В Подмосковье полыхает гигантский склад Ozon

Площадь возгорания - двадцать тысяч квадратных метров.
В Истринском районе загорелся один из главных складов Ozon.
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По предварительным данным, случилось замыкание: сначала загорелись стеллажи, потом огонь охватил треть здания.
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Все сотрудники эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
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Upd: пострадавшие всё-таки появились. Три человека надышались дымом и обратились к врачам, одного из них госпитализировали.
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