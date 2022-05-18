"Подсели и курите в лицо": краснодарский хам запустил окурком в ответ на замечание девушки

Дышать табачным дымом нравится далеко не всем, поэтому курение в общественных местах давно регламентировано. Однако для кого-то закон не писан.
В Краснодаре разгорелся конфликт из-за курения в общественном месте. Мужчина подсел к девушке и задымил сигаретой. На ее замечание не реагировал, а после и вовсе бросил в нее окурком. До лица не достал, но и этого пассажа хватило, чтобы окружающие посчитали "героя" настоящим быдлом.
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В соцсетях поведение краснодарца осудили. Но не все.
Некоторые посчитали, что ситуация высосана из пальца. Дескать, девушка решила хайпануть - вот и прицепилась к сигарете.
А как вы относитесь к курению в общественных местах? Как повели бы себя в подобной ситуации?
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АНТИФИШКИ
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Всегда старался отойти подальше, что бы не мешать другим. Конечно курильщиков сейчас сильно ограничили в правах. Но все же какая то культура должна быть. С обеих сторон.
Одной рукой дают сигарету, другой делают "ай-яй-яй, курить вредно".