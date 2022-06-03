«Люди просто не поймут»: власти Приморья отменили концерт Светланы Лободы и объяснили причины этого поступка

Певица же заявила, что «мне ... на эти ваши чёрные списки» и отмену выступлений. Ей и так хорошо.
Светлана Лобода - певица (но это не точно), королева силикона и экс-подруга любвеобильного брутала Тилля Линдеманна:
А с недавнего времени ещё и эксперт по геополитике и ярый критик России. После 24.02 ей слегка переклинило и Лобода сначала спешно покинула нашу страну, а потом начала выть в своих соцсетях об «ужасе и несправедливости».
За это ей совершенно справедливо оформили практически пожизненный бан - никто уже не захотел звать её на корпоративы. Ирония в том, что такую же меру применили к ней и в незалежной: там её признали «нежелательной персоной» и запретили приезжать в страну.
Лободу это очень расстроило и чтобы получить право на въезд, она пожертвовала 1,5 миллиона гривен, фуру с продуктами и медикаментами, автомобиль для волонтёров, а также внесла целых 5 тысяч евро в латвийский фонд, который помогает украинкам с детьми.
Для справки: до недавнего времени, за одно выступление Лобода получала от 150 до 200 тысяч евро. Отдельного интереса заслуживают те, кто готов выложить 200 тысяч евро за корпоратив с участием Лободы. Этой великой и талантливейшей певицы.
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После таких «донатов» сердце укропатриотов растаяло и они всё-таки разрешили Лободе приехать. Вот только с заработком там не очень, её концерты сейчас никому не нужны. И даже если бы там всё было ок, то таких денег как в России, её никто платить не собирался. Тысяч за 10 можем позвать, чтобы сплясала, только не евро, а Хривен….
А потом случилось странное: 25 июня во Владивостоке должен состояться концерт. К нему заранее напечатали афиши и там почему-то красовалась фамилия опальной певуньи. Как выяснилось, организаторы решили её позвать, потому что то ли забыли про антироссийскую позицию Светланы, то ли ошиблись - кто же их знает.
И общественность встала на дыбы: люди не поняли, как можно плевать в ту руку, которая тебя кормит. И зачем приглашать таких персонажей на концерт. Дело дошло до министра культуры Приморья, она получила множество сообщений от местных жителей и заявила:
«Со стороны правительства края не будет предоставлено таким певцам и певицам эстрадных площадок. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления таких артистов. Иначе люди просто не поймут».
И Лободу убрали из концертной программы. Ну и скатертью…
После этого она выдала в своих соцсетях: «Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши чёрные списки».
Плевать так плевать - вот и ладушки. Но концертов в России больше не ожидается, как и заработков. А то очень уж странно получается: сначала брызгать критикой, потом приезжать и давать здесь концерт за 200 тысяч евро.
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АНТИФИШКИ
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Ерунда, чушь, чепуха; что-л. плохое, негодное.
На лабуде бабки наваривает зарабатывает деньги на ерунде, мелком бизнесе.
Ср. устар. диал. «лабаки», «лабуты», «лабута» грубая обувь, лапти, подшитые шкуркой, «лабута», «лабунина», «лабунятина» бестолковый человек, ротозей, рохля.
Что же это такое?
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Уважающие себя жители Латвии, к коим я и себя отношу, никогда и ни под каким предлогом не будут поддерживать укранацистский режим. Ну а эта шалава и тут впереди паровоза. Позорище...
Интим не предлагать, уж больно она напоминает трансвестюгу
Я уже много раз писал, что этот пресловутый черный список только утка от наших СМИ. Так и тут, если бы народ возмущаться не стал бы, ник то бы ей не запретил выступать... В России замечательный народ
Переклинило ее за долго до этой даты и совсем не слегка.