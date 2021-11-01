После ссоры с персоналом магазина покупатель в Бруклине бросил в помещение коктейль Молотова

Если бы не отважный прохожий, последствия могли бы быть более плачевными. После того, как вторая серия перфоманса не удалась, пироман сбежал. Два сотрудника магазина гнались за ним до метро и только там им удалось настичь поджигателя. Они удерживали мужчину до самого приезда полиции.



