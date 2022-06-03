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«Люди просто не поймут»: власти Приморья отменили концерт Светланы Лободы и объяснили причины этого поступка

«Люди просто не поймут»: власти Приморья отменили концерт Светланы Лободы и объяснили причины этого поступка

Автор:
03 июня 2022 14:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Незалежная   Украина   владивосток   критика   министр   певица   светлана лобода   
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Певица же заявила, что «мне ... на эти ваши чёрные списки» и отмену выступлений. Ей и так хорошо.

Светлана Лобода - певица (но это не точно), королева силикона и экс-подруга любвеобильного брутала Тилля Линдеманна:

А с недавнего времени ещё и эксперт по геополитике и ярый критик России. После 24.02 ей слегка переклинило и Лобода сначала спешно покинула нашу страну, а потом начала выть в своих соцсетях об «ужасе и несправедливости».

За это ей совершенно справедливо оформили практически пожизненный бан - никто уже не захотел звать её на корпоративы. Ирония в том, что такую же меру применили к ней и в незалежной: там её признали «нежелательной персоной» и запретили приезжать в страну.

Лободу это очень расстроило и чтобы получить право на въезд, она пожертвовала 1,5 миллиона гривен, фуру с продуктами и медикаментами, автомобиль для волонтёров, а также внесла целых 5 тысяч евро в латвийский фонд, который помогает украинкам с детьми.

Для справки: до недавнего времени, за одно выступление Лобода получала от 150 до 200 тысяч евро. Отдельного интереса заслуживают те, кто готов выложить 200 тысяч евро за корпоратив с участием Лободы. Этой великой и талантливейшей певицы.

После таких «донатов» сердце укропатриотов растаяло и они всё-таки разрешили Лободе приехать. Вот только с заработком там не очень, её концерты сейчас никому не нужны. И даже если бы там всё было ок, то таких денег как в России, её никто платить не собирался. Тысяч за 10 можем позвать, чтобы сплясала, только не евро, а Хривен….

А потом случилось странное: 25 июня во Владивостоке должен состояться концерт. К нему заранее напечатали афиши и там почему-то красовалась фамилия опальной певуньи. Как выяснилось, организаторы решили её позвать, потому что то ли забыли про антироссийскую позицию Светланы, то ли ошиблись - кто же их знает.

И общественность встала на дыбы: люди не поняли, как можно плевать в ту руку, которая тебя кормит. И зачем приглашать таких персонажей на концерт. Дело дошло до министра культуры Приморья, она получила множество сообщений от местных жителей и заявила:

«Со стороны правительства края не будет предоставлено таким певцам и певицам эстрадных площадок. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления таких артистов. Иначе люди просто не поймут».

И Лободу убрали из концертной программы. Ну и скатертью…

После этого она выдала в своих соцсетях: «Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши чёрные списки».

Плевать так плевать - вот и ладушки. Но концертов в России больше не ожидается, как и заработков. А то очень уж странно получается: сначала брызгать критикой, потом приезжать и давать здесь концерт за 200 тысяч евро.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   Незалежная   Украина   владивосток   критика   министр   певица   светлана лобода   
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29  комментариев
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2k
Copycat 2 часа назад
АХХАХАХ вот это круто) ну наконец то россияне поняли что всех этих халуев "элиты" можно слать нахрен - я до февраля этого года видел моменты когда у вас в РФ сидели люди которые откровенно ругали и страну и её жителей но к ним почему то всё равно было лояльное отношение и я этого не понимал признаюсь, но сейчас я вижу именно ту реакцию на таких людей которая и должна быть) и я рад)
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684
Просто прохожий 16 минут назад
"Отдельного интереса заслуживают те, кто готов выложить 200 тысяч евро за корпоратив с участием Лободы"-я думаю что эта сумма за все интим услуги для всех гостей олигарха который пригласил эту....
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3k
Николаевич Полчаса назад
Ленинград Дорожная
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6k
fish67 40 минут назад
Скажу уж как есть про Лободу: сисек нет, попы нет, голоса нет, надувные губы есть, тут не поспоришь, смотреть в общем то не на что. Но зато есть какие то дегенераты, которые покупают билеты на ее концерты. Вопрос - зачем?
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 46 минут назад
эскортница...))
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148
zzzz_987 46 минут назад
лабуда ЛАБУДА, -ы, ЛАБУСНЯ, -и, ж.
Ерунда, чушь, чепуха; что-л. плохое, негодное.
На лабуде бабки наваривает зарабатывает деньги на ерунде, мелком бизнесе.
Ср. устар. диал. «лабаки», «лабуты», «лабута» грубая обувь, лапти, подшитые шкуркой, «лабута», «лабунина», «лабунятина» бестолковый человек, ротозей, рохля.
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6k
Кружок 46 минут назад
Вот и ещё один талант профукали.
Что же это такое?
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266
Михаил 48 минут назад
Ну так, сейчас, Тиль, прибежит и организует ей тур по Германии и всей Европе, же.
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9k
MakDag 49 минут назад
Министру культуры любого края или области подается список ВСЕХ культурных мероприятий региона, едва ли не за месяц вперед. Министр культуры Приморья либо откровенно лжет, либо прикидывается, либо занимает не свое место.
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9k
Бритва 49 минут назад
как всё тухло в этом шоубизе.
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22k
Дмитрий 52 минуты назад
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6k
tamin 57 минут назад
Очень странные люди. Но их не жалко. Поясню. Если бы она была за бизнес, то молчи в тряпочку, не комментируй, не отвечай а просто пой. И тогда пожалуйста выступай. А вот если ты объявила свою позицию-окей. Не выступай. Но вот чего они не понимают на примере актёра из грозовых врат. Она привыкла тратить дофига, при этом имея постоянные поступления денег. Теперь на вход меньше, а от красивой жизни она явно не откажется. И чаще всего у таких личностей политика уйдет на задний фон.И потом начнётся, ой вы меня не так поняли, я за мир дружбу жвачку. И вот тут главное-не поддаться а посылать это говно и дальше.
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24k
Ego sum qui sum 57 минут назад
До сих пор не могу понять почему актеров и певцов люди считают не просто рупором, а очень умными. Большинство их них очень глупы, а то и тупы. По той причине, что зачастую с детства был сделан упор на на учебу, а на другие вещи.
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8
Ксения 58 минут назад
внесла целых 5 тысяч евро в латвийский фонд, который помогает украинкам с детьми.
----------------------------------
Уважающие себя жители Латвии, к коим я и себя отношу, никогда и ни под каким предлогом не будут поддерживать укранацистский режим. Ну а эта шалава и тут впереди паровоза. Позорище...
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68k
Доктор Джонс 58 минут назад
Лабода лабуда...
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1k
GROMOZEKA Час назад
Готов послушать лабуду от лободы, если она мне приплатит.
Интим не предлагать, уж больно она напоминает трансвестюгу
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36k
Антон Час назад
Пускай в Польше перед заработчанами на уборке клубники выступает, за еду! Или как Брежнева на погрузчик!
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14k
Александр Час назад
Давно надо было бороться с сорняками
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752
kehlalex Час назад
А как же черный список? Типа запрещен въезд на 50 лет и т.д. и т.п.
Я уже много раз писал, что этот пресловутый черный список только утка от наших СМИ. Так и тут, если бы народ возмущаться не стал бы, ник то бы ей не запретил выступать... В России замечательный народ
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5k
Shtoppi Час назад
<<После 24.02 ей слегка переклинило...>>
Переклинило ее за долго до этой даты и совсем не слегка.
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10k
сеньор Леонсио Час назад
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August

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