Ущерб от пожара на подмосковном складе Ozon оценивают в 10 миллиардов рублей

Здание почти целиком выгорело и ещё продолжает дымиться. Рассматриваются версии поджога и нарушения техники безопасности.
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По последним данным, один человек погиб, и один пропал без вести. Тринадцать сотрудников надышались дымом и обратились к врачам. Двух из них госпитализировали и выпишут уже сегодня.
На ликвидацию пожара ушло уже 17 часов:
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Но обугленные конструкции продолжают дымиться, их заливают водой:
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Общий ущерб превысил 10 миллиардов рублей, и сейчас рассматривается две причины пожара: нарушение ТБ при проведении сварочных работ и поджог.
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Общая сумма страховки по данному складу - 17 миллиардов рублей, поэтому следователи не исключают умышленного поджога. Хотя сейчас на первый план выходит версия о нарушении техники безопасности.
Как сообщила директор по коммуникациям Ozon Мария Заикина: всем клиентам, чьи заказы сгорели, вернут деньги. А продавцам, которые хранили на складе свои товары, выплатят компенсацию.
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АНТИФИШКИ
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Куйня какая-то
Не верю
УЖ очень жирный куш
Попрятать твар по другим склада, и спалить упаковочные отходы
Страховка шикарна
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А чего не в 100500 триллионов евро?
зарплатах,расходниках,материалах и тд и тп.. плакались бизнесюки зачем столько проверок пожарных и прочих ?!. а плакались что взятки давать надо или норм оборудование ставить,проводку норм делать и не руками вчерашних пастухов из степи. вот и получается что без проверок они расслабились, оборудовали всё помещиния по принципу "шо бы було" а какова оно качества и как ставили их не колышит. а итог вот он.
помидоров мне низя так что кидайте что то другое ...