Жизнь среди ужасов. Какой стала девушка из «Кошмара на улице Вязов» 38 лет спустя?

Что касается семейной жизни, то пара пережила настоящую трагедию: старший из их двух детей, Дэниэл, скончался от опухоли мозга. Кроме того, у них есть дочь Изабель.

Хизер не очень активно пользуется соцсетями: у неё есть инстаграм (правда, неподтверждённый) с шестью фотографиями и более популярный твиттер. В 2022 году актрису впервые за долгое время можно будет увидеть в крупном проекте: ей досталась одна из главных ролей в хоррор-сериале одного из лучших режиссёров современности Майка Флэнагана под названием «Клуб полуночников» (The Midnight Club).