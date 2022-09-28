Певицу Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности Украины

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Теперь она не скоро там выступит. Если выступит вообще.
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Семенович в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
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Это сделано из-за того, что Анна «поддерживает российскую внешнюю политику» и «навещала в госпитале российских военных, участвующих в СВО».
Всего же в «чёрном списке» находится 210 российских творческих деятелей. Недавно из него исключили Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и разрешили ему въезд на территорию Украины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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