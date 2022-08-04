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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 119 постов • 14 подписчиков подписаться
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Ущерб от пожара на подмосковном складе Ozon оценивают в 10 миллиардов рублей

Ущерб от пожара на подмосковном складе Ozon оценивают в 10 миллиардов рублей

Автор:
04 августа 2022 15:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: OZON   Истра   Поджог   Подмосковье   пожар   склад   следователи   техника безопасности   
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Здание почти целиком выгорело и ещё продолжает дымиться. Рассматриваются версии поджога и нарушения техники безопасности.

Вчера в подмосковном округе Истра начался пожар. Горел огромный склад Ozon:

По последним данным, один человек погиб, и один пропал без вести. Тринадцать сотрудников надышались дымом и обратились к врачам. Двух из них госпитализировали и выпишут уже сегодня.

На ликвидацию пожара ушло уже 17 часов:

Но обугленные конструкции продолжают дымиться, их заливают водой:

Общий ущерб превысил 10 миллиардов рублей, и сейчас рассматривается две причины пожара: нарушение ТБ при проведении сварочных работ и поджог.

Общая сумма страховки по данному складу - 17 миллиардов рублей, поэтому следователи не исключают умышленного поджога. Хотя сейчас на первый план выходит версия о нарушении техники безопасности.

Как сообщила директор по коммуникациям Ozon Мария Заикина: всем клиентам, чьи заказы сгорели, вернут деньги. А продавцам, которые хранили на складе свои товары, выплатят компенсацию.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: OZON   Истра   Поджог   Подмосковье   пожар   склад   следователи   техника безопасности   
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21  комментарий
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90k
Броненосец Потелкам 6 часов назад
Как-то не верится, что в складе класса А не работает сплинкерное пожаротушение, нет противопожарных перегородок с воротами, и вообще ничего нет
Куйня какая-то
Не верю
УЖ очень жирный куш
Попрятать твар по другим склада, и спалить упаковочные отходы
Страховка шикарна
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1k
Палыч Полчаса назад
оценивают в 10 миллиардов рублей ©
========
А чего не в 100500 триллионов евро?
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10k
Сергей Час назад
В обычную розетку сунули сварочный аппарат, соответственно проводка не выдержала. На фига с запасом, подешевле надо.
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42
sirobkovernik 3 часа назад
Торгашам не убудет.
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2k
poбт 3 часа назад
кароч скидок ближайшие 2 года не будет
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116
Den Li 3 часа назад
ага 4 ярда, помню во время наводнения у нас с пожарного щита ломы уплыли
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17k
alexis 4 часа назад
Не кладите все яйца в одну корзинку
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14k
Ser 5 часов назад
Хм.. у кого то есть сомнения? Что это поджог!
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372
Lexx 5 часов назад
Товар ещё реализовывать надо, а это же сколько возни. А тут хлоп! И 10 лярдов в один момент превращаются в 17. Profit!
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17k
Алексей 5 часов назад
млять - статус "передано в доставку" это теперь как?
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 часов назад
по мне так всё просто как угол. любой бизнес это экономия на всём .
зарплатах,расходниках,материалах и тд и тп.. плакались бизнесюки зачем столько проверок пожарных и прочих ?!. а плакались что взятки давать надо или норм оборудование ставить,проводку норм делать и не руками вчерашних пастухов из степи. вот и получается что без проверок они расслабились, оборудовали всё помещиния по принципу "шо бы було" а какова оно качества и как ставили их не колышит. а итог вот он.
помидоров мне низя так что кидайте что то другое ...
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6k
Shtoppi 6 часов назад
Да какая нахрен разница что за версия сейчас у следаков в фаворе - один хрен дело скоро прикроют, типа за недостаточностью улик или найдут какого-нибудь козла отпущения, ну или еще чего придумают, и после кто-то станет богаче на 17 млрд.
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