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Появились подробности разбойного нападения на магазин в подмосковной Истре

Появились подробности разбойного нападения на магазин в подмосковной Истре (3 фото + 3 видео)

Автор:
09 февраля 2022 16:53
Сообщество : Криминал
Метки: Истра   Подмосковье   видео   задержание   мигранты   разбой   
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Дорогие гости, работающие на благо российской экономики, убили сотрудницу супермаркета из-за несчастных 70 тысяч рублей.

В 11 вечера во вторник в небольшом посёлке Новопетровское произошло преступление, повергшее в шок местных жителей. Посёлок небольшой, в нём проживает меньше 5 тысяч человек и все друг друга знают. Поэтому разбойные нападения с убийством для сельчан были чем-то невероятным, возможным только на экранах телевизоров, пока не завезли мигрантов.


Примечательно, что пострадавшие в ходе нападения женщина-кассир и директор магазина знали в лицо и налётчиков - «трудолюбивые» мигранты часто закупались в этом магазине. Поэтому, собственно, иностранные специалисты были прекрасно осведомлены, где находится подсобка с сейфом и что поздно вечером, перед закрытием супермаркета, им никто не окажет достойного сопротивления.


Вооружившись рукоятками от топора, а не битами, как сообщалось ранее, двое мигрантов ворвались в магазин, жестоко избили топорищем кассиршу и добили её ногами, когда окровавленная женщина попыталась встать. 51-летняя сотрудница «Пятерочки» от полученных травм скончалась на месте.

Серьезные травмы также получила управляющая магазина и её муж, приехавший забрать супругу с работы. 52-летнего мужчину вытащили на улицу, жестоко избили и прокололи колёса его автомобиля.


«В Истринскую ГБ был доставлен 52-летний мужчина с диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, рвано-скальпированная рана головы, травматическая ампутация ногтевой фаланги пятого пальца левой кисти, а так же 43-летняя женщина с рвано-ушибленной раной головы, переломом первой пястной кости левой кисти», - сообщили в МВД.

Добычей налётчиков стали 70 тысяч рублей (в СК называют сумму в 96 тысяч). Но они даже не успели их поделить - через несколько часов мигрантов задержали в соседнем селе - в 50 километрах от места преступления. Грабителей было четверо - двое совершали разбойное нападение, третий стоял на стрёме, четвертый находился за рулём автомобиля.

Прокуратура взяла расследование дела на особой контроль. В отношении молодых таджиков (всем от 19 до 24 лет) возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 162 УК («Разбой, совершённый организованной группой») и ч. 4 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть»). По первой статье им грозит от 8 до 15 лет, по второй - до 15 лет заключения.


Компания X5 Retail Group пообещала организовать похороны и выплатить семье побившей сотруднице миллион рублей.


«В настоящий момент мы находимся в тесном контакте с родственниками Людмилы Вяткиной, которая работала кассиром в нашем магазине в подмосковной Истре. Торговая сеть выражает соболезнования родственникам Людмилы, покроет все расходы на похороны, а также выплатит миллион рублей семье», - сообщили в пресс-службе компании.

СМИ и ТГ-каналы внезапно вновь вспомнили о необходимости ужесточения миграционной политики. И так же внезапно забудут. До следующего громкого преступления...

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Метки: Истра   Подмосковье   видео   задержание   мигранты   разбой   
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24k
Ваня Час назад
вешать надо, только так...
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69k
parallax 8 минут назад
Сколько эмоций в комментариях, а хрен ли толку?
Надо не на фишках пар выпускат, а дружно выходить на улицу и требовать от власти срочных изменений миграционной политики. А не если не будет идменений, то выносить власть.
Иначе будет только хуже.
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6k
Александр Зотов 10 минут назад
ска, почему эти выродки даже хотя бы не отп***ные в хлам...говорит он чё-то там, глазки потупив
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6k
Крошка Кайдзю 20 минут назад
Будут отсяживать в Таджикистане? Ведь так?
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722
Трям 24 минуты назад
За каждое такое преступление - напалмом выжигать аул каждого из мудаков. Со всеми родными, родственниками и соседями. Иначе ни как.
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15k
Hairy. Полчаса назад
Это ведь была чья-то мама, жена, дочь, сестра. Мрази чурки и в первую очередь мрази те, кто пользуюясь властью их сюда завозит десятками миллионов.
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6k
a_komolow Полчаса назад
На кол чурок!
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21k
Добрый Алабай Полчаса назад
Пора уже нарезное оружие раздавать народу для самообороны. А то "доблестные" правоохренители появляются после совершения преступления. По факту, нас никто не защищает от диких среднеазиатских мигрантов и кавказских чурок.
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39k
Alex Полчаса назад
Больше пускайте этих тварей в Россию.
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1k
Максим Максимов Полчаса назад
Был я в этой Пятёрочке. Стоит на Волоколамском шоссе между Румянцево и Ново-Петровском. Место и так глухое, а зимой так вообще, несмотря, что шоссе рядом. В магазине всегда чисто и приветливый персонал. Очень жаль пострадавших. Семье покойной - искренние соболезнования.
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5k
Core 39 минут назад
что значит по неосторожности, сменить на умышленное и спалить к херам их родной аул с соплеменниками. 1 нападение здесь - 1 выжженый аул этих животных. они не понимают по людски, а вот силу понимают просто прекрасно
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15k
Hairy. 40 минут назад
Есть ещё вопросы?
Ссылка www.youtube.com
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1k
Вадим Курбатов 41 минуту назад
Свиные выкидыши
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5k
Бу 42 минуты назад
Ну и как после такого нормально относиться к этим тварям?(
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11
Мурзик 45 минут назад
Разве таджикстон соседствует с рашкой етаж почти Африка Отстроить забор южнее Краснодара с етими чорными братанами !
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1k
Али 46 минут назад
Только публичная смертная казнь за любое проявление агрессии! Только 100% неотвратимость наказания за любое, даже мелкое преступление, с реальными сроками по максималке! И только с самообеспечением (пусть их родственники или их государство платит за их содержание за решеткой)!
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9
Дмитрий Черноштан 47 минут назад
Раньше только Кавказ свои обезьяньи выходки показывал, а теперь еще одна нечисть голову подняла...
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35k
Нанук Паналык 47 минут назад
Интересно,Ольга Врадий на генерала насо...наслужит?
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9k
Кенвуд 52 минуты назад
Не думал, что смогу даже подумать такое, но теперь даже сказать хочу: их матерей так же запинать у них на глазах. Валить тварей пора
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1k
AGold 54 минуты назад
ох, скоро эти чучелоиды прочувствуют по полной...
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Денис 56 минут назад
Нелюди поганые .
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