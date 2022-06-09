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Ни капли жира: на открытии магазинов вернувшегося Adidas хотят видеть спортивных сотрудников

Ни капли жира: на открытии магазинов вернувшегося Adidas хотят видеть спортивных сотрудников

Автор:
09 июня 2022 21:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: nike   Россия   адидас   возвращение   интересно   новости   сотрудники   условия   
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Анонсированное возвращение спортивных брендов Adidas и Nike подтверждает тот факт, что сотрудников адидас уже начали готовить к открытию.

По информации от сотрудников, им предписали бегать не менее 300 минут в неделю и другими физическими упражнениями.

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Все это происходит в рамках программы немецкой компании, которая называется "Забег за океаны". Чтобы сотрудники не халтурили, каждый сотрудник должен использовать специальное приложение от компании.

Там фиксируется результат за неделю, также указывается сколько калорий было сожжено во время тренировок. Помимо контроля, приложение предлагает разнообразные физические упражнения, которые позволяют сформировать комплексные тренировки.

Сотрудники должны соблюдать данное условие, так как во время временной приостановки работы магазинов, сотрудникам выплачивалась заработная плата.

Видимо на открытии магазинов хотят видеть не заплывших жирочком продавцов, а поджарых молодых людей и красивых фитоняшек.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: nike   Россия   адидас   возвращение   интересно   новости   сотрудники   условия   
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13  комментариев
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7k
Владимир 42 минуты назад
Я думаю это правильно! А то этот бодипозитив уже порядком бесит. Свою начну подкалывать что, в адидас её не возьмут
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37k
Example 6.2.6 20 минут назад
Ну с точки зрения руководства - абсолютно верное решение. Они ж не заставляют их татуировку на лицо наносить или разговаривать на португальском. В магазинах косметики и нижнего белья, зачастую тоже девушки приятных стройных форм с симпатичными лицами работают - это положительно сказывается на продажах.
А какие королевы красоты ходят порой в казино в своей униформе.. можно запросто пропустить раздачу карт, засмотревшись как плывёт такая богиня :)
Кстати, я когда в Маке работал в 2006 году, на кассы тоже ни жирных, ни прыщавых не ставили, тока в меру упитанные с приятной наружностью - остальные, кто не вписывался в понимание руководства как должен выглядеть работник - фигачили на кухне, на доставке, на уборке и прочих подсобных хозяйствах.
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47k
Олег Полчаса назад
кто носит фирму адидас, тому любая баба даст?
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12k
кира 46 минут назад
Ну вот! А где новейшая западная ценность в виде толерантности или бодипозитива? Ата-та!
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4k
bumtester 48 минут назад
Ну слава богу. А то взяли одно время за моду в рекламе спорт товаров жиробесов показывать
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6k
Алексей 2 часа назад
Ну да, и на рекламных постерах будет вот это
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1k
Трям 2 часа назад
Пятки опустите! Тупые курицы!
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Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
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