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Причиной пожара, из которого парни спасли девушку, стал поджог

Причиной пожара, из которого парни спасли девушку, стал поджог (3 фото)

Автор:
01 февраля 2022 08:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Поджог   Чертаново   видео   пожар   полиция   спасение человека   судимый   
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Квартиру в многоэтажке в Чертаново, как оказалось, умышленно поджег ранее судимый мужчина - об этом сообщили в Главном следственном управлении по Москве.

29 января в московской многоэтажке произошел пожар. Из горящей квартиры тогда удалось спастись двум парням, которые после, рискуя жизнью, помогли и девушке - момент ее эвакуации в квартиру этажом ниже попал на видео и восхитил россиян.


И хотя изначально выдвигались предположения о неисправности проводки или электроприборов, которые и привели к пожару, следствие установило истинную причину ЧП. Оказалось, что квартиру умышленно подожгли. В совершении этого преступления подозревают неоднократно судимого 42-летнего мужчину.


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На допросе он рассказал, что в то день поджег вещи у двери своей бывшей сожительницы, отомстив, таким образом, за расставание. После этого он ушел и не видел, к каким последствиям привела его месть. Самое ужасное, что от его поступка пострадали совершенно непричастные к их отношениям люди.


42-летнего Сергея Германова обвиняют в покушении на убийство. В настоящее время мужчина задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед районным судом о заключении фигуранта дела под стражу.


Напомним, что пожар произошел в трехкомнатной квартире, которую вскладчину снимали два парня: Адель и Тимур. В тот день к ним в гости пришли студенты Ирина и Игорь. Спустя несколько минут после их прихода начался пожар. Игорь успел выбежать из квартиры через коридор, но получил 40% ожогов. Остальные же остались внутри.


Мать Аделя так рассказывает о том, что случилось дальше: "Черный дым, ничего не видно. Адель собрал в рюкзак все свои важные вещи - телефоны и документы, карты, деньги - и сбросил вниз, в окно. Потом Ирине они с Тимуром сказали, чтобы она открыла окно в дальней комнате и дышала через окно", - рассказывает Наиля, мать Аделя. После этого ее сын, держась за подоконник окна своей комнаты, начал стучать ногами по окну квартиры ниже, то же самое делал Тимур. Сосед снизу открыл окно и впустил в квартиру парней. Сначала к нему спустился Тимур, после Адель. Затем нужно было спасать Ирину. Студенты начали кричать, чтобы она таким же образом вылезла в окно, после чего затащили ее в квартиру на 8-м этаже.


Спасенная девушка рассказала о том злополучном дне.




Что касается сгоревшей квартиры, то в ней ничего не осталось. П омещение выгорело практически полностью, стены закоптило даже на лестничной клетке.


Напомним, что при пожаре были эвакуированы 12 человек. Двое из них получили ожоги и находятся в столичной клинике.

Источник:

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Метки: Ynews   Поджог   Чертаново   видео   пожар   полиция   спасение человека   судимый   
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28  комментариев
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16k
albedo 2 часа назад
Зачем этого зверя вообще из заключения выпустили?
Очевидно, что это уже не человек.
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4k
mtonaka 20 минут назад
"Отомстил", дебил безмозглый!
Сейчас наверное локти кусает сидя в камере.
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1k
Жан Плов Лагман 37 минут назад
Соседу снизу накрыть поляну и поить его месяц. Если бы его не оказалось дома, ребят бы уже не было в живых!
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−8
грюнвальд 40 минут назад
2 года условно дадут
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1
Goldenhawk 47 минут назад
Интересно, молодая девушка в трусах в компании 3х парней....
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57
Дмитрий Goldenhawk 24 минуты назад
Че успела надеть в том и была
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1
Goldenhawk Дмитрий 21 минуту назад
То есть трусы успела одеть? )))
Не, слава Богу что живы здоровы конечно
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57
Дмитрий Goldenhawk 19 минут назад
Не будь таким занудой... Ты че студентом не был?)))
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1
Goldenhawk Дмитрий 18 минут назад
Да я прикалываюсь же)))
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6k
Акакий 59 минут назад
в штатах бы уже давно получил N пожизненных заключений)
у нас же на 9 ое мая на очередную амнистию выйдет, умысла же не было плохого)
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4k
Нескучный сад Час назад
Тупой скунс. Привык по жизни "давать ответочку" (в меру своего скудного ума). Жизнь его учит и учит, а научить никак не может. А этот слизень вертится и пока ещё выкручивается за счёт других. Но конец крысе уже близок!
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Парня зовут Адель?
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958
Monher 2 часа назад
Ну как, опять не вспоминать про карательную психиатрию? Посадить его в дурку, пусть галоперидолом наслаждается.
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1k
Viktor 2 часа назад
Сжечь ублюдка .
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