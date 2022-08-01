«Это (не)исключено!»: уехавшая певица Светлана Лобода поделилась планами о возвращении в Россию

За это её внесли в «чёрный список» артистов, которым запрещён въезд в РФ. Хотя здесь не обошлось без странностей, потому что её имя появилось на плакате концерта ко дню города (25 июня) во Владивостоке. Местные жители это заметили и задали вопрос министру культуры Приморья. Та твёрдо заявила, что Лободы на концерте не будет:

«Со стороны правительства края не будет предоставлено таким певцам и певицам эстрадных площадок. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления таких артистов. Иначе люди просто не поймут».

После этого фамилия Лободы пропала с афиш.

На что Светлана отреагировала вот так: «Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши чёрные списки».