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«Это (не)исключено!»: уехавшая певица Светлана Лобода поделилась планами о возвращении в Россию

«Это (не)исключено!»: уехавшая певица Светлана Лобода поделилась планами о возвращении в Россию

Автор:
01 августа 2022 16:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   артисты   афиша   владивосток   возвращение   певица   светлана лобода   черный список   
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В интервью она рассказала, хочет ли снова приехать в Москву.

После февральских событий Светлана Лобода уехала из России. Как она утверждает - чтобы заняться гуманитарной помощью гражданам Украины. И всё это время довольно нелестно отзывалась о нашей стране.

За это её внесли в «чёрный список» артистов, которым запрещён въезд в РФ. Хотя здесь не обошлось без странностей, потому что её имя появилось на плакате концерта ко дню города (25 июня) во Владивостоке. Местные жители это заметили и задали вопрос министру культуры Приморья. Та твёрдо заявила, что Лободы на концерте не будет:

«Со стороны правительства края не будет предоставлено таким певцам и певицам эстрадных площадок. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления таких артистов. Иначе люди просто не поймут».

После этого фамилия Лободы пропала с афиш.

На что Светлана отреагировала вот так: «Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши чёрные списки».

А недавно она дала интервью, в котором заявила:

«Я не вижу возможности даже думать, что я вернусь я вернусь в Москву и буду жить в России. Это исключено».


Хотя многие считают, что Лобода слегка лукавит - потому что периодически появляются новости, что она всё-таки приедет и споёт на чьём-то корпоративе.

Никогда не говори никогда…

Но из-за её высказываний о России и внесения в «чёрный список», вернуться ей будет весьма непросто.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   артисты   афиша   владивосток   возвращение   певица   светлана лобода   черный список   
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13  комментариев
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2k
Трям Час назад
Какой страшный трансвестит!
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6k
Echo 2 минуты назад
Ну у неё и ебл о, прости господи
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2k
Дмитрий 4 минуты назад
Пошла на йух!!! И хлебальник свой, пчёлами покусаный, не забудь..
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1k
Денис Ануфриев Полчаса назад
ехай накуй,ехай на всегда(С)
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3k
SandMANn 40 минут назад
Ні, померла - так померла!
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22k
Добрый Алабай 42 минуты назад
И вернётся, и концертить и корпоративить будет. И куча беспринципных тварей будут платить ей денежки и ходить на концерты.
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9k
Игорь 57 минут назад
к сожалению этот "черный" список - из числа "хотелок". Никаких официальных "черных списков" нет, а давно пора им появится.
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3k
Александр Час назад
Геморрой лица
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14k
Александр Час назад
Пусть в куев едет
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6k
Shtoppi Час назад
Нет уж, нам такого говна тут не надо. Пусть не приезжает.
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Hornet Час назад
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11k
Александр Час назад
Лабуда какая-то...
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August

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