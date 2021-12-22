"Мне надоело там работать!": томскую "Ленту" поджёг сотрудник, который очень сильно устал

21 декабря в Томске полыхал гипермаркет "Лента" площадью более 6 тысяч квадратных метров. Как оказалось, виновником пожара стал 33-летний сотрудник Саша Шнайдер. Мужчина всё никак не мог поставить правильно ценники и психанул.
Началось всё с того, что Саша Шнайдер устроился две недели назад в "Ленту". Мужчина стоит на учёте в психдиспансере, он слышит голоса. Последние два года Саша забил на обследования и перестал ходить в больницу. Именно голоса подсказали мужчине поджечь магазин.
Работник стоял и менял ценники. Эту работу ему дала менеджер. Каждый раз мужчина путал ценники, менеджер приходила и заставляла их переставлять местами. Саша взбесился. Он взял "Уайт-спирит", облил пиротехнику и поджёг, сообщает SHOT.
Молодого человека задержали силовики у него дома. После поджога он ушёл домой отдохнуть.
"Мне надоело там работать! Я взял на полке "Уайт-спирит", облил пиротехнику и поджёг", - заявил Александр.
Ранее мужчина уже был судим за кражу и угон авто. Крыша рухнула и у него, и у "Ленты", выгоревшей на площади 3500 квадратов. Ущерб от поджога уже оценили более чем в 2 МЛРД (!) рублей. И эта сумма касается только самого здания. Потери товара будут оценивать завтра, уточняет Telegram-канал SHOT.
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Зае.бался, облил уайт-спиритом фейрверки и сжёг магазин нах.уй.
Ну и подвинулся рассудком... (с)