Непростая судьба советской Золушки

Когда ей исполнилось 14 лет, умер отец, и они с матерью осели в Ленинграде, где их приняли в труппу местного цирка. Самым популярным номером из репертуара девушки была виртуозная игра на ксилофоне. Но инструмент был очень тяжелым, и Янина приспособилась его носить на голове. В дальнейшем она наивно полагала, что запредельная нагрузка на позвоночник в юности сказалась на остановке её роста.

Она и так с детства была миниатюрной девочкой, а тут её рост остановился еще в подростковом возрасте на отметке 148 см.