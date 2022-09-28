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Певицу Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности Украины

Певицу Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности Украины

Автор:
28 сентября 2022 15:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анна Семенович   Украина   безопасность   певица   сво   угроза   черный список   
1175
6

Теперь она не скоро там выступит. Если выступит вообще.

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Семенович в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

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Это сделано из-за того, что Анна «поддерживает российскую внешнюю политику» и «навещала в госпитале российских военных, участвующих в СВО».

Всего же в «чёрном списке» находится 210 российских творческих деятелей. Недавно из него исключили Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и разрешили ему въезд на территорию Украины.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анна Семенович   Украина   безопасность   певица   сво   угроза   черный список   
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16  комментариев
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6k
Том Сойер 56 минут назад
Хохлы-то плачут - от Искандеров.....

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1k
Fiverknot 7 секунд назад
Ну почему она свои шикарные сиськи ни разу полностью не показала? Ни через просвечивающуюсы одежду, ни прикрывая соски, а прям без всего. Столько лет снимается в фотосессиях и ни разу не показала (((
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23k
Felis Domesticus 13 минут назад
Да она просто бомба
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6k
GROMOZEKA 19 минут назад
Ну так понятно.
У зеленого наркомана уже есть один бидон на шее, зачем ему еще два.
Вот и запрещают ибо эти два бидона повеселее чем та старая перхоть, рука которой у пианиста в заднице по локоть
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−91
Alexandr Fisher 22 минуты назад
самые уродские сиськи , которые я только видел
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811k
Митхун Чакрабортенков 36 минут назад
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23k
Андрей 37 минут назад
Конечно боятся, от её сисек снаряды отскакивают!
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122
Sata33 49 минут назад
а она певица ?
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48k
dima423 56 минут назад
силиконовые бомбы запрещены женевской конвенцией вроде...)
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172
Johnny Espoleto albedo Полчаса назад
Такой большой а в сказки веришь.
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August

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