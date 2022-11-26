Обманутые немцы и чечетка Никиты Михалкова: 10 фактов о Нонне Мордюковой

97 лет назад родилась одна из самых ярких актрис советского кино — невероятная Нонна Мордюкова.
Нонна Мордюкова родилась в семье председателя колхоза
Нонна Мордюкова, записанная в свидетельстве о рождении как Ноябрина, родилась 25 ноября 1925 года в селе Константиновка Донецкой области. Ее отец (по некоторым источникам — отчим), Виктор Константинович, был военным, мама, Ирина Петровна, вначале работала в колхозе, где была выбрана председателем, а после переезда в Ейск перешла в горсовет.
Свою маму острая на язык Нонна Викторовна называла «пламенной подругой». Инна Петровна в 12 лет потеряла обоих родителей и жила в семье священника. Тот доверил ей петь на клиросе, ведь у девочки был невероятной силы и красоты голос. После революции она увлеклась агитацией, поступила в партию, но петь не бросила — и даже вела кружок самодеятельности в свободное от партийных дел время.
«Мои родители были честные, рваные, худые коммунисты. А мама… Ее волшебный альт сводил всех с ума. Я еще была мала, но мой музыкальный слух, унаследованный от нее, наслаждался, когда она пела… Правда, она все время брюхатая ходила, а нянчить детей мне приходилось: я старшая. Нас было шестеро. Ох и понавытиралась же я соплей».
По словам Нонны Мордюковой, в кино она «нацелилась с детства»
В середине тридцатых семья перебралась из села в Ейск, где Нонна пошла в школу. По ее словам, проблем с выбором будущей профессии у нее не было:
«Я с детства в кино нацелилась: вынь да положь — хочу быть артисткой!».
Масло в огонь подлил фильм «Богдан Хмельницкий», вышедший весной 1941 года. Пятнадцатилетняя девушка с первого взгляда влюбилась в Николая Мордвинова, который играл главную роль, а так как по натуре она была бойкой, то не стала скромничать — и написала актеру письмо.
В письме был вопрос «Как выучиться на Любовь Орлову?». Мордвинов, как ни странно, ответил. Наивность Нонны его подкупила, поэтому он посоветовал девушке закончить школу, получить аттестат, а потом перебраться в Москву и его найти.
Во время войны Нонна Мордюкова жила в оккупации
В 1941 году отец Нонны ушел добровольцем на фронт, откуда через несколько лет вернулся без ноги, а Ирина Петровна с детьми вскоре оказалась на оккупированной немцами территории: эвакуироваться у них возможности не было. Нонна, которой уже было 16, помогала партизанам — ходила в соседнюю станицу, чтобы выяснить, сколько там немцев и есть ли у них танки и артиллерия.
Однажды это чуть не закончилось бедой. Кто-то увидел след мужского сапога рядом с сараем, где прятались партизаны, и в дом к Мордюковым нагрянули полицаи с облавой. К счастью, девушке удалось их обдурить: она сделала вид, что только проснулась, прикинулась удивленной, а, узнав про следы, даже расхохоталась. Потом показала на сапоги, которые успела натянуть за секунду до этого, и объяснила, что это она носит мужскую обувь, потому что другой нет. После этого она проводила полицаев к злополучному сараю, смеясь, открыла его и предложила «гостям» самим во всем убедиться. Девушка была настолько естественна, что фашисты не стали тратить время на обыски и просто ушли. Так Нонна спасла жизнь и себе, и людям, которых спрятала.
Во ВГИК Нонна Мордюкова поступила без подготовки
Закончив школу в 1945 году, будущая актриса рванула в Москву. Правда, ехать пришлось в товарном вагоне «зайцем»: у девушки было всего 16 рублей, которые она «позаимствовала» у мамы без ее ведома. Однако, добравшись до ВГИКА, Нонна узнала, что одного приезда мало: перед приемной комиссией нужно что-то читать. Что именно, Мордюкова не понимала.
