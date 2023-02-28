«Не ходи в театральный, у тебя тяжелая внешность»: 10 фактов о Татьяне Догилевой

Татьяна Анатольевна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в деревне Ново-Михайловское Московской области. Ее родители — Анна Афанасьевна и Анатолий Михайлович — были простыми рабочими на мукомольном заводе.

«Я из рабочей семьи, и в театр ходила довольно редко. Поэтому плохо себе представляла, что такое актерская профессия. Тем не менее какая-то необъяснимая энергия тащила меня в эту сторону».

Будущая актриса не любила сидеть на месте, поэтому активно занималась легкой атлетикой и ходила в студию юного актера при Центральном телевидении, где ее постоянно убеждали выбрать какую-то другую профессию.

«Я была довольна и своей жизнью, и своей школой, но мне хотелось чего-то экстраординарного, экзотического. Одна из мыслей была стать артисткой, хотя меня от этого отговаривали. Поэтому я попутно училась и в школе молодого востоковеда, и где-то еще. Я по натуре была увлекающейся девочкой. Каждый год мне говорили: “Не иди в театральный, у тебя тяжелая внешность”. И я соглашалась, но как только туда были объявлены первые туры, то сразу ринулась».

В ГИТИСе у Догилевой был роман с Юрием Стояновым