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Мститель с горящими пятками: в Подмосковье неизвестный поджёг «Мерседес»

Мститель с горящими пятками: в Подмосковье неизвестный поджёг «Мерседес» (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 марта 2022 14:29
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Поджог   Подмосковье   авто   видео   возгорание   пожар   преступление   
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Ночью 25 марта, в подмосковном Солнечногорске неизвестный злоумышленник совершил поджог Mercedes C-класса. Также досталось и двум припаркованным рядом автомобилям.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Mercedes   Поджог   Подмосковье   авто   видео   возгорание   пожар   преступление   
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5  комментариев
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3k
Евгений 2 часа назад
Представитель след. кома ведёт расследование

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11k
Karelian 3 минуты назад
"Будем надеяться, что полиция найдёт негодяя."
Машины просто так не сжигают.
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2k
Ал 16 минут назад
Жалко владельца нексии. Такие цены на автомобили, что вряд ли он в ближайшее время что укупит. А вот владелец мерса, застрахован в каско, скорее всего, и получит бабосы на новый.
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26k
koleos72 Полчаса назад
В советское время начали бы раскручивать с пострадавшего! Кто, что, сколько. Выявили бы кучу нарушений и посадили бы кучу спекулянтов. Сейчас сложнее-спекулянтов нет, барыги-самозанятые, преступник-малолетка...
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
И че нам делать? Кого пожалеть? Хватит постить куйню.
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