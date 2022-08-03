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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 118 постов • 14 подписчиков подписаться
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В Подмосковье полыхает гигантский склад Ozon

В Подмосковье полыхает гигантский склад Ozon

Автор:
03 августа 2022 13:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: OZON   Истра   Подмосковье   замыкание   пожар   склад   
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Площадь возгорания - двадцать тысяч квадратных метров.

В Истринском районе загорелся один из главных складов Ozon.

По предварительным данным, случилось замыкание: сначала загорелись стеллажи, потом огонь охватил треть здания.

Все сотрудники эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Upd: пострадавшие всё-таки появились. Три человека надышались дымом и обратились к врачам, одного из них госпитализировали.

Источник:

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Метки: OZON   Истра   Подмосковье   замыкание   пожар   склад   
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17  комментариев
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274
HalloFreeSpace 47 минут назад
Бригады пожарных теперь с новыми айфонами ? )))
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Гепатит С 17 минут назад
Ябпотушил
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4k
kleyman 22 минуты назад
Только попробуйте мне сумку не доставить в срок, суки!
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831
Alex 23 минуты назад
Блин, буквально в понедельник успел чехол для планшета получить.
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6k
Shtoppi Полчаса назад
почта России конкурентов убирает)))))))))))))))))
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38k
Вепс Полчаса назад
Системы пожаротушения судя по всему не было?
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62k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Главное, что люди не пострадали!
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pynh 40 минут назад
Эх, спиннинги бы мои не сгорели =) На рыбалку на выходных охота
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August

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