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«В Россию больше никогда!» Лайма Вайкуле готова вернуться только в страну образца 90-х

«В Россию больше никогда!» Лайма Вайкуле готова вернуться только в страну образца 90-х

Автор:
03 августа 2023 23:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 90-е годы   Россия   возвращение   интервью   лайма вайкуле   перестройка   
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Изрядно уже всем надоевшая певица Лайма Вайкуле заявила, что больше никогда в своей жизни не приедет в Россию. Она, конечно, хотела бы покормиться за счёт большой страны, случись, по её словам, какая-нибудь «перестройка», но…

Нашлась кого не теряли. Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле в интервью программе «Настоящее время» (организация включена Минюстом в список иноагентов) заявила, что больше никогда не приедет в Россию.

По словам Вайкуле, раньше она не интересовалась политикой и жалеет об этом. Кроме того, она больше "не считает Россию местом сосредоточения культуры".

Однако латвийская певица все же призналась, что её возвращение возможно, с условием, что страна вернется в девяностые годы. Это было прекрасное время для неё:

Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда.

"Но я навряд ли доживу до этого времени", – добавила Вайкуле.

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, накануне которого певица давала интервью, проходил в Юрмале с 26 по 30 июля.

Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, а основным языком фестиваля был русский. Однако, в 2023 году гостями фестиваля стала, разве что, кучка российских иногентов:

В Госдуме же уже дали понять: участники фестиваля Вайкуле в Латвии не вернутся в Россию, поскольку они вычеркнуты из нашей страны, - пишет журналист RT Марина Ахмедова. Причина — большинство в России этого очень хочет.
Вот и получается, что обсуждают такие мероприятия в российскихх СМИ не потому что они кому-то интересны, а в основном ради сбора фактов  — предъявить, когда Галкин, Пугачёва и остальные иногентызахотят вернуться. Люди хотят всё запомнить, чтобы в будущем не мириться с возвращением певцов чужих побед, - резюмирует издание.

Источник:

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Метки: 90-е годы   Россия   возвращение   интервью   лайма вайкуле   перестройка   
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19  комментариев
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97
Knives22 2 часа назад
Хватит каждый день в интернет это говно постить. Абсолютному большинству, я думаю, пофиг кто и куда из них собирается и чего они хотят или думают.
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32k
albedo 4 минуты назад
Эта "девушка" из кордебалета Рижского варьете стала певицей?!
А я думал просто шлюха.
Вот она во всей красе - посредине.
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7k
VM 9 минут назад
Куй, Звезда, Джигурда.
Лайма - старая звезда.

Вот такой вот ребус.
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9k
Привыкли руки к топорам. 23 минуты назад
Нам не нужен этот старый щавель.
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294
deday Полчаса назад
Вот реально не могу понять, почему эти вышедшие в тираж старпёры, давно исписавшиеся и никому не нужные, до сих пор уверены в своей исключительности?
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15k
Alex 38 минут назад
Сиди бл@ в своей жопе Европы и даже не мечтай.
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3k
Pioner76 42 минуты назад
Позор Прибалтики.
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939
Gigantes 53 минуты назад
Какое же говно у неё в голове, фу прям
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14k
GROMOZEKA 53 минуты назад
«В Россию больше никогда!»

Ну чем не прекрасная новость!
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112k
parallax 54 минуты назад
Кормилица. Как же теперь без неё?
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5k
Евгений Д Час назад
Ну и пусть сидит в своей прибалтике.
Здесь она ни кому и нахрен не сдалась
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38k
Вепс Час назад
Старая галоша, перестройка была в конце 80-х, а таким как она в 90-х жилось хорошо, потому что делать могли что хотят и им за это ничего не было. Мрази.
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13k
кира Час назад
Можно подумать, ее кто-то зовет вернуться... Она так достала со своими истерическими плясками за последнее время, что даже если она сама заплатит, чтобы ее пригласили, и то вряд ли найдутся желающие.
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832
moishab Час назад
Старый рваный башмак!!! Кому ты с геронтофилом и пугачихой тут всралась?
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17k
Поручик Час назад
А оно нам надо, это чучело, "кормившее весь СССР?"
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5k
Ал Ди 2 часа назад
А одевать пиджаки на 3 размера больше это мода такая?
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955
ruslan d 2 часа назад
Да очень нужен здесь этот нафталин ...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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