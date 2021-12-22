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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 44 поста • 3 подписчика подписаться
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"Мне надоело там работать!": томскую "Ленту" поджёг сотрудник, который очень сильно устал

"Мне надоело там работать!": томскую "Ленту" поджёг сотрудник, который очень сильно устал (2 фото + 3 видео)

Автор:
22 декабря 2021 07:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Поджог   интересное   лента   охранник   пожар   работник   томск   фото   
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21 декабря в Томске полыхал гипермаркет "Лента" площадью более 6 тысяч квадратных метров. Как оказалось, виновником пожара стал 33-летний сотрудник Саша Шнайдер. Мужчина всё никак не мог поставить правильно ценники и психанул.

Началось всё с того, что Саша Шнайдер устроился две недели назад в "Ленту". Мужчина стоит на учёте в психдиспансере, он слышит голоса. Последние два года Саша забил на обследования и перестал ходить в больницу. Именно голоса подсказали мужчине поджечь магазин.

Работник стоял и менял ценники. Эту работу ему дала менеджер. Каждый раз мужчина путал ценники, менеджер приходила и заставляла их переставлять местами. Саша взбесился. Он взял "Уайт-спирит", облил пиротехнику и поджёг, сообщает SHOT.

Молодого человека задержали силовики у него дома. После поджога он ушёл домой отдохнуть.

"Мне надоело там работать! Я взял на полке "Уайт-спирит", облил пиротехнику и поджёг", - заявил Александр.

Ранее мужчина уже был судим за кражу и угон авто. Крыша рухнула и у него, и у "Ленты", выгоревшей на площади 3500 квадратов. Ущерб от поджога уже оценили более чем в 2 МЛРД (!) рублей. И эта сумма касается только самого здания. Потери товара будут оценивать завтра, уточняет Telegram-канал SHOT.

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Метки: Поджог   интересное   лента   охранник   пожар   работник   томск   фото   
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1k
Никита Сергеевич 2 часа назад
А почему личности с такими расстройствами психики спокойно расхаживают по улицам и даже находят себе работу? Один поджог устроил, второй начнет ножом тыкать во всех подряд. Кто делает выводы, что этому можно на свободе гулять, а этого надо в дурдоме лечить? Посадить бы пару таких расп.и.з.д.яев.
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259
Сигизмунд Лазаревич 16 минут назад
вот что бывает когда из жалости берешь на работу дебила
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654
Сергей Викторович 17 минут назад
Ну поздравляю. Политика "платить как можно меньше сотрудникам"приносит свои плоды.
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−8
байхун 23 минуты назад
гадюшник застрахован был ?
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−8
байхун Полчаса назад
лента стопудово принадлежит единопутинососам ?
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−8
байхун Михаил 21 минуту назад
я твой мамин гроб гвозди х-уем забивал !
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3k
Dmitrii Ivanov Полчаса назад
"Сап двач, что делать если зайэбал менеджер?"
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1k
Шпиц 36 минут назад
Красочно ушёл, с размахом!
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16k
Николай 39 минут назад
Вот такой же вот "Саша Шнайдер" в 1914 году Франца Фердинанда пристрелил и началась Первая мировая война.
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9k
кот базилий 43 минуты назад
Сколько же ибанутых среди нас - этот магазин сжег, вчера на ветерана поссал. И они собой гордятся .Это пиз--ц товарищи.
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−8
байхун кот базилий Полчаса назад
хоть бы кто путлерца грохнул к новому году ...
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326
Flexx U 51 минуту назад
Лента мля ржу не могу скупой платит дважды. Взяли работать психа за копейки получите! Зарошо что он менеджера не завалил а ведь мог!
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151
<name> Час назад
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163
Иванов Петров Сидоров Час назад
"Мне надоело там работать!" Надоело, так не работай там. Жечь то зачем? Еще можно было бы понять, если бы деньги не платили.
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15k
ВОВЧЕГ Час назад
Т.е это голоса привели его на эту работу, уволить СБ за то что не смогли пообщаться с этими голосами на собеседовании.
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11k
Серёга@ Час назад
Это что за здание в два миллиарда ?! Кремль?
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
В любой стране мира 2-3 % населения психически больные люди. Около 15 % имеют с этим сложности, депрессии, переутомлениее и т.п. но даже в нашей стране 3000000 по больницам не поместить, вот и пытаются хоть как то привлечь к работе. Но за такими нужен глаз да глаз, тут не досмотрели и в отделе кадров поставив на работу с людьми и начальница не глянув личное дело.
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6k
Николай Час назад
Работников да подешевле подешевле... так и живем...
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161k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Саша Шнайдер-этим всё сказано, гастербайтер?)
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2k
Denis 2 часа назад
Гораздо же важнее снять видео, чем принести огнетушитель....
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1k
smokes 2 часа назад
ну теперь отдохнет лет 8..
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2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Вопрос к кадровикам. У меня в организации каждый кандидат проверку у безопасников проходит, от тех ничего не утаить. Видно не рвется в ленту особо никто, приходится с тем что есть работать.
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63k
parallax 2 часа назад
Устал работать в Ленте, будет работать на зоне.
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