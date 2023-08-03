«В Россию больше никогда!» Лайма Вайкуле готова вернуться только в страну образца 90-х

Изрядно уже всем надоевшая певица Лайма Вайкуле заявила, что больше никогда в своей жизни не приедет в Россию. Она, конечно, хотела бы покормиться за счёт большой страны, случись, по её словам, какая-нибудь «перестройка», но…
Нашлась кого не теряли. Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле в интервью программе «Настоящее время» (организация включена Минюстом в список иноагентов) заявила, что больше никогда не приедет в Россию.
По словам Вайкуле, раньше она не интересовалась политикой и жалеет об этом. Кроме того, она больше "не считает Россию местом сосредоточения культуры".
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Однако латвийская певица все же призналась, что её возвращение возможно, с условием, что страна вернется в девяностые годы. Это было прекрасное время для неё:
Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда.
"Но я навряд ли доживу до этого времени", – добавила Вайкуле.
Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, накануне которого певица давала интервью, проходил в Юрмале с 26 по 30 июля.
Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, а основным языком фестиваля был русский. Однако, в 2023 году гостями фестиваля стала, разве что, кучка российских иногентов:
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В Госдуме же уже дали понять: участники фестиваля Вайкуле в Латвии не вернутся в Россию, поскольку они вычеркнуты из нашей страны, - пишет журналист RT Марина Ахмедова. Причина — большинство в России этого очень хочет.
Вот и получается, что обсуждают такие мероприятия в российскихх СМИ не потому что они кому-то интересны, а в основном ради сбора фактов — предъявить, когда Галкин, Пугачёва и остальные иногентызахотят вернуться. Люди хотят всё запомнить, чтобы в будущем не мириться с возвращением певцов чужих побед, - резюмирует издание.
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А я думал просто шлюха.
Вот она во всей красе - посредине.
Лайма - старая звезда.
Вот такой вот ребус.
Ну чем не прекрасная новость!
Здесь она ни кому и нахрен не сдалась