«Увидела в институтских коридорах толпу шустрых, нарядно разодетых абитуриентов — и малость скисла. Господи, какой творческий конкурс, какая программа экзаменов? Откуда она у нас, когда мы под соломой жили и на соломе спали? Тут слышу, мою фамилию называют. Встрепенулась и — делать нечего — давай всякие побасенки про станичников вспоминать. Слово за слово — так разошлась! Я ведь могла и где надо присочинить, прибрехнуть, кого-то под орех разделать — у нас на Кубани с этим порядок. Московские профессора слушали “фольклор”, открыв рты. Вижу, заулыбались, потом от смеха покотом покатились, слезы платочками вытирают, а сами аж вспотели. “Достаточно, девушка, — говорят, — выйдите, пожалуйста”. — “Нет, — кричу, — я еще петь буду!”».
Так Нонна Мордюкова была принята в мастерскую Б. В. Бибикова и О. П. Пыжовой, которую и закончила в 1950-м.
Брак с Тихоновым Мордюкова называла несчастливым
Первой ролью в кино для актрисы стала Ульяна Громова в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Позже за эту работу Мордюкова получит Сталинскую премию. На съемочной площадке девушка знакомится с молчаливым красавцем — Вячеславом Тихоновым. Вскоре они поженятся и проживут вместе 13 лет.
«Слава — человек нежный, хороший, даже, можно сказать, прекрасный, но у него был один недостаток — он меня не любил… У нас с ним не получилось: домой никогда не хотелось идти ни ему, ни мне. Мы разные люди: я кубанская казачка, говорю громко, если смеюсь, так от души. А он тихий, скромный, неразговорчивый мальчик. Когда шли в компанию, Славка все время говорил: “Нонна, я тебя умоляю, не пой опять свои частушки”. Он так называл все мои песни, даже русские романсы. Ему было за меня неудобно. В общем, мы не жили, а мучились».
Однако о разводе Нонна довольно долго даже не думала.
«Во мне долго-долго сидело христианское, смиренное понимание супружества: честность, преданность, муж, муж… Раз уж женились — надо жить, значит».
Против развода была и мать Мордюковой. Однако почти сразу после ее ухода Нонна и Вячеслав все-таки разошлись.
Нонна Мордюкова была влюблена в Василия Шукшина
Шукшин и Мордюкова познакомились на съемках фильма «Простая история» в 1959 году.
«Вася был молоденький, холостой, вольный, ничейный… Мне говорил: “Ты ни с кем не сживешься, только со мной — мы созданы друг для друга”, да я и сама понимала, почему у нас все так ладно на съемочной площадке идет… Между нами был еще сильный, ищущий такой магнит. Мы общежитием жили, и я всегда безошибочно узнавала скрип его кирзовых сапог, угадывала, в какую комнату он вошел. Мы бродили с ним по полям и лесам, обо всем рассуждали, он рассказывал, как будет писать “Разина Степана”… В общем, я полетела б за ним хоть на край света, если бы не замужество: мы тогда были со Славкой расписаны, у нас мальчик в школу пошел…».
Роман этот действительно не сложился: изменять мужу или бросать его Мордюкова тогда не хотела. К тому же, на съемочной площадке внезапно появился сам Тихонов, да еще и вместе с сыном. После этого Шукшин понял, что должен уйти в тень, чтобы не разрушать семью, что он и сделал.
Снимаясь в фильме «Родня», Мордюкова ударила Никиту Михалкова
Про Нонну Викторовну говорили, что у нее крутой нрав и сложный характер. И, хотя сама актриса так не считала, есть факты, которые это подтверждают.
Например, снимаясь в начале восьмидесятых в фильме «Родня», Мордюкова постоянно ругалась с режиссером Никитой Михалковым.
«Душили мы друг друга тогда, доказывая, кто прав. Конечно, мы старались выглядеть интеллигентно, тем более Никита из аристократической семьи, но все-таки пуговички я ему иностранные вырвала с проклятущей французской рубашки!».
