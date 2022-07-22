Какой стала Сима-«Гулливер» из фильма «Интердевочка» 30 лет спустя

Несмотря на то, что роль была второго плана, Ирина сыграла её блистательно! Потом были отличные персонажи в фильмах «За прекрасных дам!», «Облако-рай» и т.д.

Ей вообще повезло в девяностые, в отличии от большинства её коллег. С 1990 по 2001 год, которое считается самым застойным десятилетием в отечественном кино, она снялась более чем в сорока фильмах! Конечно, многие фильмы были созданы для быстрого коммерческого успеха и вскоре были забыты, но были и очень неплохие, которые остались в истории кино: «На тебя уповаю» от Елены Цыплаковой, «Анкор, ещё анкор!» Тодоровского, «Мелкий бес» по роману Фёдора Сологуба, «Дети понедельника» Аллы Суриковой и, наверное, еще с десяток картин, за которые Ирине Юрьевне не стыдно и сегодня.