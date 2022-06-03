«Люди просто не поймут»: власти Приморья отменили концерт Светланы Лободы и объяснили причины этого поступка

А с недавнего времени ещё и эксперт по геополитике и ярый критик России. После 24.02 ей слегка переклинило и Лобода сначала спешно покинула нашу страну, а потом начала выть в своих соцсетях об «ужасе и несправедливости».

За это ей совершенно справедливо оформили практически пожизненный бан - никто уже не захотел звать её на корпоративы. Ирония в том, что такую же меру применили к ней и в незалежной: там её признали «нежелательной персоной» и запретили приезжать в страну.