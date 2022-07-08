Нерукопожатные-2: в Сети всплыл обновлённый список неугодных артистов

Документ обнародовал музыкант, обнаруживший себя в этом списке. Сейчас в нём 37 фамилий, но продюсеры шоубизнеса утверждают, что документ не окончательный, и регулярно редактируется.
С начала спецоперации на Украине многие артисты решили обнародовать свои взгляды на политику России и попали в список неугодных. Время идёт, растёт и количество тех, чьим выступлениям теперь совсем не рады.
В соцсетях завирусился новый перечень музыкантов и певцов, у которых в ближайшее время возможны проблемы с концертной деятельностью. Сначала список опубликовала "Фонтанка", а уж после он разлетелся по всему интернету. Как утверждает издание, документ распространяется среди промоутеров.
Среди нежелательных музыкантов оказались Noize MС, Оксимирон, Лигалайз, лидер «ДДТ» Юрий Шевчук, солист «Машины времени» Андрей Макаревич, лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, три солиста группы «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Земфира, Валерий Меладзе, экс-солист «Тараканов» Дмитрий Спирин. Кроме них в документ попали группы IC3PEAK, Little Big, «Алоэ Вера», певица Дора и другие.
Эти 37 артистов отказались поддержать проведение СВО РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. Как утверждает "Фонтанка", продюсеры и организаторы мероприятий и сами в курсе, кого можно приглашать на концерты, а кого - нет. Кроме того, список не окончательный и судя по всему, регулярно корректируется и дополняется.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что-то мне это смутно напоминает... Ой вей, какую страну наср@ли обратно.
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тленом и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!
Хватит вспоминать, "померла так померла".(с)
Я скорее поверю в искренность их взглядов (не важно правильные они или нет), чем тех деятелей, которые надо не надо подчеркивают преданность Путину и спецоперации. Т.к. последние явно рассчитывают на госзаказы, концерты, "голубые огоньки".
Те кто не поддерживают государственную линию многое теряют и не могут не понимать этого.
Мы теперь в такой стране живём, когда в место того, чтобы улучшать качество жизни населения, его всячески пытаются заткнуть уголовными статьями, вот и набрали тысячи бездельников Росгвардию.
А вот остальных гражданства лишить имущество национализировать
и самое главное никого из них не слушаю, мне больше старый джаз нравится и музыкальные темы из игры с каверами найткора
Про добрую часть исполнителей из этого списка можно сказать - "пойте певцы, пойте ртом"
Большая часть этих горе-исполнителей и ДО ситуации вна Украине вели себя как те еще прастихоспаде, и только замаячила перспектива лишиться отдыха в за рубежом - нате, дырка из жопы перешла на рот.
Как говорят моряки - "Плавает говно". Счастливого плаванья.