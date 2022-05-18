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"Подсели и курите в лицо": краснодарский хам запустил окурком в ответ на замечание девушки

"Подсели и курите в лицо": краснодарский хам запустил окурком в ответ на замечание девушки

Автор:
18 мая 2022 08:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: быдло   видео   конфликт   краснодар   курение   курение в общественных местах   сигареты   хам   
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Дышать табачным дымом нравится далеко не всем, поэтому курение в общественных местах давно регламентировано. Однако для кого-то закон не писан.


В Краснодаре разгорелся конфликт из-за курения в общественном месте. Мужчина подсел к девушке и задымил сигаретой. На ее замечание не реагировал, а после и вовсе бросил в нее окурком. До лица не достал, но и этого пассажа хватило, чтобы окружающие посчитали "героя" настоящим быдлом.


В соцсетях поведение краснодарца осудили. Но не все.

Некоторые посчитали, что ситуация высосана из пальца. Дескать, девушка решила хайпануть - вот и прицепилась к сигарете.



А как вы относитесь к курению в общественных местах? Как повели бы себя в подобной ситуации?

Источник:

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Метки: быдло   видео   конфликт   краснодар   курение   курение в общественных местах   сигареты   хам   
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19  комментариев
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Кубаноид обыкновенный.
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7k
Trenzel2003 2 минуты назад
Сам курил с 16 лет. Года 2 как бросил.
Всегда старался отойти подальше, что бы не мешать другим. Конечно курильщиков сейчас сильно ограничили в правах. Но все же какая то культура должна быть. С обеих сторон.
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2k
Лёха 23 минуты назад
Где видос?
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13k
butata 24 минуты назад
Обезьяна, хуле
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2k
Fara Zolkin Полчаса назад
Меня больше бесят другие, которые идут и курят, это полный пи..ц, когда в лицо прилетает облако дыма, особенно пароварки из ненормальные.
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290
Pi11igrim Полчаса назад
.идарги... ади запаланили всю плаадету...
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 37 минут назад
И джинсы с заниженной талией...
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198
kapas007 44 минуты назад
И снова черножопая обезьяна!
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1k
AGold 49 минут назад
кубаноид типичный
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10k
Serg 50 минут назад
расстреляли?
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2k
Алекс 53 минуты назад
Какое прелестное быдло. Эталон
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3k
Николаевич 54 минуты назад
Как задолбали и те и другие.
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13k
Социум Час назад
Курильщики засрали всё: в их бычках сантиметровый слой вокруг остановок, возле светофоров, возле каждой урны, под окнами и возле входов в здания. Пачку сделать по 1000 руб, доп. налог ввести, не лечить в государственных больницах болезни легких.
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91k
TapokSudby 2 часа назад
Интересно, извинится после или как?
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1k
Ksenia2 2 часа назад
Просто быдлохам.
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