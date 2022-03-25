Мститель с горящими пятками: в Подмосковье неизвестный поджёг «Мерседес»

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Ночью 25 марта, в подмосковном Солнечногорске неизвестный злоумышленник совершил поджог Mercedes C-класса. Также досталось и двум припаркованным рядом автомобилям.
Судя по видео, злоумышленник использовал для поджога горючую жидкость и едва не обгорел сам. Убежал с места преступления, сверкая пятками.
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Досталось двум припаркованным рядом автомобилям. «Мерседес» и «Нексия» уже не подлежат восстановлению, а вот «Паджерику» повезло больше, но учитывая нынешние цены на запчасти, ремонт обойдется в кругленькую сумму.
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Поджог случился на улице Банковской возле дома №15. Будем надеяться, что полиция найдёт негодяя.
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АНТИФИШКИ
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