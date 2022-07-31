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Устроил файер-шоу: водитель захотел покурить и случайно поджег себя на АЗС

Устроил файер-шоу: водитель захотел покурить и случайно поджег себя на АЗС

Автор:
31 июля 2022 08:29
Сообщество : Жить в России
Метки: азс   видео   зажигалка   курение   поджег себя.   пожар   
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Едва не спалил себя заживо водитель в Еманжелинске. Мужчина так хотел курить, что чиркнул зажигалкой прямо во время заправки авто.

В Челябинской области водитель устроил пожар на АЗС «Газпром». Заправляя своё авто, он достал зажигалку и чиркнул ею. В ту же секунду огонь охватил машину, а когда мужчина достал из бензобака заправочный пистолет, пламя полыхнуло и стало быстро распространяться. В результате за считанные секунды загорелась одежда водителя.

По счастью, мужчине не растерялся и быстро отогнал машину, а затем вернулся, чтобы потушить возгорание.


Родственница водителя рассказывает, что тот получил серьезные ожоги ног, и ему потребуется пересадка кожи.

Источник:

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Метки: азс   видео   зажигалка   курение   поджег себя.   пожар   
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6  комментариев
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41k
Франц Лефорт Час назад
"тот получил серьезные ожоги ног, и ему потребуется пересадка кожи."(с) Ему бы мозги пересадить,но медицина тут бессильна.
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7k
Борис Карабанов 10 минут назад
"Рак", "Бесплодие", "Слепота",... "Ожоги"
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81k
parallax Полчаса назад
Не собирался он курить, просто руки нечем было занять, вот и чиркнул зажигалкой.

ЗЫ
Носил бы длинные штаны, остался бы цел.
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720
Alex 58 минут назад
Как этот дебил вообще дожил до такого возраста?
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