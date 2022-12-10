«Мисс Денч, ваше лицо — настоящий кошмар»: 15 фактов о Джуди Денч

9 декабря одной из самых невероятных актрис Голливуда исполняется — страшно сказать! — 88 лет.
Предлагаю проверить, все ли мы знаем о несгибаемой начальнице Джеймса Бонда.
Первой ролью Джуди Денч стала улитка
Джудит Оливия Денч родилась 9 декабря 1934 года в городе Йорке в Великобритании. Ее отец был штатным врачом Йоркского королевского театра, а мама сидела дома с детьми, но время от времени подрабатывала в том же театре костюмершей. Поэтому старший брат Джуди Джеффри да и она сама почти все свое детство провели за кулисами.
«Первый раз я вышла на сцену, когда мне было пять лет. Помню, что нисколько не волновалась — и не понимала других детей, которые стояли рядом и тряслись от страха. Бедняги, как нервничали они тогда! А я постоянно вертелась в театре. Да и Джефф, который был старше меня на шесть лет, к тому времени уже вовсю играл в школьных спектаклях. Так что актерство я воспринимала как нечто само собой разумеющееся. Правда, это не помешало мне провалить свою роль. Я играла улитку: ползала по сцене в коричневатом трико и таскала на спине огромную раковину-домик, которую смастерил для меня мой отец. В какой-то момент я заметила в зале своих родителей, жутко обрадовалась — и зачем-то вскочила (наверное, даже хотела помахать им рукой, чтобы они не перепутали меня с другой девчонкой). И тут же раздались вопли из зала: “Да сядь ты, сядь!”. Видимо, это и был мой первый критик».
Джуди могла бы стать балериной
Учась в закрытом колледже, Джуди участвовала во всех без исключения школьных спектаклях, однако в какой-то момент поняла, что танцы ее привлекают гораздо сильнее.
«Балет был для меня настоящей магией. Я закрывала глаза и видела себя танцующей что-то воздушное — в белоснежной пачке и с диадемой на голове. Да и педагоги говорили, что данные у меня есть. Однако отцу удалось вернуть меня с небес на землю. После одного из моих танцевальных выступлений, когда я чувствовала себя королевой мира, он подошел ко мне и сказал: “Но ты же понимаешь, что танцовщицы уходят на пенсию в сорок лет? Или ты хочешь изображать престарелую лебедь?” Конечно, сорок лет казались мне тогда глубокой старостью, но слово «пенсия» меня почему-то здорово напугало — и чары балета исчезли. Тогда я решила, что хочу стать дизайнером — и до сих пор думаю, что из меня мог бы получиться неплохой художник по костюмам, — но после нескольких лет учебы в художественной школе я все-таки передумала и уехала в Лондон, в школу драматического искусства, где уже учился мой брат».
Театральная карьера Денч началась с Офелии
В театральном колледже Джуди считалась одной из самых перспективных студенток. Поэтому никто не удивился, когда юной девушке удалось поступить в труппу Old Vic Company и сразу же получить роль, о которой мечтают все абитуриентки без исключения.
«Мне здорово повезло: я не бегала годами в массовке, не пробиралась к серьезным ролям через крошечные эпизоды. Меня сразу же позвали в хорошую труппу играть Офелию. Я даже испугаться как следует не успела. Однако после первого же спектакля поняла, что я такая храбрая, потому что неопытная — и потому что я вообще ничего не знаю. Пришлось стиснуть зубы и начать пахать».
Старания Денч не пропали даром. На следующий год она уже играла на Бродвее в спектаклях «Генрих V» и «Двенадцатая ночь». А в 1961-м Джуди стала звездой знаменитого на весь мир Королевского Шекспировского театра.
Денч была уверена, что никогда не будет сниматься в кино
«Мисс Денч, ваше лицо — настоящий кошмар!» — услышала Джуди после первой же кинопробы. «Диагноз» вскоре подтвердили другие. «Тебя никто никогда не будет снимать. Твое лицо не создано для кино. И не пытайся даже», — сказал ей по дружбе знакомый режиссер в начале 50-х. Джуди и не пыталась.
«Я быстро поняла, что шансов попасть на большой экран у меня нет, но, честно говоря, не сильно расстроилась. У меня был театр, который я обожала, так зачем мне что-то еще? К тому же точно знала, что я совсем не красавица: нет ни высокого роста, ни длинных ног, ни эффектных скул… Какое уж тут кино? И скажи мне кто тогда, что я сыграю десятки киноролей, я бы долго смеялась».
