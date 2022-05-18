"Подсели и курите в лицо": краснодарский хам запустил окурком в ответ на замечание девушки

В Краснодаре разгорелся конфликт из-за курения в общественном месте. Мужчина подсел к девушке и задымил сигаретой. На ее замечание не реагировал, а после и вовсе бросил в нее окурком. До лица не достал, но и этого пассажа хватило, чтобы окружающие посчитали "героя" настоящим быдлом.