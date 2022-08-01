Татьяна Распутина: как сложилась жизнь танцующей красотки из фильма «Афоня»

Наверняка большинству телезрителей памятна знаменитая танцующая красотка с коровьими глазами из фильма "Афоня". Та самая Люда, знойная и пышногрудая из самой гротескной сцены трагикомедии. Настоящая личность актрисы все же известна далеко не всем.
Сегодня расскажу подробнее.
Сразу скажу, что на мой личный взгляд, актеры, что сыграли в эпизодах, но смогли сделать эти эпизоды вечными и запомнились миллионам, обладают особым двойным артистическим талантом.
Итак, танцовщицу Люду на дискотеке в "Афоне" сыграла малоизвестная актриса Татьяна Распутина. Наша героиня появилась на свет в Твери (Калинин тогда), в 1943-м году. Еще в детстве мечтала о карьере актрисы, читала на школьных вечерах стихи так, что весь зал замирал. Окончила ГИТИС, в кино начала играть еще в начале 1970-х.
Увидеть эту прекрасную актрису можно, например, также в фильме "День за днём" 1971-го, где Татьяна сыграла роль старшей сестры главной героини.
Другая ее знаменитая роль - Софья в "Хождении по мукам".
На эпизодическую роль в Афоне Татьяну утвердили в 1975-м. На экране требовалось показать выдающийся бюст безразличной танцовщицы.
Однако таковым крупным природным достоинством актриса не обладала. Потому режиссер Георгий Данелия пошел на пару маленьких хитростей.
Поначалу бюст актрисы пытались "увеличить" с помощью наполненных водой резиновых изделий номер 2. Но те порвались, изрядно намочив платье Татьяны.
В итоге, поступили по-другому. В бюстгальтер Тане уложили пакеты с манной крупой - такое вот радикальное "увеличение". Но вот беда: пуговицы бюстгальтера тяжести манки не выдержали. И нижнее белье актрисы пришлось завязать узлом на спине у актрисы. Сей момент отлично видно, если присмотреться, на экране.
Кстати, Татьяна Распутина еще раз станцевала у Данелии - на этот раз уже в лирической комедии "Мимино". Там она в образе оторвавшейся ученой от души сплясала в ресторане лезгинку с героями Вахтанга Кикабидзе и Фрунзика Мкртичяна.
В тяжелейшие 1990-е годы Татьяна вынужденно уехала из-за безработицы за границу, поселилась в США. Вместе с мужем, композитором Ильей Катаевым, надеялась покорить тамошний киномир. Но тщетно.
Чета, обосновавшись под Нью-Йорком, смогла отыскать работу лишь на одной из американских русскоязычных радиостанций, где они вместе вели передачу об искусстве. Записывали и читали сборники стихов русских поэтов.
Татьяна Леонидовна Распутина ушла из жизни 1 февраля 2003-го года, после тяжелой болезни. Ее единственная дочь Екатерина перевезла прах матери на родину - в Тверь.
А зрители, пересматривая вновь и вновь "Афоню", все также улыбаются "энергичному" танцу в исполнении грустноглазой Люды...
Источник:
АНТИФИШКИ
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