«В Россию больше никогда!» Лайма Вайкуле готова вернуться только в страну образца 90-х

Однако латвийская певица все же призналась, что её возвращение возможно, с условием, что страна вернется в девяностые годы. Это было прекрасное время для неё:

Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда.

"Но я навряд ли доживу до этого времени", – добавила Вайкуле.

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, накануне которого певица давала интервью, проходил в Юрмале с 26 по 30 июля.

Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, а основным языком фестиваля был русский. Однако, в 2023 году гостями фестиваля стала, разве что, кучка российских иногентов: