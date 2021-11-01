FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 762 поста • 237 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
После ссоры с персоналом магазина покупатель в Бруклине бросил в помещение коктейль Молотова

После ссоры с персоналом магазина покупатель в Бруклине бросил в помещение коктейль Молотова (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 10:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Поджог   бруклин   видео   коктейль молотова   огонь   пожар   сша   
998
5
1

Файер-шоу прервал прохожий, который выбил из рук хулигана вторую бутылку с зажигательной смесью.

Джоэл Мангал решил, что поступки убеждают людей быстрее, чем слова. Поругавшись с продавцами продуктового магазина на Ностранд-авеню в Бруклин , он просто решил поджечь неугодное сердцу заведение.


Уже после первой бутылки с зажигательной смесью в магазине вспыхнули полки с товарами.

Продавцы из подсобки, спасаясь от огня, бросились к выходу. Как сообщают СМИ, при этом один из служащих магазина пострадал, но его жизни ничего не угрожает.


Если бы не отважный прохожий, последствия могли бы быть более плачевными. После того, как вторая серия перфоманса не удалась, пироман сбежал. Два сотрудника магазина гнались за ним до метро и только там им удалось настичь поджигателя. Они удерживали мужчину до самого приезда полиции.


Пожарный комиссар Даниэль Нигро заявил, что 38-летнему подозреваемому предъявлены обвинения в поджоге, нападении, незаконном хранении оружия и хулиганстве.

Что касается статистики, то по сравнению с прошлым годом, по сообщению издания DailyMail, общий уровень преступности в Нью-Йорке вырос. В некоторых категориях, таких как изнасилование и нападение этот показатель на 2,7% выше, чем в 2020 г.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Ynews   Поджог   бруклин   видео   коктейль молотова   огонь   пожар   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Dobry vojak Svejk Час назад
Негры и раньше берегов не видели, а теперь, когда им жопу целуют, вообще горизонты потеряли. Ну а что - за что боролись, господа пиндосы, то и получаете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
34k
Гёз Уленшпигель 11 минут назад
Ниггер уже ничего не боится даже в Бруклине. Всё, америке п.и.зд.е.ц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
ACU900 Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 39 минут назад
Ну а что вы хотели..свободная страна...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
991
Алексей Гулевич 41 минуту назад
смешного мало - но плин с такой фамилией и кликуха не надо ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
273
Andrey 45 минут назад
ну вот ,сейчас снова будут демонстрации по причине притеснения черножопых макак !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 47 минут назад
Ну так правильно, он зашел в магазин, а там персонал не на коленях. Можно и сжечь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Alex 48 минут назад
[мат] niggers...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
187
ἑωσφόρος 51 минуту назад
Я почему-то не удивлён тому, что это был черножопый.
Решил что на волне BLM ему всё сойдёт с рук?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
MerryGoRound 54 минуты назад
Фамилия Мангал уже говорит сама за себя... ))) Очередное черное чмо торчок из черного гетто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
MerryGoRound 50 минут назад
Пускай ультра левые власти Нью Йорка и т.д. по стране продолжают целовать ноги этим меньшинствам в своем буйном припадке толерантности, и не то будет...скоро все эти города запылают, а мэр Нью Йорка продолжит с телека убеждать всех других что "Это не черные/мексиканцы и т.д., это всё белые виноваты с их привилегиями!"... Ну, вы поняли... )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
MerryGoRound Полчаса назад
О, любители негров и их причиндалов минусят... Ну ну ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kucher 59 минут назад
Это поджигатель от дыма такой закопчёный? Ну негры же - законопослушные и вежливые, их жизни важны. Пляски папуасов ещё не начались в его защиту?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
С.В. 59 минут назад
Он же ниггер, ничего не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона Час назад
Мангал. Нигро. Они там что, прикалываются что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
SpoiltNail Час назад
А попытку убийства разве не припишут ему??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
MerryGoRound SpoiltNail 49 минут назад
Не, он же негр...меньшинство... всё спишут. И объявят еще и работников магазина виновными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сеньор Леонсио Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Viktor Час назад
Пусть амеры продолжают целовать негров в жопу . Они скоро в белый дом посрать будут ходить .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты "Позвоните архангелу Михаилу": вТроицком соборе Петербурга мужчина загорелся возле иконы "Позвоните архангелу Михаилу": вТроицком соборе Петербурга мужчина загорелся возле иконы Пожарные в США спасли девочку из горящего дома Пожарные в США спасли девочку из горящего дома Под огнём: в перестрелке у Пентагона погиб офицер полиции и пострадали несколько человек Под огнём: в перестрелке у Пентагона погиб офицер полиции и пострадали несколько человек В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200 В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12477



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
1
0
Защити свой дом от зомби
Арчил Гомиашвили: четыре тюремных срока, роман с Лиозновой и собственный игорный бизнес
1
89
Арчил Гомиашвили: четыре тюремных срока, роман с Лиозновой и собственный игорный бизнес
Набирающие популярность в сообществах
14 лучших фильмов ужасов, которые можно найти на Netflix
5
6
14 лучших фильмов ужасов, которые можно найти на Netflix
Налоги: их виды и функции
1
6
Налоги: их виды и функции
Моя Зомби-оборона: игра от Фишек и HIPER
Моя Зомби-оборона: игра от Фишек и HIPER
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#приколы#Ynews#в мире#забавно#прикол#знаменитости#позитив
#интересно#история#смешные#фотографии#познавательно#дети#СССР#музыка#Китай#сарказм
#фото#картинки#кино#прикольные#подборка#животные#на различный вкус#город#комментарии#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться