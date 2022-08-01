«Это (не)исключено!»: уехавшая певица Светлана Лобода поделилась планами о возвращении в Россию

В интервью она рассказала, хочет ли снова приехать в Москву.
После февральских событий Светлана Лобода уехала из России. Как она утверждает - чтобы заняться гуманитарной помощью гражданам Украины. И всё это время довольно нелестно отзывалась о нашей стране.
За это её внесли в «чёрный список» артистов, которым запрещён въезд в РФ. Хотя здесь не обошлось без странностей, потому что её имя появилось на плакате концерта ко дню города (25 июня) во Владивостоке. Местные жители это заметили и задали вопрос министру культуры Приморья. Та твёрдо заявила, что Лободы на концерте не будет:
«Со стороны правительства края не будет предоставлено таким певцам и певицам эстрадных площадок. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления таких артистов. Иначе люди просто не поймут».
После этого фамилия Лободы пропала с афиш.
На что Светлана отреагировала вот так: «Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши чёрные списки».
А недавно она дала интервью, в котором заявила:
«Я не вижу возможности даже думать, что я вернусь я вернусь в Москву и буду жить в России. Это исключено».
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Хотя многие считают, что Лобода слегка лукавит - потому что периодически появляются новости, что она всё-таки приедет и споёт на чьём-то корпоративе.
Никогда не говори никогда…
Но из-за её высказываний о России и внесения в «чёрный список», вернуться ей будет весьма непросто.
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АНТИФИШКИ
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