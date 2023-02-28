«Не ходи в театральный, у тебя тяжелая внешность»: 10 фактов о Татьяне Догилевой

Вчера исполнилось 66 лет одной из самых любимых актрис отечественного кинематографа — Татьяне Догилевой.
Ее «роман» с кино не был простым: звезда народных хитов «Блондинка за углом» и «Забытая мелодия для флейты» несколько раз надолго пропадала с экранов — но тем ярче были ее возвращения.
Татьяне Догилевой не советовали поступать в театральный
Татьяна Анатольевна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в деревне Ново-Михайловское Московской области. Ее родители — Анна Афанасьевна и Анатолий Михайлович — были простыми рабочими на мукомольном заводе.
«Я из рабочей семьи, и в театр ходила довольно редко. Поэтому плохо себе представляла, что такое актерская профессия. Тем не менее какая-то необъяснимая энергия тащила меня в эту сторону».
Будущая актриса не любила сидеть на месте, поэтому активно занималась легкой атлетикой и ходила в студию юного актера при Центральном телевидении, где ее постоянно убеждали выбрать какую-то другую профессию.
«Я была довольна и своей жизнью, и своей школой, но мне хотелось чего-то экстраординарного, экзотического. Одна из мыслей была стать артисткой, хотя меня от этого отговаривали. Поэтому я попутно училась и в школе молодого востоковеда, и где-то еще. Я по натуре была увлекающейся девочкой. Каждый год мне говорили: “Не иди в театральный, у тебя тяжелая внешность”. И я соглашалась, но как только туда были объявлены первые туры, то сразу ринулась».
В ГИТИСе у Догилевой был роман с Юрием Стояновым
Несмотря на мрачные предсказания педагогов студии юного актера, Татьяна Догилева сумела поступить в ГИТИС с первого раза: ее принял в свою мастерскую В.П. Остальский. Одним из ее однокурсников стал Юрий Стоянов.
«Юра был герой, красавец, высокий, голубоглазый, кудрявый. Все девочки курса влюбились в него без памяти. Но он почему-то выбрал меня, хотя у меня были пухлые щеки и маленькие глазки. Мы постоянно делали какие-то любовные отрывки вдвоем и вскоре просто не понимали, как нам расстаться на пару часов».
Расстаться, однако, пришлось. Головокружительный роман начал плохо сказываться на учебе — и Догилева поняла, что с такой успеваемостью ее могут отчислить с первого курса. Допустить этого она не могла, и влюбленные решили приостановить отношения. Вскоре девушка стала одной из лучших студенток группы, а Стоянов счастливо женился — и не на ней. Тем не менее они остались друзьями.
Сниматься в «Покровских воротах» Догилева шла без особой охоты
Татьяна Анатольевна получила актерский диплом в 1978 году — и сразу же была приглашена в труппу Ленкома. Однако в кино она попала гораздо позднее.
Одной из первых ее киноролей стала Светлана Попова из «Покровских ворот». Однако никакой эйфории от получения этой работы актриса не испытывала: сценарий не показался ей интересным.
«Конечно, получив сценарий, я из любопытства пошла посмотреть спектакль “Покровские ворота”, который Козаков поставил в Театре на Малой Бронной. И ушла после первого акта! Даже не помню, кто там играл. Видимо, сказался тот факт, что я застала постановку далеко не в лучшем состоянии: спектакль шел много лет и успел артистам поднадоесть. Так что я шла к Казакову сниматься в обычную и ничем не примечательную комедию и даже не думала о том, что фильм может выстрелить».
Кстати, с премьеры «Покровских ворот» Догилева тоже ушла, не досмотрев фильм до конца. Однако о съемках в этом проекте она никогда не жалела.
Снимаясь в «Блондинке за углом», Догилева была объектом насмешек для Андрея Миронова
Съемки в фильме Владимира Бортко оказались для актрисы непростым делом. Во-первых, это была одна из первых серьезных ее работ. Во-вторых, ее партнер Андрей Миронов не упускал случая, чтобы поддеть молодую коллегу.
«Миронов явно меня уважал. Но это не мешало ему надо мной издеваться, поэтому он постоянно спрашивал: “Таня, ну почему вас утвердили? Я очень хотел, чтобы со мной снималась Александра Яковлева, она мне так нравится… ”. Я не обижалась, потому что понимала, что у многих хороших артистов свои странности. Так что он цеплял меня и цеплял. Я же смотрела на него грустно и снисходительно. Но однажды не выдержала и “пошутила в ответ”: “Андрей Александрович, а вот сейчас уже хватит — я подустала”. Он внезапно заулыбался совсем по-другому: “Я же так говорю, потому что вы мне симпатичны…”. И после этого больше никаких шпилек не было».
На съемках «Забытой мелодии для флейты» Догилева была уверена, что ее снимут с роли
Еще более тяжелым испытанием для актрисы стала работа с Эльдаром Рязановым. Татьяна Анатольевна была уверена, что не очень нравится режиссеру и что ее могут заменить в любой момент.
«Да, он утвердил меня на роль, но мне казалось, что он сомневается в своем выборе. Однажды я даже услышала, как он кричал: “Что за артистку взяли — ни рукой, ни ногой пошевельнуть не может! ”. Правда, после премьеры он сделал вид, что ничего похожего не говорил, но я-то слышала… Тем не менее у актеров было поверье, что надо продержаться первые десять смен. Потому что после них исполнителей уже не меняют: пересъемки — удовольствие дорогое. И я держалась, хотя чувствовала себя ужасно. Особенно страшно было, когда Эльдар Александрович сказал, что надо полностью переделывать большую сцену — мое первое появление в квартире героя Леонида Филатова».
