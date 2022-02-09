Появились подробности разбойного нападения на магазин в подмосковной Истре

В 11 вечера во вторник в небольшом посёлке Новопетровское произошло преступление, повергшее в шок местных жителей. Посёлок небольшой, в нём проживает меньше 5 тысяч человек и все друг друга знают. Поэтому разбойные нападения с убийством для сельчан были чем-то невероятным, возможным только на экранах телевизоров, пока не завезли мигрантов .





Примечательно, что пострадавшие в ходе нападения женщина-кассир и директор магазина знали в лицо и налётчиков - «трудолюбивые» мигранты часто закупались в этом магазине. Поэтому, собственно, иностранные специалисты были прекрасно осведомлены, где находится подсобка с сейфом и что поздно вечером, перед закрытием супермаркета, им никто не окажет достойного сопротивления.





Вооружившись рукоятками от топора, а не битами, как сообщалось ранее, двое мигрантов ворвались в магазин, жестоко избили топорищем кассиршу и добили её ногами, когда окровавленная женщина попыталась встать. 51-летняя сотрудница «Пятерочки» от полученных травм скончалась на месте.