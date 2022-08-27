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Непростая судьба советской Золушки

Непростая судьба советской Золушки

Автор:
27 августа 2022 10:17
Сообщество : Кино
Метки: Янина Жеймо   актриса   золушка   кино   роль   судьба   факты   фильм   фото   
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Любители советского кино должны хорошо помнить эту актрису. До сих пор она считается лучшей отечественной Золушкой, хотя фильму с её участием в этом году исполнилось 75 лет.

Янина Жеймо родилась в 1909 году в Белоруссии в семье польского циркача Юзефа Жеймо. С шести лет она и сама выступала на манеже. Была гимнасткой, потом наездницей, а повзрослев, увлеклась музыкальной эксцентрикой. Играла на необычных музыкальных инструментах и имела большой успех у зрителей.

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Когда ей исполнилось 14 лет, умер отец, и они с матерью осели в Ленинграде, где их приняли в труппу местного цирка. Самым популярным номером из репертуара девушки была виртуозная игра на ксилофоне. Но инструмент был очень тяжелым, и Янина приспособилась его носить на голове. В дальнейшем она наивно полагала, что запредельная нагрузка на позвоночник в юности сказалась на остановке её роста.

Она и так с детства была миниатюрной девочкой, а тут её рост остановился еще в подростковом возрасте на отметке 148 см.

Лишь через много лет профессор медицины убедил её в том, что аномалия с маленьким ростом не связана с её физическими нагрузками в детстве, а является генетической предрасположенностью.

Но именно маленький рост позволил Янине сделать удачную карьеру драматической актрисы. Её впервые пригласили в кино 16-летнем возрасте, и в дальнейшем она несколько лет была востребованной киноактрисой, в том числе и в амплуа травести.

В жизни Янины были как счастливые, так и драматические моменты. Во время блокады в Ленинграде она похоронила многих своих близких. Чуть сама не умерла от голода и холода.

После войны актриса вернулась в кино и исполнила свою главную роль в карьере – Золушку в одноименном фильме по сценарию Евгения Шварца. В 38-летнем возрасте она блистательно сыграла наивную 16-летнюю героиню.

Имела славу и любовь миллионов зрителей, а вот власти актрису не жаловали. У неё не было званий, с мужем и сыном они много лет ютились по съёмным комнатам, пока вообще не оказались в бывшем гараже. Сын позже вспоминал:

«Жилищные условия были ужасными. Мы жили в одноэтажном домике, сделанном из гаража, во дворе какой-то организации. У мамы не было ничего. Ни нормальных нарядов, ни украшений. При этом ее знала вся страна. Она была обижена на судьбу. Друзей в гости в этот гараж она звать стеснялась».

В конце концов, в 1957 году они с мужем и сыном приняли решение покинуть страну и перебрались жить в Польшу к родственникам супруга. На этом актёрская карьера 48-летней Янины Жеймо завершилась.

Она скончалась через 30 лет в Варшаве в результате инфаркта. Это случилось в 1987 году, когда ей было 78 лет. По завещанию прах актрисы похоронили в Москве на Востряковском кладбище.

Её сын Юлий Жеймо позже рассказывал:

«Бывая на могиле мамы, вижу, как совершенно незнакомые люди восхищенно шепчутся: «Это та самая Золушка» — и кладут букеты цветов».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Янина Жеймо   актриса   золушка   кино   роль   судьба   факты   фильм   фото   
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4  комментария
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livaneth Час назад
Основная зрительская аудитория "Золушки" младше десяти лет. Им что 16, что 38 - взрослая тётя.
Кстати, по такому-же принципу 28-летний Михаил Боярский сыграл 18-и летнего Д "Артаньяна
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19k
Alf Полминуты назад
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