Ни капли жира: на открытии магазинов вернувшегося Adidas хотят видеть спортивных сотрудников

Анонсированное возвращение спортивных брендов Adidas и Nike подтверждает тот факт, что сотрудников адидас уже начали готовить к открытию.
По информации от сотрудников, им предписали бегать не менее 300 минут в неделю и другими физическими упражнениями.
Все это происходит в рамках программы немецкой компании, которая называется "Забег за океаны". Чтобы сотрудники не халтурили, каждый сотрудник должен использовать специальное приложение от компании.
Там фиксируется результат за неделю, также указывается сколько калорий было сожжено во время тренировок. Помимо контроля, приложение предлагает разнообразные физические упражнения, которые позволяют сформировать комплексные тренировки.
Сотрудники должны соблюдать данное условие, так как во время временной приостановки работы магазинов, сотрудникам выплачивалась заработная плата.
Видимо на открытии магазинов хотят видеть не заплывших жирочком продавцов, а поджарых молодых людей и красивых фитоняшек.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А какие королевы красоты ходят порой в казино в своей униформе.. можно запросто пропустить раздачу карт, засмотревшись как плывёт такая богиня :)
Кстати, я когда в Маке работал в 2006 году, на кассы тоже ни жирных, ни прыщавых не ставили, тока в меру упитанные с приятной наружностью - остальные, кто не вписывался в понимание руководства как должен выглядеть работник - фигачили на кухне, на доставке, на уборке и прочих подсобных хозяйствах.