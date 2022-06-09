Ни капли жира: на открытии магазинов вернувшегося Adidas хотят видеть спортивных сотрудников

Как стать блогером за 1 день

Теперь они не только у собак! Вживленные под кожу чипы контролируют жизнь россиян

Космос в куртке: Роскосмос выпустил линейку брендовой одежды

Россия - щедрая душа! Каким странам и зачем мы прощаем миллиардные долги?

Единственного кормильца многодетной семьи отправили в тюрьму за пиратское ПО

Дочь Мизулиной заявила, что Моргенштерн и прочие - западные агенты