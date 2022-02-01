Причиной пожара, из которого парни спасли девушку, стал поджог

Квартиру в многоэтажке в Чертаново, как оказалось, умышленно поджег ранее судимый мужчина - об этом сообщили в Главном следственном управлении по Москве.
29 января в московской многоэтажке произошел пожар. Из горящей квартиры тогда удалось спастись двум парням, которые после, рискуя жизнью, помогли и девушке - момент ее эвакуации в квартиру этажом ниже попал на видео и восхитил россиян.
И хотя изначально выдвигались предположения о неисправности проводки или электроприборов, которые и привели к пожару, следствие установило истинную причину ЧП. Оказалось, что квартиру умышленно подожгли. В совершении этого преступления подозревают неоднократно судимого 42-летнего мужчину.
На допросе он рассказал, что в то день поджег вещи у двери своей бывшей сожительницы, отомстив, таким образом, за расставание. После этого он ушел и не видел, к каким последствиям привела его месть. Самое ужасное, что от его поступка пострадали совершенно непричастные к их отношениям люди.
42-летнего Сергея Германова обвиняют в покушении на убийство. В настоящее время мужчина задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед районным судом о заключении фигуранта дела под стражу.
Напомним, что пожар произошел в трехкомнатной квартире, которую вскладчину снимали два парня: Адель и Тимур. В тот день к ним в гости пришли студенты Ирина и Игорь. Спустя несколько минут после их прихода начался пожар. Игорь успел выбежать из квартиры через коридор, но получил 40% ожогов. Остальные же остались внутри.
Мать Аделя так рассказывает о том, что случилось дальше: "Черный дым, ничего не видно. Адель собрал в рюкзак все свои важные вещи - телефоны и документы, карты, деньги - и сбросил вниз, в окно. Потом Ирине они с Тимуром сказали, чтобы она открыла окно в дальней комнате и дышала через окно", - рассказывает Наиля, мать Аделя. После этого ее сын, держась за подоконник окна своей комнаты, начал стучать ногами по окну квартиры ниже, то же самое делал Тимур. Сосед снизу открыл окно и впустил в квартиру парней. Сначала к нему спустился Тимур, после Адель. Затем нужно было спасать Ирину. Студенты начали кричать, чтобы она таким же образом вылезла в окно, после чего затащили ее в квартиру на 8-м этаже.
Спасенная девушка рассказала о том злополучном дне.
Что касается сгоревшей квартиры, то в ней ничего не осталось. П омещение выгорело практически полностью, стены закоптило даже на лестничной клетке.
Напомним, что при пожаре были эвакуированы 12 человек. Двое из них получили ожоги и находятся в столичной клинике.
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Очевидно, что это уже не человек.
Не, слава Богу что живы здоровы конечно
у нас же на 9 ое мая на очередную амнистию выйдет, умысла же не было плохого)
на нарах посидеть? так там кормят по расписанию, и к распорядку он привык.
P.S. У меня сестра в детстве (70-ые) переписывалась с девочкой из Болгарии (раньше это была популярная тема, хоть как-то приобщиться с заграницей). Эту девочку звали Иванка. А вот младшего брата у нее звали Марий...