Джуди Денч опоздала на собственное венчание
Джуди Денч вышла замуж в 36 лет. Ее мужем стал друг Майкл Уильямс, работавший вместе с ней в Королевском Шекспировском театре.
«До свадьбы мы были знакомы с Майклом лет девять: нас свели вместе общие знакомые. Правда, на венчание я опоздала: выясняла отношения с другим своим старым другом, который в этот момент признавался мне в любви, тоже звал замуж и пытался подарить кольцо. Я ответила: “Я не могу, я четыре минуты назад должна была стать женой Майкла Уильямса!”. И знаете, я никогда не жалела, что выбрала именно его. Он был просто невероятным: спокойным и с отличным чувством юмора. Он всегда в шутку называл себя крабом, который пятится в темноту, а меня сравнивал с лошадью, которая на всех порах несется к свету. Так что мы удерживали друг друга где-то посередине».
Майкл и Джуди прожили вместе 30 лет. К сожалению, в 2001 году Уильямс умер от онкологического заболевания.
Каждую неделю Денч получала от мужа небольшой подарок
В их семье был ритуал: каждую пятницу муж дарил Джуди красную розу. И неважно, были они в этот момент рядом или находились на разных континентах: за тридцать лет брака этот обряд не нарушался ни разу.
«Он был отличным актером, но в шутку звал себя “мистером Джуди Денч”. Именно благодаря ему я не стала примерной домохозяйкой. Когда у меня родилась дочь, мне было уже под сорок, и я решила, что с актерской карьерой пора завязывать: в театре я уже переиграла все, что могла, а ролей для “девушек в возрасте” было не так уж и много. Однако муж не позволил мне уйти из театра. Он сказал, что я просто сойду с ума, если сделаю это, и что он всю жизнь будет чувствовать себя виноватым. В итоге мы нашли компромисс: пока я играла, он сам сидел с грудной дочкой, а, когда она подросла и пошла в школу, помог мне устроиться на телевидение. И за это я безумно ему благодарна».
У Денч была тату, посвященная Харви Вайнштейну
Как ни странно, в большое кино Джуди привел именно Харви Вайнштейн. Он позвал ее в телефильм «Ее величество миссис Браун». Проект не должен был выходить на широкий экран, но Денч так понравилась Харви в роли королевы Виктории, что он решил рискнуть и выпустить фильм в прокат. Так актриса получила свой первый «Золотой глобус».
«Как киноактрису меня создал именно Харви, и я благодарна ему, как никому другому. Как-то раз я даже сказала ему об этом. Правда, обратила все в шутку: попросила гримерш написать мне на попе имя “Харви” так, чтобы было похоже на татуировку, подошла к нему и сказала: “Знаешь, я сделала тату в честь тебя на собственной заднице”. Он засмеялся, но не поверил. А потом мы пошли на общий ужин, где были наши общие друзья. И вот в самом разгаре вечеринки я встаю и говорю: “А знаешь, ведь я не шутила!”. И показываю ему при всех эту надпись. Вы бы видели, как он смутился тогда!».
При этом Джуди уверяет, что ни о каких сексуальных похождениях Вайнштейна тогда даже не догадывалась.
«Лично ко мне он не приставал никогда! Он просто помогал мне с карьерой — и спасибо ему огромное. Что касается других актрис, которые стали жертвами его поведения, то им я искренне сочувствую и считаю, что они совершили настоящий поступок, не побоявшись во всем признаться».
Денч чуть было не отказалась от роли в бондиане
Приглашение в «Золотой глаз» застало актрису врасплох: ей было уже 60, в кино она снималась довольно редко — хотя в телеспектаклях и телефильмах роли у нее были. Да и о Бонде у нее были очень смутные представления.
«Про свою М я не знала вообще ничего, и, получив сценарий, была готова тут же от нее отказаться, но муж чуть ли не на коленях умолял меня согласиться. Ведь ему так хотелось похвастаться, что он живет с “женщиной Бонда”! В итоге он меня уломал, и я согласилась, скрипя зубами. Потом оказалось, что это невероятно весело: ведь я командовала самим Бондом! А еще меня поразила реакции моей дочери, когда та заглянула на съемки “Золотого глаза”: она чуть в обморок не упала, увидев Пирса Броснана. При этом М, конечно, совсем на меня не похожа. Я в жизни и автоответчиком пользоваться не умею, а тут пришлось из будильника и проводков мастерить аппарат для спасения мира. Мои друзья буквально рыдали от хохота, когда это увидели».
