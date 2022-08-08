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Ярко сверкнула на экране и пропала: разбойница из фильма «Снежная королева»

Ярко сверкнула на экране и пропала: разбойница из фильма «Снежная королева»

Автор:
08 августа 2022 10:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   кино   роль   снежная королева   судьба   факты   фильм   фото   эра зиганшина   
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Эта актриса смогла великолепно дебютировать в кино в роли симпатичной маленькой разбойницы в сказке о Снежной королеве. Но после этого на экранах появляться желанием не особо горела.

В начале февраля актриса Эра Зиганшина отметила свой 78-й год рождения. Она появилась на свет в Казани в 1944 году в семье советского чиновника.

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Она рассказала журналистам, что отец хотел дать ей имя Воэра (военная эра) в память о войне и приближающейся победе. Но под нажимом жены и родственников согласился на имя Эра.

Девочка хорошо училась в школе, параллельно каждый день посещала музыкальную школу и в старших классах твердо решила стать актрисой. Но против были родители. Они считали, что дочери нужна настоящая профессия, тем более что она с отличием окончила школу и могла поступить в любой советский университет.

Эра поехала в Москве и вначале пообещала родителям, что подаст документы в МГУ. Но, прибыв в столицу, сразу поехала в Щукинское училище, куда её приняли с первого раза, хотя конкурс был намного выше, чем в университет.

На втором курсе Эра попала на спектакль Ленинградского БДТ, который приезжал в Москву на гастроли. Она была покорена игрой актёров и в будущем захотела работать именно в этом театре.

Так как у театра была свою театральная студия, она забрала документы в «Щуке» и поехала в Ленинград, где её приняли в театральную студию Георгия Товстоногова, которая работала при БДТ. Но после окончания студии в театр мечты её так и не взяли, так как Эра, по мнению Георгия Александровича, имела вздорный характер и не раз вступала в конфликты с преподавателями. Но зато с Товстоноговской школой её с удовольствием взяли в Ленинградский Ленком.

В первые годы своей работы актриса и вправду была чрезмерно вспыльчивой и конфликтной. Терпимость, умение слушать и мягкость пришли к ней гораздо позже, с опытом прожитых лет. А в то время она не занималась дипломатией и всегда говорила в лицо всё, что думала.

Сразу после получения диплома она узнала, что на «Ленфильме» проводят кастинг молодых актрис на роль Герды. Эра почему-то сразу решила, что это роль именно для неё. Она приехала в киностудию с полной уверенностью, что на роль возьмут именно её. Но прямо во время первого просмотра ей отказали. Она сначала удивилась, а потом возмутилась и сгоряча выдала всё, что она думает об этом выборе. И, не дожидаясь ответа, развернулась и ушла.

Каково же было её удивление, когда на следующий день ей позвонили и сообщили, что она утверждена на роль разбойницы. Режиссеру очень понравилась актриса в гневе, и он решил, что именно в этой роли она будет очень убедительна.

После «Снежной королевы» актрису почти не приглашали в кино. За десять лет были всего два маленьких эпизода.


Следующей заметной работой в кино стала роль воспитанницы пансиона в фильме «Небесные ласточки». К тому времени 32-летняя актриса уже остепенилась и смогла побороть свой вздорный характер, поэтому ролей в кино стало значительно больше. Всего в её фильмографии около пятидесяти киноролей, не считая участия в телеспектаклях.


Сегодня Народная артистка России Эра Гарафовна Зиганшина снимается в кино и в сериалах, много играет в театре. Она лауреат нескольких театральных премий.

По семейному положению Эра Гарафовна - вдова и давно уже живет одна, но дети и внуки о ней не забывают.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актриса   кино   роль   снежная королева   судьба   факты   фильм   фото   эра зиганшина   
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7  комментариев
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21k
Слепой Пью Час назад
Если детей не баловать - разве из них вырастут настоящие разбойники!?
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3k
Vlamir Полчаса назад
Обычная женщина из театральных!?
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18k
ЦСКА 39 минут назад
Бандитский Петербург (адвокат). Главбух.
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1k
muhandes 41 минуту назад
Никуда она не пропала. Спокойно играет в Александринском театре в СПб
Ссылка www.youtube.com
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7k
Борис Карабанов 57 минут назад
"Зиганшин-буги, Зиганшин-рок. Зиганшин съел второй сапог..."
Вспомнилось, в 60-е, после известного героического дрейфа четырёх советских солдат, такая песенка гуляла по просторам СССР. Давно это было.
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8k
goshan_hmc Час назад
CtrC+CtrV. Даже ошибки исправлять не надо.
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Deiz

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