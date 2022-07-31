Устроил файер-шоу: водитель захотел покурить и случайно поджег себя на АЗС

Едва не спалил себя заживо водитель в Еманжелинске. Мужчина так хотел курить, что чиркнул зажигалкой прямо во время заправки авто.
В Челябинской области водитель устроил пожар на АЗС «Газпром». Заправляя своё авто, он достал зажигалку и чиркнул ею. В ту же секунду огонь охватил машину, а когда мужчина достал из бензобака заправочный пистолет, пламя полыхнуло и стало быстро распространяться. В результате за считанные секунды загорелась одежда водителя.
По счастью, мужчине не растерялся и быстро отогнал машину, а затем вернулся, чтобы потушить возгорание.
Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным!
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Родственница водителя рассказывает, что тот получил серьезные ожоги ног, и ему потребуется пересадка кожи.
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АНТИФИШКИ
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ЗЫ
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