Причиной пожара, из которого парни спасли девушку, стал поджог

Напомним, что пожар произошел в трехкомнатной квартире, которую вскладчину снимали два парня: Адель и Тимур. В тот день к ним в гости пришли студенты Ирина и Игорь. Спустя несколько минут после их прихода начался пожар. Игорь успел выбежать из квартиры через коридор, но получил 40% ожогов. Остальные же остались внутри.





Мать Аделя так рассказывает о том, что случилось дальше: "Черный дым, ничего не видно. Адель собрал в рюкзак все свои важные вещи - телефоны и документы, карты, деньги - и сбросил вниз, в окно. Потом Ирине они с Тимуром сказали, чтобы она открыла окно в дальней комнате и дышала через окно", - рассказывает Наиля, мать Аделя. После этого ее сын, держась за подоконник окна своей комнаты, начал стучать ногами по окну квартиры ниже, то же самое делал Тимур. Сосед снизу открыл окно и впустил в квартиру парней. Сначала к нему спустился Тимур, после Адель. Затем нужно было спасать Ирину. Студенты начали кричать, чтобы она таким же образом вылезла в окно, после чего затащили ее в квартиру на 8-м этаже.





Спасенная девушка рассказала о том злополучном дне.



