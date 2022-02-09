Появились подробности разбойного нападения на магазин в подмосковной Истре

Дорогие гости, работающие на благо российской экономики, убили сотрудницу супермаркета из-за несчастных 70 тысяч рублей.
В 11 вечера во вторник в небольшом посёлке Новопетровское произошло преступление, повергшее в шок местных жителей. Посёлок небольшой, в нём проживает меньше 5 тысяч человек и все друг друга знают. Поэтому разбойные нападения с убийством для сельчан были чем-то невероятным, возможным только на экранах телевизоров,
пока не завезли мигрантов.
Примечательно, что пострадавшие в ходе нападения женщина-кассир и директор магазина знали в лицо и налётчиков - «трудолюбивые» мигранты часто закупались в этом магазине. Поэтому, собственно, иностранные специалисты были прекрасно осведомлены, где находится подсобка с сейфом и что поздно вечером, перед закрытием супермаркета, им никто не окажет достойного сопротивления.
Вооружившись рукоятками от топора, а не битами, как сообщалось ранее, двое мигрантов ворвались в магазин, жестоко избили топорищем кассиршу и добили её ногами, когда окровавленная женщина попыталась встать. 51-летняя сотрудница «Пятерочки» от полученных травм скончалась на месте.
Момент нападения на сотрудницу магазина. Строго 18+
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Серьезные травмы также получила управляющая магазина и её муж, приехавший забрать супругу с работы. 52-летнего мужчину вытащили на улицу, жестоко избили и прокололи колёса его автомобиля.
«В Истринскую ГБ был доставлен 52-летний мужчина с диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, рвано-скальпированная рана головы, травматическая ампутация ногтевой фаланги пятого пальца левой кисти, а так же 43-летняя женщина с рвано-ушибленной раной головы, переломом первой пястной кости левой кисти», - сообщили в МВД.
Добычей налётчиков стали 70 тысяч рублей (в СК называют сумму в 96 тысяч). Но они даже не успели их поделить - через несколько часов мигрантов задержали в соседнем селе - в 50 километрах от места преступления. Грабителей было четверо - двое совершали разбойное нападение, третий стоял на стрёме, четвертый находился за рулём автомобиля.
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Прокуратура взяла расследование дела на особой контроль. В отношении молодых таджиков (всем от 19 до 24 лет) возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 162 УК («Разбой, совершённый организованной группой») и ч. 4 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть»). По первой статье им грозит от 8 до 15 лет, по второй - до 15 лет заключения.
Компания X5 Retail Group пообещала организовать похороны и выплатить семье побившей сотруднице миллион рублей.
«В настоящий момент мы находимся в тесном контакте с родственниками Людмилы Вяткиной, которая работала кассиром в нашем магазине в подмосковной Истре. Торговая сеть выражает соболезнования родственникам Людмилы, покроет все расходы на похороны, а также выплатит миллион рублей семье», - сообщили в пресс-службе компании.
СМИ и ТГ-каналы внезапно вновь вспомнили о необходимости ужесточения миграционной политики. И так же внезапно забудут. До следующего громкого преступления...
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Надо не на фишках пар выпускат, а дружно выходить на улицу и требовать от власти срочных изменений миграционной политики. А не если не будет идменений, то выносить власть.
Иначе будет только хуже.
Надо бороться с причиной, а не со следсвием.