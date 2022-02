Жизнь среди ужасов. Какой стала девушка из «Кошмара на улице Вязов» 38 лет спустя?

Актриса снималась и в других проектах — например, в популярном ситкоме конца 80-х «10 из нас» (Just the Ten of Us) — но ни в одном из них не добилась успеха, сравнимого с фильмами про Крюгера. Неудивительно, что большинство других картин с её участием тоже были ужастиками: относительно известны из них разве что «Комната бабочек» (The Butterfly Room), «Правда или действие» (Truth or Dare) и «Восставший из ада: Приговор» (Hellraiser: Judgment).