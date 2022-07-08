Нерукопожатные-2: в Сети всплыл обновлённый список неугодных артистов

С начала спецоперации на Украине многие артисты решили обнародовать свои взгляды на политику России и попали в список неугодных. Время идёт, растёт и количество тех, чьим выступлениям теперь совсем не рады.

В соцсетях завирусился новый перечень музыкантов и певцов, у которых в ближайшее время возможны проблемы с концертной деятельностью. Сначала список опубликовала "Фонтанка", а уж после он разлетелся по всему интернету. Как утверждает издание, документ распространяется среди промоутеров.