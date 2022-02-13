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Жизнь среди ужасов. Какой стала девушка из «Кошмара на улице Вязов» 38 лет спустя?

Жизнь среди ужасов. Какой стала девушка из «Кошмара на улице Вязов» 38 лет спустя? (12 фото)

Автор:
13 февраля 2022 08:59
Сообщество : Кино
Метки: Хизер Лэнгенкэмп   актриса   кино   роль   судьба   факты   фильм   фото   
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Любимая жертва Фредди Крюгера пережила страшную трагедию в семье и нашла себя в другой профессии.

Хизер Лэнгенкэмп родилась в городе Талса штата Оклахома 17 июля 1964 года. Её мама была художницей, а отец — серьёзным человеком, занимавшимся нефтяной тематикой в администрациях президентов Картера и Клинтона. Неудивительно, что после школы Хизер поступила в Стэнфорд, где жила в одной комнате со Сьюзан Райс — нынешним директором Совета по внутренней политике при администрации президента Байдена.

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Впрочем, самой Лэнгенкэмп не суждено было сделать политическую карьеру. Вместо этого она увлекалась актёрством, в 19 лет по объявлению попав на кастинг фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Изгои» (The Outsiders). Эпизоды с начинающей актрисой не вошли в финальную версию картины, но благодаря приобретённым знакомствам девушка двинулась дальше по карьерному пути.

После ролей в малоизвестных ныне фильмах «Никелевая гора» (Nickel Mountain) и «Страсти» (Passions) Хизер получила главную роль в новом ужастике Уэса Крэйвена «Кошмар на улице Вязов» (A Nightmare on Elm Street). Её парня в этой картине сыграл начинающий своё восхождение к славе Джонни Депп — вместе с другими молодыми героями они столкнулись с чудовищным потусторонним злодеем Фредди Крюгером.

В 1987 году Лэнгенкэмп появилась в третьей части саги о Фредди под названием «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors), а в 1994-м зрители увидели её в этой вселенной в третий и последний раз, причём в фильме «Кошмар на улице Вязов 7» (Wes Craven's New Nightmare) она сыграла не Нэнси Томпсон, как раньше, а саму себя. Вообще, этот фильм Крэйвена признан одним из самых новаторских в жанре хоррора, а игру Хизер многие посчитали высшей точкой её карьеры.

Актриса снималась и в других проектах — например, в популярном ситкоме конца 80-х «10 из нас» (Just the Ten of Us) — но ни в одном из них не добилась успеха, сравнимого с фильмами про Крюгера. Неудивительно, что большинство других картин с её участием тоже были ужастиками: относительно известны из них разве что «Комната бабочек» (The Butterfly Room), «Правда или действие» (Truth or Dare) и «Восставший из ада: Приговор» (Hellraiser: Judgment).

Правда, актёрской игрой карьера Хизер не ограничилась. В конце 80-х она познакомилась на вечеринке с гримёром Дэвидом ЛеРоем Андерсоном и в 1989 году вышла за него замуж. В 90-х муж актрисы получил два «Оскара» за фильмы «Чокнутый профессор» (The Nutty Professor) и «Люди в чёрном» (Men in Black), к которым он создавал грим вместе с легендарным Риком Бейкером. Лэнгенкэмп активно включилась в работу супруга: они вместе владеют фирмой, оказывающей услуги грима для кино.

Что касается семейной жизни, то пара пережила настоящую трагедию: старший из их двух детей, Дэниэл, скончался от опухоли мозга. Кроме того, у них есть дочь Изабель.

Хизер не очень активно пользуется соцсетями: у неё есть инстаграм (правда, неподтверждённый) с шестью фотографиями и более популярный твиттер. В 2022 году актрису впервые за долгое время можно будет увидеть в крупном проекте: ей досталась одна из главных ролей в хоррор-сериале одного из лучших режиссёров современности Майка Флэнагана под названием «Клуб полуночников» (The Midnight Club).

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Метки: Хизер Лэнгенкэмп   актриса   кино   роль   судьба   факты   фильм   фото   
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Kozlodoev 23 минуты назад
Даже не поседела... крепкие нервы...
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