, фету, прогрей все вместе и взбей погружным блендером.
20. Суп с голубым сыром
Безоговорочно самый изысканный рецепт сырного супа в подборке!
Тебе понадобится: 500 г лука, 300 г картофеля, 400 мл воды, 100 г голубого сыра, 6 ст.л. сливок, 200 г брокколи, 60 г сливочного масла, 400 мл молока, специи, чеснок.
Приготовление: Обжарь лук с чесноком на сливочном масле, и туда же добавь мелко нарезанную картошку и брокколи. Через пару минут влей воду с молоком, провари суп до мягкости овощей и взбей блендером. Добавь сливки и измельченный голубой сыр, и снова провари суп, пока сыр не расплавится.
Источник:
АНТИФИШКИ
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