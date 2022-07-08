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Нерукопожатные-2: в Сети всплыл обновлённый список неугодных артистов

Нерукопожатные-2: в Сети всплыл обновлённый список неугодных артистов

Автор:
08 июля 2022 12:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Земфира   Шевчук   артисты   выступления   кортнев   несогласные   политика   сво   черный список   шоу бизнес   
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Документ обнародовал музыкант, обнаруживший себя в этом списке. Сейчас в нём 37 фамилий, но продюсеры шоубизнеса утверждают, что документ не окончательный, и регулярно редактируется.

С начала спецоперации на Украине многие артисты решили обнародовать свои взгляды на политику России и попали в список неугодных. Время идёт, растёт и количество тех, чьим выступлениям теперь совсем не рады.


В соцсетях завирусился новый перечень музыкантов и певцов, у которых в ближайшее время возможны проблемы с концертной деятельностью. Сначала список опубликовала "Фонтанка", а уж после он разлетелся по всему интернету. Как утверждает издание, документ распространяется среди промоутеров.


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Среди нежелательных музыкантов оказались Noize MС, Оксимирон, Лигалайз, лидер «ДДТ» Юрий Шевчук, солист «Машины времени» Андрей Макаревич, лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, три солиста группы «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Земфира, Валерий Меладзе, экс-солист «Тараканов» Дмитрий Спирин. Кроме них в документ попали группы IC3PEAK, Little Big, «Алоэ Вера», певица Дора и другие.


