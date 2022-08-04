Ущерб от пожара на подмосковном складе Ozon оценивают в 10 миллиардов рублей

Общая сумма страховки по данному складу - 17 миллиардов рублей, поэтому следователи не исключают умышленного поджога. Хотя сейчас на первый план выходит версия о нарушении техники безопасности.

Как сообщила директор по коммуникациям Ozon Мария Заикина: всем клиентам, чьи заказы сгорели, вернут деньги. А продавцам, которые хранили на складе свои товары, выплатят компенсацию.