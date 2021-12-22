"Мне надоело там работать!": томскую "Ленту" поджёг сотрудник, который очень сильно устал

Ранее мужчина уже был судим за кражу и угон авто. Крыша рухнула и у него, и у "Ленты", выгоревшей на площади 3500 квадратов. Ущерб от поджога уже оценили более чем в 2 МЛРД (!) рублей. И эта сумма касается только самого здания. Потери товара будут оценивать завтра, уточняет Telegram-канал SHOT.