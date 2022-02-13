Жизнь среди ужасов. Какой стала девушка из «Кошмара на улице Вязов» 38 лет спустя?

Любимая жертва Фредди Крюгера пережила страшную трагедию в семье и нашла себя в другой профессии.
Хизер Лэнгенкэмп родилась в городе Талса штата Оклахома 17 июля 1964 года. Её мама была художницей, а отец — серьёзным человеком, занимавшимся нефтяной тематикой в администрациях президентов Картера и Клинтона. Неудивительно, что после школы Хизер поступила в Стэнфорд, где жила в одной комнате со Сьюзан Райс — нынешним директором Совета по внутренней политике при администрации президента Байдена.
Впрочем, самой Лэнгенкэмп не суждено было сделать политическую карьеру. Вместо этого она увлекалась актёрством, в 19 лет по объявлению попав на кастинг фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Изгои» (The Outsiders). Эпизоды с начинающей актрисой не вошли в финальную версию картины, но благодаря приобретённым знакомствам девушка двинулась дальше по карьерному пути.
После ролей в малоизвестных ныне фильмах «Никелевая гора» (Nickel Mountain) и «Страсти» (Passions) Хизер получила главную роль в новом ужастике Уэса Крэйвена «Кошмар на улице Вязов» (A Nightmare on Elm Street). Её парня в этой картине сыграл начинающий своё восхождение к славе Джонни Депп — вместе с другими молодыми героями они столкнулись с чудовищным потусторонним злодеем Фредди Крюгером.
В 1987 году Лэнгенкэмп появилась в третьей части саги о Фредди под названием «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors), а в 1994-м зрители увидели её в этой вселенной в третий и последний раз, причём в фильме «Кошмар на улице Вязов 7» (Wes Craven's New Nightmare) она сыграла не Нэнси Томпсон, как раньше, а саму себя. Вообще, этот фильм Крэйвена признан одним из самых новаторских в жанре хоррора, а игру Хизер многие посчитали высшей точкой её карьеры.
Актриса снималась и в других проектах — например, в популярном ситкоме конца 80-х «10 из нас» (Just the Ten of Us) — но ни в одном из них не добилась успеха, сравнимого с фильмами про Крюгера. Неудивительно, что большинство других картин с её участием тоже были ужастиками: относительно известны из них разве что «Комната бабочек» (The Butterfly Room), «Правда или действие» (Truth or Dare) и «Восставший из ада: Приговор» (Hellraiser: Judgment).
Правда, актёрской игрой карьера Хизер не ограничилась. В конце 80-х она познакомилась на вечеринке с гримёром Дэвидом ЛеРоем Андерсоном и в 1989 году вышла за него замуж. В 90-х муж актрисы получил два «Оскара» за фильмы «Чокнутый профессор» (The Nutty Professor) и «Люди в чёрном» (Men in Black), к которым он создавал грим вместе с легендарным Риком Бейкером. Лэнгенкэмп активно включилась в работу супруга: они вместе владеют фирмой, оказывающей услуги грима для кино.
Что касается семейной жизни, то пара пережила настоящую трагедию: старший из их двух детей, Дэниэл, скончался от опухоли мозга. Кроме того, у них есть дочь Изабель.
Хизер не очень активно пользуется соцсетями: у неё есть инстаграм (правда, неподтверждённый) с шестью фотографиями и более популярный твиттер. В 2022 году актрису впервые за долгое время можно будет увидеть в крупном проекте: ей досталась одна из главных ролей в хоррор-сериале одного из лучших режиссёров современности Майка Флэнагана под названием «Клуб полуночников» (The Midnight Club).
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