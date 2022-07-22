Какой стала Сима-«Гулливер» из фильма «Интердевочка» 30 лет спустя

Сегодня, 22 июля 2022 года, свой день рождения отмечает популярная актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Юрьевна Розанова.
Харизматичная и самобытная актриса стала узнаваемой и даже знаменитой в 1986 году, после выхода на экраны двухсерийного художественного фильма «Конец операции «Резидент».
Роль немного легкомысленной девицы, мечтающей о браке с итальянцем, определила киноамплуа актрисы на многие годы вперед. Потом был яркий эпизод в паре с Панкратовым-Черным в комедии «Где находится нофелет?», который закрепил за ней всё тот же уже узнаваемый типаж.
Поэтому, когда режиссер Петр Тодоровский набирал актрис на роли молодых женщин с «низкой социальной ответственностью» в свой знаменитый фильм «Интердевочка», Ирина прошла на роль Симы- «Гулливер» без проб. Более того, само прозвище «Гулливер» в сценарии появилось уже после того, как Ирина была утверждена на роль Симы, так как она почти на голову была выше всех своих подруг по «бизнесу».
Несмотря на то, что роль была второго плана, Ирина сыграла её блистательно! Потом были отличные персонажи в фильмах «За прекрасных дам!», «Облако-рай» и т.д.
Ей вообще повезло в девяностые, в отличии от большинства её коллег. С 1990 по 2001 год, которое считается самым застойным десятилетием в отечественном кино, она снялась более чем в сорока фильмах! Конечно, многие фильмы были созданы для быстрого коммерческого успеха и вскоре были забыты, но были и очень неплохие, которые остались в истории кино: «На тебя уповаю» от Елены Цыплаковой, «Анкор, ещё анкор!» Тодоровского, «Мелкий бес» по роману Фёдора Сологуба, «Дети понедельника» Аллы Суриковой и, наверное, еще с десяток картин, за которые Ирине Юрьевне не стыдно и сегодня.
Ну а потом у актрисы началось «двадцатилетие телесериалов». Только в двухтысячных Ирина сыграла примерно сотню разных киноролей, две трети из которых были сыграны в телесериалах на различных коммерческих телеканалах. Возможно, поэтому её не так часто было видно на федеральных каналах и на экранах кинотеатров.
Хотя каждый год актриса снималась не менее чем в одном художественном фильме, предназначенном именно для кинопроката. В последние пару лет это спортивная драма «Со дна вершины», мелодрама «Два билета домой», нашумевший фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!», и интересная драма от Валерия Тодоровского «Одесса», премьера которой состоялась совсем недавно. Ирина сыграла главную роль вместе с Леонидом Ярмольником и Евгением Цыгановым. Фильм рассказывает о драматических событиях, происходящих в закрытой на карантин Одессе в период эпидемии холеры в начале 70-ых годов.
Сегодня в активе 61-летней народной артистки России более сотни киноролей, не считая её работы в театральных спектаклях и антрепризах. И тормозить она, судя по всему, не собирается!
В личной жизни у Ирины Розановой сегодня всё немного скучнее, чем на работе. Известно, что после расставания с режиссёром Бахтияром Худойназаровым в 2011 году актриса живет одна.
Источник:
АНТИФИШКИ
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