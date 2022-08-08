Ярко сверкнула на экране и пропала: разбойница из фильма «Снежная королева»

Так как у театра была свою театральная студия, она забрала документы в «Щуке» и поехала в Ленинград, где её приняли в театральную студию Георгия Товстоногова, которая работала при БДТ. Но после окончания студии в театр мечты её так и не взяли, так как Эра, по мнению Георгия Александровича, имела вздорный характер и не раз вступала в конфликты с преподавателями. Но зато с Товстоноговской школой её с удовольствием взяли в Ленинградский Ленком.

В первые годы своей работы актриса и вправду была чрезмерно вспыльчивой и конфликтной. Терпимость, умение слушать и мягкость пришли к ней гораздо позже, с опытом прожитых лет. А в то время она не занималась дипломатией и всегда говорила в лицо всё, что думала.