Рассказывая о том случае, Мордюкова пояснила, что режиссер вывел ее из себя неуважительным отношением:
«Дело было так: Михалков несколько раз требовал повторить одну из сцен, а чтобы подзадорить актрису, начал кричать ей что-то оскорбительное: мол, “сейчас мы будем на народной артистке СССР отбивать чечетку!”. Я уж взопрела: “Все, хватит! Еду домой!”. В общем, нашла коса на камень, зацепилось кольцо за кольцо: развернулась и ушла прочь с площадки. Хотела бросить картину к чертовой матери».
Когда же Никита Михалков попытался актрису задержать, она со всей силой ударила его в грудь, а потом тряхнула за рубашку так, что пуговицы полетели в разные стороны. К счастью, Михалкову удалось вымолить у нее прощение — по словам актрисы, «слезы его лились в три ручья», и фильм досняли. Правда, это была далеко не единственная их ссора.
Нонна Мордюкова до конца жизни переживала, что не сыграла Аксинью
После дебюта в «Молодой гвардии» у актрисы испортились отношения с режиссером — Сергеем Герасимовым. По слухам, именно из-за этого ее долго не хотели снимать: мэтр вполне мог сделать так, чтобы карьера юной Мордюковой остановилась, едва начавшись. Однако, когда Герасимов начал готовиться к «Тихому Дону», Нонна Викторовна была уверена, что получит роль Аксиньи: предварительная договоренность у них была. К ее ужасу, в последний момент режиссер утвердил Быстрицкую.
«Как я страдала, как мучилась, что без меня обошлись! Мне представлялось в ту пору, что и в искусство-то я пришла, чтобы сняться в “Тихом Доне”. Да что там сняться… Я готова была лечь посредине степи и стать рекой, деревом, холмом, лишь бы только послужила фильму о земле, которую исходила в детстве и юности босыми ногами. Я на Дону все запахи знаю, все травы и цветы для меня родные. Как же можно было без меня обойтись?».
Кстати, работа Быстрицкой ей не понравилась: не похожа она на казачку, и все тут!
Нонна Мордюкова не боялась грязной работы
Нонна Мордюкова была старшим ребенком в большой крестьянской семье, поэтому с детства привыкла вкалывать наравне со взрослыми. Привычка делать все своими руками осталась с ней на всю жизнь: до последних дней своей жизни она сама готовила и сама убирала. Кстати, хозяйкой она была действительно неплохой.
«На одном хлебе с кефиром долго не протянешь. Приходится стряпать. Я ту пищу люблю, что в детстве мама готовила: борщ, картошку жареную, пельмени, вареники… Вяленая рыба у меня водится… Конечно, разносолами я небогата, но если гость нарвется, то голодным не уйдет. Я люблю, чтоб из холодильника было что смыкать. Словом, живу, как все честно трудящиеся москвичи».
После фильма «Родня» у Нонны Мордюковой 19 лет не было крупных ролей
И дело тут вовсе не в том, что о ней постепенно начали забывать: Нонна Викторовна не хотела переходить на возрастные роли и отказывалась от сценариев, которые ей предлагали.
«Мне роль, материал должны душу обжечь, только тогда я соглашусь отдать фильму свое здоровье, нервы, ночи бессонные. А идти на творческие муки ради содержательницы притона? Да ни за какие деньги. Да и бабок всяких в упор играть не хочу! Вот честное слово, не хочу! А возраст, он же придерживает — все равно надо бабку играть. Я избалована другими ролями — когда в меня влюбляются, ищут, преследуют, ловят… Когда прекрасный грим, прекрасная одежда, прекрасная песня. Прекрасная женщина. Так почему я должна соглашаться на что-то еще?!».
Последним фильмом актрисы стала «Мама» Дениса Евстигнеева, которая вышла в 1999 году. Больше Нонна Викторовна не снималась даже в эпизодах.
Источник:
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Это после какой революции? Я что-то пропустил? Она ж 1925 г.р.
Но её талант уважаю, не взирая на личную неприязнь.