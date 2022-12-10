«Мисс Денч, ваше лицо — настоящий кошмар»: 15 фактов о Джуди Денч

В театральном колледже Джуди считалась одной из самых перспективных студенток. Поэтому никто не удивился, когда юной девушке удалось поступить в труппу Old Vic Company и сразу же получить роль, о которой мечтают все абитуриентки без исключения.

«Мне здорово повезло: я не бегала годами в массовке, не пробиралась к серьезным ролям через крошечные эпизоды. Меня сразу же позвали в хорошую труппу играть Офелию. Я даже испугаться как следует не успела. Однако после первого же спектакля поняла, что я такая храбрая, потому что неопытная — и потому что я вообще ничего не знаю. Пришлось стиснуть зубы и начать пахать».

Старания Денч не пропали даром. На следующий год она уже играла на Бродвее в спектаклях «Генрих V» и «Двенадцатая ночь». А в 1961-м Джуди стала звездой знаменитого на весь мир Королевского Шекспировского театра.

Денч была уверена, что никогда не будет сниматься в кино