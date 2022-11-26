Обманутые немцы и чечетка Никиты Михалкова: 10 фактов о Нонне Мордюковой

Нонна Мордюкова, записанная в свидетельстве о рождении как Ноябрина, родилась 25 ноября 1925 года в селе Константиновка Донецкой области. Ее отец (по некоторым источникам — отчим), Виктор Константинович, был военным, мама, Ирина Петровна, вначале работала в колхозе, где была выбрана председателем, а после переезда в Ейск перешла в горсовет.

Свою маму острая на язык Нонна Викторовна называла «пламенной подругой». Инна Петровна в 12 лет потеряла обоих родителей и жила в семье священника. Тот доверил ей петь на клиросе, ведь у девочки был невероятной силы и красоты голос. После революции она увлеклась агитацией, поступила в партию, но петь не бросила — и даже вела кружок самодеятельности в свободное от партийных дел время.

«Мои родители были честные, рваные, худые коммунисты. А мама… Ее волшебный альт сводил всех с ума. Я еще была мала, но мой музыкальный слух, унаследованный от нее, наслаждался, когда она пела… Правда, она все время брюхатая ходила, а нянчить детей мне приходилось: я старшая. Нас было шестеро. Ох и понавытиралась же я соплей».

По словам Нонны Мордюковой, в кино она «нацелилась с детства»