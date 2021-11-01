После ссоры с персоналом магазина покупатель в Бруклине бросил в помещение коктейль Молотова

Файер-шоу прервал прохожий, который выбил из рук хулигана вторую бутылку с зажигательной смесью.
Джоэл Мангал решил, что поступки убеждают людей быстрее, чем слова. Поругавшись с продавцами продуктового магазина на Ностранд-авеню в Бруклин , он просто решил поджечь неугодное сердцу заведение.
Уже после первой бутылки с зажигательной смесью в магазине вспыхнули полки с товарами.
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Продавцы из подсобки, спасаясь от огня, бросились к выходу. Как сообщают СМИ, при этом один из служащих магазина пострадал, но его жизни ничего не угрожает.
Если бы не отважный прохожий, последствия могли бы быть более плачевными. После того, как вторая серия перфоманса не удалась, пироман сбежал. Два сотрудника магазина гнались за ним до метро и только там им удалось настичь поджигателя. Они удерживали мужчину до самого приезда полиции.
Пожарный комиссар Даниэль Нигро заявил, что 38-летнему подозреваемому предъявлены обвинения в поджоге, нападении, незаконном хранении оружия и хулиганстве.
Что касается статистики, то по сравнению с прошлым годом, по сообщению издания DailyMail, общий уровень преступности в Нью-Йорке вырос. В некоторых категориях, таких как изнасилование и нападение этот показатель на 2,7% выше, чем в 2020 г.
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Решил что на волне BLM ему всё сойдёт с рук?