Денч уверена, что девушка никогда не сможет стать агентом 007
Уже несколько лет ходят слухи, что следующим Бондом станет женщина. Однако Денч уверена, что это практически невозможно.
«Дело не в том, что я представитель поколения, которому не нравится, когда девушки играют мужские роли. Играйте, что хотите! Однако особенность бондианы в том, что ее главный персонаж играючи убивает других людей — и делает это легко и непринужденно. Нормальная женщина не сможет повторить то же самое: для этого мы слишком чувствительны, слишком подвержены рефлексии. Героиня стала бы мучиться из-за прошлых убийств и переживать из-за будущих. А это уже совершенно другое кино. При этом не забывайте, что Бондом все-таки управляет женщина — и лично мне этого вполне достаточно».
Джуди Денч боится червей
У Джуди Денч есть несколько фобий. И одна из них — боязнь червей.
«Будучи совсем маленькой, я обнаружила в своей туфельке незваного гостя — маленького червяка. Каким мерзким он мне показался! С того времени я даже думать о них боюсь. А вот со змеями у меня вполне нормальные отношения: они никакого омерзения не вызывают».
Также Джуди не очень комфортно чувствует себя в темноте и небольших замкнутых помещениях, где у нее может начаться что-то вроде клаустрофобии.
У Джуди Денч отличное чувство юмора
Это легко понять практически по любому ее интервью. Например, как-то раз Джуди дала понять журналистам, что ее роман с театром еще не закончен.
«Когда-нибудь я обязательно вернусь на сцену. Хочу сыграть угнетенную афганскую женщину, которая учится ходить по канату, а в последнем акте превращается в огнедышащего дракона. Вот только где она, эта пьеса?! А если серьезно, я действительно собираюсь вернуться в театр. Только в этот раз в качестве привидения. Это будет очень по-шекспировски!».
Смотреть свои фильмы актриса не любит
Вы удивитесь, но большинство своих фильмов она даже не видела.
«Это очень болезненный процесс для меня. Не понимаю, как мои коллеги получают от него удовольствие? Ведь ты уже ничего не в состоянии изменить — поэтому ты сидишь и маешься от чувства беспомощности и безысходности. Театр — совершенно другое дело. Если что-то не получилось, завтра у тебя появится шанс сыграть лучше. В кино этого шанса у тебя нет. К тому же легких киноролей у меня не было никогда! Поэтому многие фильмы мне так тяжело дались, что я их даже не пыталась смотреть».
У Джуди Денч серьезные проблемы со зрением
Почти десять лет назад Денч поставили страшный диагноз — макулярная дегенерация сетчатки. Это хроническое заболевание, из-за которого актриса постепенно теряет зрение и уже давно не может читать: свои роли она запоминает на слух.
«Это не та болячка, которая ослепляет тебя в один день. Она подкрадывается постепенно — и ты сам не замечаешь, как она прогрессирует. А потом ты вдруг понимаешь, что можешь пройти мимо хорошего друга, не поздоровавшись — просто потому, что ты его не заметил. Правда, сейчас у меня ситуация уже гораздо серьезнее: к примеру, не так давно я пыталась посмотреть какой-то старый фильм с моим участием, и поняла, что не вижу практически ничего. Просто сидела и думала: “Кажется, вон то светлое пятно — это я”. Однако постепенно ты с этим свыкаешься — и приспосабливаешься понемногу».
Пережить карантин Джуди помогли соцсети
Период самоизоляции оказался для Денч серьезным испытанием.
«Это было ужасно! Я просыпалась утром, и не могла вспомнить, какой сегодня день, месяц, год…. Все дни оказались неотличимы один от другого. Я совершенно не понимала, чем мне заняться. Спасибо внуку, который уговорил меня снимать ролики для соцсетей. Кстати, не думайте, что это было так уж просто. Сэм был со мной очень строг и заставлял меня репетировать. Я часами повторяла одни и те же движения, пока они не становились естественными».
Уходить на пенсию Джуди не собирается
«Я давно поняла, что останавливаться нельзя. Я продолжаю делать то, что делала раньше, потому что, если я брошу, шанса вернуться уже не будет. А “пенсия” — это слово, которое я ненавижу, как и “старость”. У меня дома их не произносит никто. И не говорите, что я слишком стара, чтобы попробовать что-то новое. Я хочу убедиться лично, что какая-то роль мне не по силам. Это лучше, чем думать о возможных неудачах и ничего не пробовать. Просто дайте мне шанс — и я все сыграю».
Источник:
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