Тем не менее Догилевой удалось сохранить роль:
«Однако, вместо того чтобы критиковать меня, он начал искать “мой свет“. В павильоне остались оператор, осветители и Рязанов. Оказывается, до этого свет был совсем неудачный, и я плохо выглядела. А ему было нужно, чтобы девушка была привлекательной. В общем, они колдуют с приборами, и вдруг слышу, как Рязанов говорит, глядя в камеру: “Хорошенькая… ”. И это обо мне! После той смены я поняла, что роль — моя! Единственный раз в моей карьере режиссер остановил съемку ради того, чтобы я выглядела максимально хорошо».
По мнению Догилевой, идеальной женой она не была никогда
Татьяна Анатольевна была замужем дважды. Первый брак был студенческим и продлился всего три месяца. Со вторым мужем, писателем, Догилева прожила 18 лет и родила дочь Екатерину.
«У Миши была прекрасная мама — Рита Михайловна… Она обожала своего сына, считала его самым талантливым на свете и всегда считала, что интересы мужа намного главнее интересов жены. И того же она ждала от меня. Я же не понимала, почему должна жертвовать всем ради мужчины, поэтому у нас с ней были постоянные терки, прикрытые налетом интеллигентных отношений».
Не вдохновляли актрису и «домашние радости», такие как уборка по дому и приготовление семейных ужинов.
«С одной стороны, все умею — и полы мыть, и борщ варить… А с другой — вроде и умею, но не люблю. Так что талант жены во мне очень не развит. Я безнадежна».
После ситкома «Люба, дети и завод» Татьяна Догилева попала в психиатрическую клинику
«Я эту работу даже вспоминать не хочу. Это невозможно, просто невозможно! Каждый день по 12 часов быть в кадре! У меня менялись партнеры, а я все время говорила, говорила, говорила… У нас была отличная группа, прекрасные отношения с режиссером. И роль мне нравилась. Но съемки нон-стоп были абсолютным адом. У меня сломался механизм сна, я вообще не спала, меня не брало ни одно снотворное, даже психотропное. В итоге нервы не выдержали. У меня было полное ощущение, что я умираю: сердце колотится, дышать невозможно, меня трясет… Однажды на спектакле я попросту разрыдалась: не по роли, а просто так. Переклинивало горло, и я могла только рыдать…».
К счастью, подруги нашли для актрисы хорошего специалиста и положили ее в психиатрическую клинику, где Догилева провела месяц. После этого она поняла, что жизнь ценнее любой профессии.
После конфликта с Михалковым от Догилевой отвернулись некоторые коллеги по цеху
В конце 2010 года в Малом Козихинском переулке студия «ТриТэ» Никиты Михалкова начала строить гостиницу для звезд. Догилева присоединилась к тем, кто пытался остановить эту стройку, и принимала активное участие в пикетировании. В ответ Михалков пригрозил актрисе исключением из Союза кинематографистов из-за «неуплаты членских взносов».
«После этой истории кое-какие коллеги попросту перестали со мной здороваться. Я же не стеснялась — подходила к ним и спрашивала, в чем дело. “Я плохо вижу”, — отвечали мне. Интересно, правда? Еще совсем недавно человек буквально на шею мне бросался при встрече, а теперь внезапно ослеп. Бывает же такое!».
Догилева делала пластическую операцию
Дело было в 2000 году. Актрисе перестали предлагать роли героинь, а соглашаться играть комических старух ей не хотелось.
«Это была профессиональная необходимость. У меня сильно “опустилось” лицо, а я еще могла поиграть героинь. И, кстати, их потом и поиграла. То есть я продлила себе актерскую жизнь на десять лет. Но сегодня никакого смысла в пластике я не вижу. Я нормально отношусь к своему возрасту и не собираюсь молодиться. Наоборот: меня пугают женщины с лицом, похожим на попку. Глаза-то все равно выдают твой возраст. И я не хочу иметь лицо из ботокса. У актрис, прошедших через такие операции, всегда одно выражение лица — а это приговор для нашей профессии».
Татьяна Догилева пробовала себя в режиссуре
В 1998 году Татьяна Анатольевна поставила свой первый спектакль «Лунный свет, медовый месяц», пьесу для которого написал ее муж Михаил Мишин. После этого у нее было еще несколько театральных премьер, которые она выпустила в качестве режиссера. А в 2007-м Догилева сняла дебютную картину «Лера».
«Я все время хотела крикнуть слово: “Мотор!”. Эта безумная идея меня преследовала. И не могу объяснить, почему! Ведь режиссерских амбиций у меня нет: мне удалось их реализовать в театре. И тем не менее несколько раз я ломилась в эту дверь. Один раз даже почти запустилась: были подписаны договоры, написаны музыка и стихи, это была музыкальная комедия… Однако картину закрыл продюсер, у которого начались финансовые проблемы. Но я не сдалась. И вот нашлась компания, которая за очень маленькие деньги и за очень короткие сроки дала мне возможность крикнуть это заветное слово “Мотор!”. В итоге я сняла свою “Леру” за 12 смен! Но ведь сняла! Чем страшно горжусь, удивляюсь и восхищаюсь».
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