Эти 37 артистов отказались поддержать проведение СВО РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. Как утверждает "Фонтанка", продюсеры и организаторы мероприятий и сами в курсе, кого можно приглашать на концерты, а кого - нет. Кроме того, список не окончательный и судя по всему, регулярно корректируется и дополняется.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Земфира   Шевчук   артисты   выступления   кортнев   несогласные   политика   сво   черный список   шоу бизнес   
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64  комментария
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610
Санёк Час назад
Нет, мне нравится формулировка " отказались поддержать"))) Их кто-то просил поддержать? Любят же надувать значимостью никчемных клоунов...
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4k
Умница-красавица 5 минут назад
Ну хрен знает, как мы теперь без Муси Тотибадзе..
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72
Аврашалом Маркович 7 минут назад
Так это получается и есть "отмена русской культуры", о которой сейчас столько разговоров.
Что-то мне это смутно напоминает... Ой вей, какую страну наср@ли обратно.
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7k
Progressor 8 минут назад
Помните анекдот про русского спасшего девочку от крокодила в английском зоопарке? Российские дерьмолиберасты обожают цитировать фразы известных западных политиков, примеряют их на себя и готовы немедленно им следовать - это ж демократично и свободолюбиво! Одна из таких фраз - "Не спрашивай что Америка может сделать для тебя, спроси себя что ты можешь сделать для Америки!" произнесенная Кеннеди вызывает у российской либеральной говнотусовки слезы гордости за "их общество". Но если такое произнесет Путин, к примеру, то эта же толпа иуд захлебнется соплями и собственным визгом "да с какого я вам должен?! Это МНЕ вы, страна, государство, мне должны, я гражданин, мне, мой, меня..." и далее по фантазии. Вот эти двуликие твари вдруг оказались в ситуации когда можно повернуться к людям только одной стороной лица. Вот они и повернулись. Во всей своей красе.
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466
Олег Квирулянт 9 минут назад
Самопровозглашенная совесть нации.. ну да ну да.. пусть катятся туда где они кому-то интересны со своим ценным мнением.
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11k
paranoid 9 минут назад
Я хрен знает...а кто вообще остался вне списка? Пугачёва и Лоза?
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−2
009akj232322 11 минут назад
Телом немытым,говном,перегаром,
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тленом и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!
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124k
DeOrio 15 минут назад
Очередной порожняк.
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7k
Progressor 20 минут назад
Я бы еще добавил в этот список. Зато насколько станет чище в медиапространстве! Все это "музыкальное" дерьмо десятилетиями зарабатывало бабло в РФ и вокруг, тут им облом - в дуркаине петь стало проблемно. Абыдно, понимаешь... Решили вякнуть не учли - а в России то, люди изменились. Ситуация, люди, их взгляды. И если раньше можно было харкнуть в Россию безнаказанно, то теперь так в обратку прилетает, что хрен отмоешься.
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28k
Aqueronte 23 минуты назад
Панки то куда в политику полезли? Спирин норм темы исполняет, зачем ему это было. LOUNA, очень достойно играют, особенно барабаны, сами себе карьеру испортили. На остальных пох, хотели чёрного пиара, получили.
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39k
Aleksandr 36 минут назад
Худшее наказание для них-забвение!
Хватит вспоминать, "померла так померла".(с)
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1k
Made In Ussr 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Slowly 39 минут назад
Это не стоп-лист, господа музыканты. Это то место, где вы интересно и чрезвычайно увлекательно проведёте ближайшие годы.
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9k
DumDum 39 минут назад
Однако как меняются времена! "Богема", после распада Союза, была сферой интересов жёлтой прессы, а теперь доросла до "патриотической".
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2k
мозгOFF 40 минут назад
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1k
Linusya 41 минуту назад
творчество некоторых из них я слушала и буду слушать: ДДТ, Анакондаз, Машина времени, Земфира, БИ-2 и плевать я хотела на их политические взгляды.
Я скорее поверю в искренность их взглядов (не важно правильные они или нет), чем тех деятелей, которые надо не надо подчеркивают преданность Путину и спецоперации. Т.к. последние явно рассчитывают на госзаказы, концерты, "голубые огоньки".
Те кто не поддерживают государственную линию многое теряют и не могут не понимать этого.
Мы теперь в такой стране живём, когда в место того, чтобы улучшать качество жизни населения, его всячески пытаются заткнуть уголовными статьями, вот и набрали тысячи бездельников Росгвардию.
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38
Сигизмунд Лазаревич 41 минуту назад
Все из этого списка дерьмо. Кроме Шевчука. Он в отличии от этих шлюх на войне был и имеет ПРАВО говорить о том, что война это плохо. Да и песни у него хорошие.
А вот остальных гражданства лишить имущество национализировать
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10k
Сергей Попов 41 минуту назад
Большинство "артистов" вообще желательно к сцене не подпускать. Ну а некоторым за их взгляды лучше оставаться там, где их взгляды яростно поддерживают. Но вообще насчет списка - это полная хрень, так как официально и неофициально никто такой список не вел и не собирается. По причине ненужности. Организаторы сами знают, с кем они работают. Без подсказок.
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3k
Copycat 41 минуту назад
половина даже не знаю кто) етить у них сценические псевдонимы конечно "гречка"

и самое главное никого из них не слушаю, мне больше старый джаз нравится и музыкальные темы из игры с каверами найткора
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25k
ɯǝvvоwɔ uєʞ 42 минуты назад
"Вообще па*ую..." как говорил Тапок. Больше половины - ХЗ кто такие.
Про добрую часть исполнителей из этого списка можно сказать - "пойте певцы, пойте ртом"
Большая часть этих горе-исполнителей и ДО ситуации вна Украине вели себя как те еще прастихоспаде, и только замаячила перспектива лишиться отдыха в за рубежом - нате, дырка из жопы перешла на рот.
Как говорят моряки - "Плавает говно". Счастливого плаванья.
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175
Дмитрий 43 минуты назад
Формулировка "отказались поддержать"... Их лично ВВ об этом просил? Я чет сомневаюсь что именно так... Скорее всего высказались против (а вот об этом могли и попросить) не прямо конечно а косвенно... Ну что то типо "мы тут списочек санкционный формируем, а у вас денюжки в швейцарском банке лежат, вас вносить или как?"
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